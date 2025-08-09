Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
«Δεν πρόκειται να φύγεις»: Η Νιουκάστλ μπλόκαρε τη μεταγραφή του Ίσακ στη Λίβερπουλ
«Δεν πρόκειται να φύγεις»: Η Νιουκάστλ μπλόκαρε τη μεταγραφή του Ίσακ στη Λίβερπουλ
Η Νιουκάστλ ενημέρωσε τον Αλεξάντερ Ίσακ ότι δεν πρόκειται να πωληθεί αυτό το καλοκαίρι
Η Νιούκαστλ ανάβει... κόκκινο στη μεταγραφή του Αλεξάντερ Ίσακ στη Λίβερπουλ αυτό το καλοκαίρι, προκαλώντας την οργή του Σουηδού διεθνή, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία.
Οι Σαουδάραβες ιδιοκτήτες, μέσω του Public Investment Fund, απέρριψαν την πρόταση των «κόκκινων» ύψους περίπου 130 εκατ. ευρώ, ενημερώνοντας πως δε διαπραγματεύονται, ακόμη και αν αποκτηθεί άλλος επιθετικός.
Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει ένταση και δυσαρέσκεια στον παίκτη, ο οποίος αντέδρασε έντονα και πλέον προπονείται εκτός ομάδας μετά από εντολή του Έντι Χάου. Ο προπονητής τόνισε πως «είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να τον εντάξουμε στο γκρουπ» και πως, παρότι επιθυμεί να τον έχει διαθέσιμο, η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει άμεσα.
Ο Ίσακ, που έχει ακόμη τρία χρόνια συμβολαίου, φέρεται να εξέφρασε την επιθυμία του για μεταγραφή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της ομάδας στην Ασία, την οποία τελικά δεν ακολούθησε επικαλούμενος τραυματισμό. Αντίθετα, προπονήθηκε μόνος του στη Ρεάλ Σοσιεδάδ χωρίς την άδεια της Νιούκαστλ. Η διοίκηση σκοπεύει να τον επανεντάξει σταδιακά, ενώ μετά το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου τον Σεπτέμβριο είναι διατεθειμένη να συζητήσει νέο συμβόλαιο με ρήτρα αποδέσμευσης.
Στη Νιούκαστλ υπάρχει εκνευρισμός και για τη στάση των εκπροσώπων του παίκτη, που θεωρούνται υπεύθυνοι για την κλιμάκωση της υπόθεσης, καθώς και για τη Λίβερπουλ, της οποίας η πρόταση ήταν πολύ χαμηλότερη από την εκτίμηση του συλλόγου (180 εκατ. ευρώ).
Παρά τη ρήξη, το τεχνικό επιτελείο πιστεύει ότι ο Σουηδός μπορεί να επανέλθει και να έχει καθοριστική παρουσία στη σεζόν, αν και οι φίλοι της ομάδας εμφανίζονται απογοητευμένοι από τη στάση του. Μέχρι τότε, η Νιούκαστλ θα ξεκινήσει την Premier League χωρίς τον πρώτο της σκόρερ, ενώ το «σίριαλ» αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου.
Ειδήσεις σήμερα:
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Οι Σαουδάραβες ιδιοκτήτες, μέσω του Public Investment Fund, απέρριψαν την πρόταση των «κόκκινων» ύψους περίπου 130 εκατ. ευρώ, ενημερώνοντας πως δε διαπραγματεύονται, ακόμη και αν αποκτηθεί άλλος επιθετικός.
Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει ένταση και δυσαρέσκεια στον παίκτη, ο οποίος αντέδρασε έντονα και πλέον προπονείται εκτός ομάδας μετά από εντολή του Έντι Χάου. Ο προπονητής τόνισε πως «είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να τον εντάξουμε στο γκρουπ» και πως, παρότι επιθυμεί να τον έχει διαθέσιμο, η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει άμεσα.
Ο Ίσακ, που έχει ακόμη τρία χρόνια συμβολαίου, φέρεται να εξέφρασε την επιθυμία του για μεταγραφή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της ομάδας στην Ασία, την οποία τελικά δεν ακολούθησε επικαλούμενος τραυματισμό. Αντίθετα, προπονήθηκε μόνος του στη Ρεάλ Σοσιεδάδ χωρίς την άδεια της Νιούκαστλ. Η διοίκηση σκοπεύει να τον επανεντάξει σταδιακά, ενώ μετά το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου τον Σεπτέμβριο είναι διατεθειμένη να συζητήσει νέο συμβόλαιο με ρήτρα αποδέσμευσης.
Στη Νιούκαστλ υπάρχει εκνευρισμός και για τη στάση των εκπροσώπων του παίκτη, που θεωρούνται υπεύθυνοι για την κλιμάκωση της υπόθεσης, καθώς και για τη Λίβερπουλ, της οποίας η πρόταση ήταν πολύ χαμηλότερη από την εκτίμηση του συλλόγου (180 εκατ. ευρώ).
Παρά τη ρήξη, το τεχνικό επιτελείο πιστεύει ότι ο Σουηδός μπορεί να επανέλθει και να έχει καθοριστική παρουσία στη σεζόν, αν και οι φίλοι της ομάδας εμφανίζονται απογοητευμένοι από τη στάση του. Μέχρι τότε, η Νιούκαστλ θα ξεκινήσει την Premier League χωρίς τον πρώτο της σκόρερ, ενώ το «σίριαλ» αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου.
🚨EXCLUSIVE Newcastle United have told Alexander Isak he will not be sold this summer and move to Liverpool will be blocked - sparking player fury #nufc #lfc https://t.co/uIlxXSzlZT— Luke Edwards (@LukeEdwardsTele) August 9, 2025
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα