Με το δεξί στο τουρνουά του Σινσινάτι η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε νικηφόρα τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο τουρνουά του Σινσινάτι, παίρνοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο με νίκη 6-3, 3-6, 6-2 επί της Καμίλα Ραχίμοβα