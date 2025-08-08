Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Μπαρτσελόνα: Χρηματικό πρόστιμο σε Λεβαντόφσκι, Γιαμάλ για παράβαση κανονισμών αντιντόπινγκ
Μπαρτσελόνα: Χρηματικό πρόστιμο σε Λεβαντόφσκι, Γιαμάλ για παράβαση κανονισμών αντιντόπινγκ
Η UEFA τιμώρησε με 5.000 ευρώ τους δύο ποδοσφαιριστές των Καταλανών για τη μη συμμόρφωση τους με τις υποδείξεις των υπευθύνων για τον έλεγχο ντόπινγκ
Το φινάλε του δραματικού δεύτερου ημιτελικού του Champions League της Ίντερ με τη Μπαρτσελόνα (οι νερατζούρι ισοφάρισαν 3-3 στις καθυστερήσεις και πήραν την πρόκριση στην παράταση) ήταν αρκετά επεισοδιακό με τους μπλαουγκράνα να έχουν έντονα παράπονα για τη διαιτησία.
Οι διαμαρτυρίες του Χάνσι Φλικ προς τη διαιτητική ομάδα του κόστισαν χρηματικό πρόστιμο 20.000 ευρώ, αλλά και την παρουσία του στον πάγκο στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, ενώ η ίδια ποινή επιβλήθηκε και στον βοηθό του Μάρκους Τσόρκ.
Ωστόσο, αυτές δεν ήταν οι μοναδικές ποινές που επιβλήθηκαν στους Καταλανούς καθώς χρηματικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ θα πληρώσουν οι Λαμίν Γιαμάλ, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι για παραβίαση του Κανονισμού Αντιντόπινγκ της UEFA.
Σύμφωνα με την πειθαρχική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, οι δύο ποδοσφαιριστές δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του Υπεύθυνου Ελέγχου Αντιντόπινγκ και δεν προσήλθαν άμεσα στον Σταθμό Ελέγχου, όπως ορίζουν οι κανονισμοί.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε ισχύ το γενικό απαγορευτικό απόπλου, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά - Δείτε αναλυτικό πίνακα
Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας
Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά
Οι διαμαρτυρίες του Χάνσι Φλικ προς τη διαιτητική ομάδα του κόστισαν χρηματικό πρόστιμο 20.000 ευρώ, αλλά και την παρουσία του στον πάγκο στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, ενώ η ίδια ποινή επιβλήθηκε και στον βοηθό του Μάρκους Τσόρκ.
Ωστόσο, αυτές δεν ήταν οι μοναδικές ποινές που επιβλήθηκαν στους Καταλανούς καθώς χρηματικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ θα πληρώσουν οι Λαμίν Γιαμάλ, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι για παραβίαση του Κανονισμού Αντιντόπινγκ της UEFA.
Σύμφωνα με την πειθαρχική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, οι δύο ποδοσφαιριστές δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του Υπεύθυνου Ελέγχου Αντιντόπινγκ και δεν προσήλθαν άμεσα στον Σταθμό Ελέγχου, όπως ορίζουν οι κανονισμοί.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε ισχύ το γενικό απαγορευτικό απόπλου, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά - Δείτε αναλυτικό πίνακα
Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας
Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα