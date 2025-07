Ζντοβτς: Έχω μάθει να κερδίζω, θα προσπαθήσω να το μεταφέρω αυτό και στον ΠΑΟΚ

Ειδήσεις σήμερα:

Δεν μπορώ να πω κάτι ιδιαίτερο, άλλωστε μόλις έγινε η κλήρωση. Θα επικεντρωθούμε στα παιχνίδια με το σύλλογο από το Μαυροβούνιο ενώ για μένα έχει κάποια αξία, αν προκριθούμε, το ότι θα παίξουμε με την Μπούρσασπορ, που ήταν η προηγούμενη δουλειά μου. Αλλά μέχρι εκεί. Χρειάζεται πρώτα να επικεντρωθούμε σε εμάς και μετά θα δούμε τους αντιπάλους μας.Ξεκινάμε πολύ νωρίς τις υποχρεώσεις μας, οπότε θα ξεκινήσουμε νωρίτερα και την προετοιμασία. Ουσιαστικά πέντε μέρες πιο μπροστά. Δεν υπάρχουν πια, όμως, κανόνες. Κάποτε είχαμε παίξει μόλις έξι φιλικά ματς, αλλά είχαμε κάνει μια εξαιρετική σεζόν. Το σημαντικό είναι να δουλέψουμε με αφοσίωση.Θέλω να κερδίζω όλα τα παιχνίδια που παίζω, είτε ως παίκτης είτε ως προπονητής. Όσο παίζεις θες να κερδίζεις, σε όλη σου τη ζωή. Αυτός είμαι εγώ. Γι’ αυτό και μου αρέσει αυτό το άθλημα. Εδώ και 40 χρόνια έτσι έχω μάθει να ζω και θα προσπαθήσω να μεταφέρω αυτό και στον ΠΑΟΚ.Το παιχνίδι έχει αλλάξει ως προς την ταχύτητά του, έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο. Όπως όλοι οι προπονητές, έτσι κι εγώ, θέλω παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά ώστε να μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι κατά τη διάρκεια των αγώνων.Έχουν περάσει πολλά χρόνια, δεν έχω πολλές αναμνήσεις εκτός από το ότι κατακτήσαμε το τρόπαιο. Το Final Four είναι πάντα... λοταρία. Δεν είναι Play Off, δεν είναι κανονική διάρκεια. Δεν είναι δίκαιο, αλλά είναι θέμα τύχης. Θυμάμαι ότι είχαμε κερδίσει στον τελικό την Μπένετον Τρεβίζο αλλά ως εκεί.Σαφέστατα και θα φέρω κάποια χαρακτηριστικά από τη σχολή που εκπροσωπώ, της Σλοβενίας. Γεννιόμαστε με κάποια χαρακτηριστικά. Σε εκείνο το Final Four υπήρχαν πολύ μεγάλοι προπονητές, όπως ο Ντούσαν Ίβκοβιτς, ο Μπόζινταρ Μάλκοβιτς. Κι εγώ, ως παίκτης, έχω πάρει κάποια χαρακτηριστικά από τους προπονητές αυτούς και θα προσπαθήσω να τα μεταφέρω στον ΠΑΟΚ. Η Σλοβενία είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος και κομμάτι της σερβικής σχολής του μπάσκετ. Το παράδειγμα του Γιάκα Λάκοβιτς πιο παλιά, του Λούκα Ντόνσιτς πιο πρόσφατα, είναι ίσως τα πιο τρανταχτά για το πόσο μεγάλη σχολή στο μπάσκετ είναι η Σλοβενία.Γνωρίζω πως ο Ηρακλής επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία. Πέρασε από το μυαλό μου, αλλά όταν έρθει η ώρα για το ματς αυτό, θα το αντιμετωπίσω όπως και τα υπόλοιπα: θα ετοιμαστούμε για να κερδίσουμε.ΠΗΓΗ: ΑΠΕ