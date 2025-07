O «βρώμικος» Κλιντ Ίστγουντ για τις εξωσυζυγικές του σχέσεις - «Έκανα ό,τι μου άρεσε και έπρεπε να το αποδεχτεί η γυναίκα μου»

είναι πλέον διαθέσιμο προς πώληση και

Αποκαλύψεις για την πολυτάραχη ερωτική ζωή του Κλιντ Ίστγουντ φέρνει στο φως μία νέα βιογραφία, με λεπτομέρειες που αφορούν στον «εθισμό» του στις εξωσυζυγικές σχέσεις. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο Ίστγουντ είχε παραδεχτεί στο παρελθόν ότι ακολουθούσε έναν τρόπο ζωής χωρίς περιορισμούς, δηλώνοντας χαρακτηριστικά, πως όχι μόνο έκανε ό,τι ήθελε, αλλά η γυναίκα του όφειλε να συμμορφωθεί με τη συμπεριφορά του.Το βιβλίο του Σον Λέβι, «Clint: The Man and The Movies», που κυκλοφόρησε την 1η Ιουλίουσυγκεντρώνει δηλώσεις του 95χρονου, «φωτίζοντας» τους γάμους του με τηκαι την, καθώς και άλλες μακροχρόνιες σχέσεις, μεταξύ αυτών με τηκαι τη. Όπως είναι γνωστό, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης έχει αποκτήσει οκτώ παιδιά με έξι γυναίκες.«Με βάση πολλές μαρτυρίες, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του, συμπεριφερόταν περισσότερο ή λιγότερο σαν εργένης», γράφει ο Λέβι για τον πρώτο γάμο του Ίστγουντ με την Τζόνσον, που κράτησε από το 1953 έως το 1984. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είχε πολλές εξωσυζυγικές σχέσεις, για τις οποίες, σύμφωνα με τη βιογραφία, η Τζόνσον ήταν ενήμερη. «Ένα πράγμα που η Μάγκι έπρεπε να μάθει για μένα ήταν πως θα έκανα ό,τι ήθελα», είχε πει ο σκηνοθέτης στο περιοδικό «Photoplay» το 1963. «Έπρεπε να το αποδεχτεί, γιατί αν δεν το έκανε, δεν θα ήμασταν παντρεμένοι».Ο Ίστγουντ είχε επίσης πει: «Είμαι ανεξάρτητος, ένας περιπλανώμενος, και η Τζόνσον με δέχεται όπως είμαι και δεν με πνίγει με γυναικεία ζήλια». Τις εξωσυζυγικές του περιπέτειες τις παραδέχτηκε στον επίσημο βιογράφο του, Ρίτσαρντ Σίκελ, λέγοντας πως «απλώς έγιναν... δεν ξέρω... ήταν εθιστικές... σαν να χρειάζεσαι άλλο τσιγάρο».παίζει με άλλες γυναίκεςεπιμένει σε αυτόμια γυναίκα που ξέρει πόσο χώρο χρειάζομαιΣτο «Clint: The Man and The Movies» αναφέρεται πως ο Ίστγουντ γνώριζε γυναίκες στα μαθήματα υποκριτικής του, στα στούντιο όπου εργαζόταν, στη γειτονιά και ακόμη και στην πολυκατοικία που μοιραζόταν με την πρώτη του σύζυγο. Η βιογραφία περιγράφει και τη σχέση του με τη Σόντρα Λοκ, την οποία κάλεσε να πρωταγωνιστήσει στην ταινία του «The Outlaw Josey Wales» το 1975. Στην αυτοβιογραφία της του 1997, «The Good, the Bad, and the Very Ugly: A Hollywood Journey», η Λοκ υποστήριξε πως ο Ίστγουντ της είπε πως «δεν υπήρχε πλέον καμία πραγματική σχέση» ανάμεσα σε εκείνον και την Τζόνσον.Μετά τη λήξη της σχέσης του με τη Λοκ το 1989, εκείνη υποστήριξε στο βιβλίο της πως έκανε δύο αμβλώσεις, καθώς ο Ίστγουντ της είπε πως δεν ήθελε άλλα παιδιά, σύμφωνα με το «Vanity Fair».Μια συνέντευξη του Ίστγουντ, που αναφέρεται επίσης στη βιογραφία, αφορά σε μια «νύχτα ακολασίας» με τον τζαζ θρύλο Μάιλς Ντέιβις. Μετά από μια συναυλία του Ντέιβις, ο Ίστγουντ θυμάται: «Ήρθε και μου είπε, "πάμε να βγούμε να βρούμε μερικές γκόμενες"... και έτσι βγήκαμε και διασκεδάσαμε».Όσον αφορά στον τρόπο που ο Ίστγουντ γοήτευε το γυναικείο φύλο, το βιβλίο επαναφέρει μια συνέντευξη του 1986 με τη Μαμί Βαν Ντόρεν, συμμαθήτριά του στη Σχολή Ταλέντων Universal, με την ανερχόμενη τότε σταρ να σχολιάζει: «Ήταν πάντα ευθύς και απευθείας. Πάντα ήξερε τον πιο άμεσο δρόμο για το καμαρίνι μου».