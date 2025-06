Τέλος από την Ιταλία ο Σπαλέτι: «Δεν είχα σκοπό να παραιτηθώ, με απέλυσαν χθες το βράδυ»

🇮🇹 OFICIAL I Luciano Spalletti deja de ser el seleccionador de Italia. Despedido.



"Gravina me dijo que me habían relevado. No me habría ido".



"Sigo convencido de que habría llegado al Mundial con este equipo. Para mí, son jugadores fuertes".