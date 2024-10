Bundesliga: Η Μπόχουμ απέλυσε τον προπονητή Πέτερ Τσάιντλερ και τον αθλητικό διευθυντή

Με την Μπόχουμ να βρίσκεται στην τελευταία θέση της Bundesliga, με μόλις ένα βαθμό μετά από επτά αγώνες, η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές, απομακρύνοντας τόσο τον προπονητή, Πέτερ Τσάιντλερ, όσο και τον αθλητικό διευθυντή, Μαρκ Λετάου.

#meinVfL have parted way with head coach Peter #Zeidler and sporting director Marc #Lettau following a crisis meeting this evening. pic.twitter.com/mlr01GqMlj