Ολυμπιακοί Αγώνες: Στο Νο7 του ταμπλό η Σάκκαρη, στο Νο9 ο Τσιτσιπάς

ΦριτζΤσιτσιπάςΠολΣβιόντεκΓκοφΡιμπάκιναΠαολίνιΠεγκούλαΖενγκΣάκκαρηΚόλινςΚρεϊτσίκοβαΟσταπένκοΤο απλό ανδρών και το απλό γυναικών, θα είναι σε 64αρι ταμπλό κάτι που σημαίνει ότι για το χρυσό μετάλλιο χρειάζονται έξι νίκες. Τα διπλά ανδρών και γυναικών θα τοποθετηθούν σε 32αρι ταμπλό ενώ το μικτό θα περιλαμβάνει 16 ομάδες. Όλα τα μονά θα παιχτούν σε best of three παιχνίδια με tie break των 7 πόντων στο καθοριστικό σετ.