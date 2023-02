«Greek Running Tours» με την υπογραφή του υπερμαραθωνοδρόμου Κωνσταντίνου Καρνάζη

Κλείσιμο

Γενέτειρα του μαραθωνίου και της δημοκρατίας, η Ελλάδα είναι η χώρα στην οποία δημιουργήθηκαν η ιστορία και οι θρύλοι, μια χώρα όπου η μαγεία και η μυθολογία ενώνονται. Γνωστή για τον πλούσιο πολιτισμό, το ένδοξο παρελθόν, τις εκπληκτικές παραλίες και το εξαιρετικό φαγητό, η λίστα των υπερθετικών επιθέτων για την Ελλάδα έχει γεμίσει πολλά βιβλία, αρχαία και σύγχρονα. Πρόκειται για ένα μέρος με εκθαμβωτικό φως του ήλιου, έντονες βουνοκορφές και θάλασσες με βαθύ κόκκινο χρώμα, κατά τον Όμηρο, όπου το μεγαλείο θα σας παρασύρει, θα σας μαγέψει και θα σας εμπνεύσει.Ως φόρο τιμής στην ελληνική κληρονομιά του και την επιθυμία για προώθηση του ελληνικού τουρισμού σε όλο τον κόσμο, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Ελληνοαμερικανός υπερμαραθωνοδρόμος Κωνσταντίνος Καρνάζης ένωσε τις δυνάμεις του με τη βραβευμένη εταιρεία αθλητικού τουρισμού και ευεξίας ActiveMedia Group για την έναρξη του «Greek Running Tours».Το «Greek Running Tours» είναι μια ευκαιρία να εξερευνήσετε την Ελλάδα με τα πόδια, να βυθιστείτε στην ιστορία και την ομορφιά, να δοκιμάσετε το φαγητό και να ζήσετε αυτή τη θρυλική γη με τρόπο που λίγοι τουρίστες θα μπορέσουν ποτέ να το κάνουν. Μαζί με το τρέξιμο (και μια επιλογή πεζοπορίας για όσους δεν επιθυμούν να τρέξουν) κάθε μέρα θα περιλαμβάνει πολιτιστικές εμπειρίες -από την παρασκευή ψωμιού στα βουνά της Κρήτης, μέχρι την επίσκεψη ελαιοτριβείου στην Καλαμάτα- καταλύματα παγκόσμιας κλάσης, χαρακτηριστική τοπική κουζίνα και μια πλήρη σειρά από υπηρεσίες σπα και αθλητικού μασάζ, που θα διεγείρουν τις αισθήσεις και θα ανακουφίσουν την ψυχή.Κάθε διαδρομή τρεξίματος έχει σχεδιαστεί ξεχωριστά και θα καθοδηγείται από έναν τοπικό εξειδικευμένο συνοδό. Παρέχεται υποστήριξη στη διαδρομή, έτσι ώστε το μόνο στο οποίο χρειάζεται να εστιάσετε είναι να απολαύσετε το τρέξιμο και τα πολλά μαγευτικά αξιοθέατα της διαδρομής.Αν αναζητάτε έναν μοναδικό, οικείο και αυθεντικό τρόπο να γνωρίσετε την Ελλάδα, έχετε έρθει στο σωστό μέρος. Στο Greek Running Tours, η πολυτέλεια, η γαστρονομία, ο πολιτισμός και η περιπέτεια συνενώνονται σε κάτι αξέχαστο. Οι εκδρομές μας έχουν σχεδιαστεί για δρομείς και πεζοπόρους όλων των ηλικιών και ικανοτήτων και τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα βιωσιμότητας και οικοτουρισμού σε ό,τι κάνουμε. Ελάτε να ζήσετε ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Ελλάδα στο Greek Running Tours, τον απόλυτο συνδυασμό τρεξίματος και διακοπών.Ονομάστηκε από το περιοδικό TIME ως ένας από τους «100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο». Ο Ελληνοαμερικανός θρύλος του υπερμαραθωνίου Κωνσταντίνος «Ντιν» Καρνάζης έτρεξε κάποτε 50 μαραθωνίους και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, σε 50 συνεχόμενες ημέρες. Ο συγγραφέας best seller των NY Times έχει τρέξει και αγωνιστεί σε όλο τον κόσμο, έχοντας τρέξει 135 μίλια ασταμάτητα στην Κοιλάδα του Θανάτου και σε έναν μαραθώνιο στον Νότιο Πόλο. Έχει κρατήσει δύο φορές την Ολυμπιακή Φλόγα και είναι αποδέκτης του Βραβείου President’s Council on Sports, Fitness and Nutrition Lifetime Achievement Award.