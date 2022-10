Δείτε γκολ από τα κορυφαία Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnnncuht0zbl)

FULL-TIME: Southampton 1-1 West Ham



It ends level at St Mary's. Romain Perraud bagged his first #PL goal for the opener, only for Hammers captain Declan Rice to equalise with a superb curling effort. The Saints remain in the relegation zone#SOUWHU pic.twitter.com/jZKLgy9KRJ