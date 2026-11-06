Μπαρτζώκας: «Χάσαμε το μυαλό μας και προσπαθήσαμε να το γυρίσουμε με μπάσκετ ηρωισμού»
Μπαρτζώκας: «Χάσαμε το μυαλό μας και προσπαθήσαμε να το γυρίσουμε με μπάσκετ ηρωισμού»
Όσα δήλωσε ο κόουτς του Ολυμπιακού μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα
Ο Ολυμπιακός πήγε στο 7-3 ρεκόρ στην EuroLeague, μετά την ήττα με 62-57 από τον Ερυθρό Αστέρα στη SUNEL Arena.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκα μίλησε στο flash interview και επισήμανε το κακό ποσοστό στα τρίποντα, όπου τα περισσότερα ήταν ελεύθερα.
Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:
«Έπρεπε να σουτάρουμε καλύτερα από ό,τι κάναμε. Σήμερα ήμασταν φτωχοί στην επίθεση, δεν ξέρω τα ποσοστά μας. Τέλος της τρίτης περιόδου είχαμε 12% στα ελεύθερα τρίποντα.
Ήταν ένα παιχνίδι μίας απόφασης στο φινάλε όταν γυρίσαμε. Προσπαθήσαμε να παίξουμε μπάσκετ ηρωισμού, χάσαμε το μυαλό μας και για αυτό ηττηθήκαμε».
Ο Γιώργος Μπαρτζώκα μίλησε στο flash interview και επισήμανε το κακό ποσοστό στα τρίποντα, όπου τα περισσότερα ήταν ελεύθερα.
Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:
«Έπρεπε να σουτάρουμε καλύτερα από ό,τι κάναμε. Σήμερα ήμασταν φτωχοί στην επίθεση, δεν ξέρω τα ποσοστά μας. Τέλος της τρίτης περιόδου είχαμε 12% στα ελεύθερα τρίποντα.
Ήταν ένα παιχνίδι μίας απόφασης στο φινάλε όταν γυρίσαμε. Προσπαθήσαμε να παίξουμε μπάσκετ ηρωισμού, χάσαμε το μυαλό μας και για αυτό ηττηθήκαμε».
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