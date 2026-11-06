Μπαρτζώκας: «Χάσαμε το μυαλό μας και προσπαθήσαμε να το γυρίσουμε με μπάσκετ ηρωισμού»
SPORTS
Γιώργος Μπαρτζώκας Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας Euroleague

Μπαρτζώκας: «Χάσαμε το μυαλό μας και προσπαθήσαμε να το γυρίσουμε με μπάσκετ ηρωισμού»

Όσα δήλωσε ο κόουτς του Ολυμπιακού μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα

Μπαρτζώκας: «Χάσαμε το μυαλό μας και προσπαθήσαμε να το γυρίσουμε με μπάσκετ ηρωισμού»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ολυμπιακός πήγε στο 7-3 ρεκόρ στην EuroLeague, μετά την ήττα με 62-57 από τον Ερυθρό Αστέρα στη SUNEL Arena.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκα μίλησε στο flash interview και επισήμανε το κακό ποσοστό στα τρίποντα, όπου τα περισσότερα ήταν ελεύθερα.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

«Έπρεπε να σουτάρουμε καλύτερα από ό,τι κάναμε. Σήμερα ήμασταν φτωχοί στην επίθεση, δεν ξέρω τα ποσοστά μας. Τέλος της τρίτης περιόδου είχαμε 12% στα ελεύθερα τρίποντα.

Ήταν ένα παιχνίδι μίας απόφασης στο φινάλε όταν γυρίσαμε. Προσπαθήσαμε να παίξουμε μπάσκετ ηρωισμού, χάσαμε το μυαλό μας και για αυτό ηττηθήκαμε».
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Love at First Sight: Η συνεργασία του glo™ HILO με τον Στέλιο Κουδουνάρη

Μόδα, design και υψηλή αισθητική συναντήθηκαν σε μια exclusive βραδιά με πρωταγωνιστές το glo™ HILO και τον Στέλιο Κουδουνάρη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης