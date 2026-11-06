26χρονος πρωταθλητής του NFL με τους Κάνσας Σίτι Τσιφς ανακοίνωσε πτώχευση με χρέη ύψους $3,45 εκατ.

Ο wide receiver και αστέρας των Τσιφς έθεσε ως εγγύηση το δαχτυλίδι του Super Bowl αξίας 160.000$ - Υποστηρίζει ότι $2,1 εκατ. προέρχονται από δικαστικές αγωγές θυμάτων τροχαίου και της πρώην σύντροφό του

άνω των 3,45 εκατ. δολαρίων την Τετάρτη (4/11), όπως αναφέρουν τα αρχεία του ομοσπονδιακού δικαστηρίου.



Ο πρωταθλητής του



Kansas City Chiefs receiver Rashee Rice has filed for bankruptcy, claiming $3.5 million in debts, most of it connected to civil litigation involving his high-speed crash in Texas and allegations of assault by a former girlfriend. The filing made Wednesday in Texas lists $677,054 in personal assets, including $421,825 in what is listed as deferred compensation. Rice is in the final year of a four-year rookie contract with a total value of $6.5 million and a 2026 base salary of $1.6 million. (Via AP) — Bleacher Report (@BleacherReport) November 6, 2026 Μηνύσεις για τροχαίο και επίθεση σε πρώην σύντροφο Ο Ράις έχει μηνυθεί για ένα τροχαίο με πολλούς τραυματίες, στο οποίο ενεπλάκη το 2024 στο Ντάλας φέρεται να προκλήθηκε από υπερβολική ταχύτητα. Ομολόγησε την ενοχή του για κακουργήματα τρίτου βαθμού που αφορούσαν σύγκρουση με σοβαρό σωματικό τραυματισμό και αγώνες ταχύτητας σε αυτοκινητόδρομο που προκάλεσαν σωματικό τραυματισμό. Καταδικάστηκε σε 30 ημέρες φυλάκισης και πέντε χρόνια αναστολής, ενώ το NFL τον τιμώρησε με αποκλεισμό έξι αγώνων.



JUST IN: Chiefs star Rashee Rice sentenced to 30 days jail and 5 years probation for fleeing 2024 Dallas crash that injured several people Rice was estimated to be speeding at 119mph before the crash The jail term can be served at any time over the next five years Court records reveal Rice settled a lawsuit related to the crash, agreeing to pay $1 million to a plaintiff He also agreed to pay $75,000 in pre-judgment interest and $12,000 in attorney fees The NFL is expected to discipline Rice — Unlimited L's (@unlimited_ls) July 17, 2025 Επιπλέον, ο αθλητής έχει εναχθεί από μια πρώην σύντροφό του, η οποία ισχυρίζεται ότι της επιτέθηκε κατά το χρονικό διάστημα από το 2023 έως το 2025. Η λίγκα δεν επέβαλε ποινή στον Ράις για τη συγκεκριμένη κατηγορία.



Τα θύματα του ατυχήματος του 2024 κατέθεσαν αγωγές ζητώντας συνολικά 700.000 δολάρια, ενώ η πρώην σύντροφός του κατέθεσε αγωγή ζητώντας 200.000 δολάρια για την υποτιθέμενη επίθεση. Ο μεγαλύτερος πιστωτής του Ράις πρέπει να εισπράξει 979.837 δολάρια ως μέρος ενός διακανονισμού για τον ρόλο του στο ατύχημα. Αυτά τα πιθανά χρέη αμφιβητούνται από τον ίδιο.



Κλείσιμο



Κατέθεσε το δαχτυλίδι του Super Bowl LVIII αξίας 160.000$ ως εγγύηση Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα ο Ράις κατέθεσε το δαχτυλίδι του Super Bowl LVIII, αξίας 160.000 δολαρίων, ως εγγύηση στον Thomas McMurray, τον δικηγόρο του στην εκκρεμή αστική δίκη.



Όταν ο Ράις επιλέχθηκε στο ντραφτ του NFL, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο αξίας περίπου 6,5 εκατ. δολαρίων με τους Τσιφς, ενώ για το 2026 ο βασικός μισθός ανέρχεται στα 1,6 εκατ. δολάρια.



Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 7 η πτώχευση προορίζεται για «άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες που τους εμποδίζουν να εξοφλήσουν τα χρέη τους και που είναι πρόθυμα να επιτρέψουν τη χρήση της μη εξαιρούμενης περιουσίας τους για την αποπληρωμή των πιστωτών τους», σύμφωνα με την αίτηση πτώχευσης του Ράις.



Ο 26χρονος wide receiver των Κάνσας Σίτι Τσιφς, Ράσι Ράις, υπέβαλε αίτηση πτώχευσης δηλώνοντας χρέη ύψουςτην Τετάρτη (4/11), όπως αναφέρουν τα αρχεία του ομοσπονδιακού δικαστηρίου.Ο πρωταθλητής του NFL υπέβαλε την αίτηση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Πτωχεύσεων της Βόρειας Περιφέρειας του Τέξας, ενώ ισχυρίστηκε ότι 2,1 εκατ. δολάρια από το συνολικό χρέος προέρχονταν από δικαστικές αγωγές.Ο Ράις έχει μηνυθεί για ένα τροχαίο με πολλούς τραυματίες, στο οποίο ενεπλάκη το 2024 στο Ντάλας φέρεται να προκλήθηκε από υπερβολική ταχύτητα. Ομολόγησε την ενοχή του για κακουργήματα τρίτου βαθμού που αφορούσαν σύγκρουση με σοβαρό σωματικό τραυματισμό και αγώνες ταχύτητας σε αυτοκινητόδρομο που προκάλεσαν σωματικό τραυματισμό. Καταδικάστηκε σε 30 ημέρες φυλάκισης και πέντε χρόνια αναστολής, ενώ το NFL τον τιμώρησε με αποκλεισμό έξι αγώνων.Επιπλέον, ο αθλητής έχει εναχθεί από μια πρώην σύντροφό του, η οποία ισχυρίζεται ότι της επιτέθηκε κατά το χρονικό διάστημα από το 2023 έως το 2025. Η λίγκα δεν επέβαλε ποινή στον Ράις για τη συγκεκριμένη κατηγορία.Τα θύματα του ατυχήματος του 2024 κατέθεσαν αγωγές ζητώντας συνολικά 700.000 δολάρια, ενώ η πρώην σύντροφός του κατέθεσε αγωγή ζητώντας 200.000 δολάρια για την υποτιθέμενη επίθεση. Ο μεγαλύτερος πιστωτής του Ράις πρέπει να εισπράξει 979.837 δολάρια ως μέρος ενός διακανονισμού για τον ρόλο του στο ατύχημα. Αυτά τα πιθανά χρέη αμφιβητούνται από τον ίδιο.Επιπλέον, εξέτισε 30 ημέρες φυλάκισης φέτος για παραβίαση των όρων της αναστολής του, καθώς βρέθηκε θετικός σε έλεγχο για μαριχουάνα.Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα ο Ράις κατέθεσε το, ως εγγύηση στον Thomas McMurray, τον δικηγόρο του στην εκκρεμή αστική δίκη.Όταν ο Ράις επιλέχθηκε στο ντραφτ του NFL, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο αξίας περίπου 6,5 εκατ. δολαρίων με τους Τσιφς, ενώ για το 2026 ο βασικός μισθός ανέρχεται στα 1,6 εκατ. δολάρια.Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 7 η πτώχευση προορίζεται για «άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες που τους εμποδίζουν να εξοφλήσουν τα χρέη τους και που είναι πρόθυμα να επιτρέψουν τη χρήση της μη εξαιρούμενης περιουσίας τους για την αποπληρωμή των πιστωτών τους», σύμφωνα με την αίτηση πτώχευσης του Ράις.

Όπως αναφέρουν τα έγγραφα, ο Ράις δήλωσε προσωπικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 677.054 δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων 421.825 δολαρίων σε «αναβαλλόμενη αποζημίωση». Ο Ράις οφείλει στον μεγαλύτερο πιστωτή του 979.837 δολάρια στο πλαίσιο ενός αστικού διακανονισμού του 2025 που σχετίζεται με το ατύχημα, σύμφωνα με τα έγγραφα.



Ο Ράις ισχυρίστηκε ότι ενοικιάζει κατοικία και ανέφερε 39.241 δολάρια σε μη απαλλασσόμενα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία, ενώ δήλωσε 13.640 δολάρια σε τρεχούμενους λογαριασμούς.



Τη φετινή σεζόν ο Ράις έχει αγωνιστεί μόλις σε πέντε αγώνες λόγω τραυματισμού έχοντας 20 ρεσεψιόν για 243 γιάρδες και δύο τάουντ.