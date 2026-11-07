Τρεις αστυνομικοί νεκροί σε επίθεση εναντίον βουλευτή στη Γουατεμάλα
Τρεις αστυνομικοί νεκροί σε επίθεση εναντίον βουλευτή στη Γουατεμάλα
Οι αστυνομικοί σκοτώθηκαν προσπαθώντας να προστατεύσουν τον Χούλιο Πορτίγιο, ο οποίος δεν τραυματίστηκε
Τρεις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους χθες Παρασκευή στη Γουατεμάλα κατά τη διάρκεια επίθεσης ενόπλων εναντίον βουλευτή της αντιπολίτευσης, σε περιοχή την οποία λυμαίνονται συμμορίες επιδιδόμενες κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών, ανακοίνωσαν οι αρχές.
Ο βουλευτής, ο Χούλιο Πορτίγιο, του αντιπολιτευόμενου κόμματος Εθνική Ενότητα Ελπίδας (UNE), παράταξη την οποία ίδρυσε η άλλοτε πρώτη κυρία Σάντρα Τόρες, δεν τραυματίστηκε στην επίθεση, που διαπράχθηκε στο χωριό Ρίο Όντο, στην επαρχία Σακάπα (ανατολικά).
Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν από πυρά καθώς απέκρουαν «επίθεση» με στόχο «απευθείας» τον βουλευτή, που διέπραξαν άγνωστοι.
Η επαρχία Σακάπα θεωρείται ελεγχόμενη από το καρτέλ της οικογένειας Λορενσάνα, το οποίο πιστεύεται ότι συνεργάζεται με το μεξικανικό καρτέλ Σιναλόα.
Την 27η Σεπτεμβρίου, οκτώ πολίτες δολοφονήθηκαν εκεί σε συγκρούσεις που οι αρχές απέδωσαν σε συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών.
Ο βουλευτής, ο Χούλιο Πορτίγιο, του αντιπολιτευόμενου κόμματος Εθνική Ενότητα Ελπίδας (UNE), παράταξη την οποία ίδρυσε η άλλοτε πρώτη κυρία Σάντρα Τόρες, δεν τραυματίστηκε στην επίθεση, που διαπράχθηκε στο χωριό Ρίο Όντο, στην επαρχία Σακάπα (ανατολικά).
#Violencia Tres policías fueron asesinados en #Zacapa. El objetivo era matar al diputado Julio César Portillo Paz (herido y estado crítico). Testigos aseguran que fueron varios hombres con armas largas. #Guatemala #Inseguridad #Congreso pic.twitter.com/sA1mxDRzvH— Alan Alfaro (@AlanAlfaroGt) November 7, 2026
Η επαρχία Σακάπα θεωρείται ελεγχόμενη από το καρτέλ της οικογένειας Λορενσάνα, το οποίο πιστεύεται ότι συνεργάζεται με το μεξικανικό καρτέλ Σιναλόα.
Την 27η Σεπτεμβρίου, οκτώ πολίτες δολοφονήθηκαν εκεί σε συγκρούσεις που οι αρχές απέδωσαν σε συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα