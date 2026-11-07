Τρεις αστυνομικοί νεκροί σε επίθεση εναντίον βουλευτή στη Γουατεμάλα
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Γουατεμάλα Αστυνομικοί Νεκροί

Τρεις αστυνομικοί νεκροί σε επίθεση εναντίον βουλευτή στη Γουατεμάλα

Οι αστυνομικοί σκοτώθηκαν προσπαθώντας να προστατεύσουν τον Χούλιο Πορτίγιο, ο οποίος δεν τραυματίστηκε

Τρεις αστυνομικοί νεκροί σε επίθεση εναντίον βουλευτή στη Γουατεμάλα
Τρεις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους χθες Παρασκευή στη Γουατεμάλα κατά τη διάρκεια επίθεσης ενόπλων εναντίον βουλευτή της αντιπολίτευσης, σε περιοχή την οποία λυμαίνονται συμμορίες επιδιδόμενες κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο βουλευτής, ο Χούλιο Πορτίγιο, του αντιπολιτευόμενου κόμματος Εθνική Ενότητα Ελπίδας (UNE), παράταξη την οποία ίδρυσε η άλλοτε πρώτη κυρία Σάντρα Τόρες, δεν τραυματίστηκε στην επίθεση, που διαπράχθηκε στο χωριό Ρίο Όντο, στην επαρχία Σακάπα (ανατολικά).

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν από πυρά καθώς απέκρουαν «επίθεση» με στόχο «απευθείας» τον βουλευτή, που διέπραξαν άγνωστοι.

Η επαρχία Σακάπα θεωρείται ελεγχόμενη από το καρτέλ της οικογένειας Λορενσάνα, το οποίο πιστεύεται ότι συνεργάζεται με το μεξικανικό καρτέλ Σιναλόα.

Την 27η Σεπτεμβρίου, οκτώ πολίτες δολοφονήθηκαν εκεί σε συγκρούσεις που οι αρχές απέδωσαν σε συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών.

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