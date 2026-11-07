Οι ΗΠΑ προσφέρουν έως 20 εκατ. δολάρια για πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Στην ανάρτησή της, η CENTCOM αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Το πρόγραμμα Rewards for Justice προσφέρει αμοιβή έως 20 εκατομμύρια δολάρια και δυνατότητα μετεγκατάστασης για πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και του συνδεόμενου προσωπικού, όπως μέλη της επιστημονικής κοινότητας, ή των μετακινήσεων οποιουδήποτε από τα παραπάνω».

Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει τα ειδικότερα κριτήρια για την καταβολή της αμοιβής ή τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να προσφερθεί μετεγκατάσταση.