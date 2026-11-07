Οι ΗΠΑ προσφέρουν έως 20 εκατ. δολάρια για πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν
Οι ΗΠΑ προσφέρουν έως 20 εκατ. δολάρια για πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν
Η Ουάσινγκτον ζητά στοιχεία για εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, επιστήμονες και μετακινήσεις προσωπικού, προσφέροντας ακόμη και δυνατότητα μετεγκατάστασης
Αμοιβή που μπορεί να φτάσει τα 20 εκατομμύρια δολάρια προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε όποιον παράσχει πληροφορίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (6/11) η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), η οποία είναι αρμόδια για τη Μέση Ανατολή. Η αμερικανική κυβέρνηση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα μετεγκατάστασης των προσώπων που θα προσφέρουν τις σχετικές πληροφορίες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, η προσφορά γίνεται μέσω του αμερικανικού προγράμματος Rewards for Justice, το οποίο προβλέπει χρηματικές αμοιβές για την παροχή πληροφοριών.
Οι αμερικανικές Αρχές ενδιαφέρονται για στοιχεία που αφορούν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα, καθώς και τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτό, συμπεριλαμβανομένων επιστημόνων.
Παράλληλα, ζητούν πληροφορίες για τις μετακινήσεις εγκαταστάσεων, εξοπλισμού ή προσωπικού που σχετίζονται με τις πυρηνικές δραστηριότητες της Τεχεράνης.
Στην ανάρτησή της, η CENTCOM αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Το πρόγραμμα Rewards for Justice προσφέρει αμοιβή έως 20 εκατομμύρια δολάρια και δυνατότητα μετεγκατάστασης για πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και του συνδεόμενου προσωπικού, όπως μέλη της επιστημονικής κοινότητας, ή των μετακινήσεων οποιουδήποτε από τα παραπάνω».
Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει τα ειδικότερα κριτήρια για την καταβολή της αμοιβής ή τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να προσφερθεί μετεγκατάσταση.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, η προσφορά γίνεται μέσω του αμερικανικού προγράμματος Rewards for Justice, το οποίο προβλέπει χρηματικές αμοιβές για την παροχή πληροφοριών.
Οι αμερικανικές Αρχές ενδιαφέρονται για στοιχεία που αφορούν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα, καθώς και τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτό, συμπεριλαμβανομένων επιστημόνων.
Παράλληλα, ζητούν πληροφορίες για τις μετακινήσεις εγκαταστάσεων, εξοπλισμού ή προσωπικού που σχετίζονται με τις πυρηνικές δραστηριότητες της Τεχεράνης.
Rewards for Justice is offering a reward of up to $20 million and possible relocation for information about Iran’s nuclear program, including its facilities, equipment, and associated personnel, such as those in the scientific community, or the movement of any of the above.… pic.twitter.com/ruTNlZxqFh— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 7, 2026
«Το πρόγραμμα Rewards for Justice προσφέρει αμοιβή έως 20 εκατομμύρια δολάρια και δυνατότητα μετεγκατάστασης για πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και του συνδεόμενου προσωπικού, όπως μέλη της επιστημονικής κοινότητας, ή των μετακινήσεων οποιουδήποτε από τα παραπάνω».
Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει τα ειδικότερα κριτήρια για την καταβολή της αμοιβής ή τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να προσφερθεί μετεγκατάσταση.
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