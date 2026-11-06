Δήλωνε ασθενής, για να πάει στο... MasterChef: Η Ουκρανή αξιωματικός Βικτόρια Κουζνέτσοβα είναι πλέον αντιμέτωπη με φυλάκιση δέκα ετών



Αντιμέτωπη με 10 χρόνια φυλάκισης

Η έρευνα προσπαθεί να εξακριβώσει εάν υπάλληλοι ή αξιωματούχοι του Νοσοκομείου γνώριζαν ότι η «ασθενής» απουσίαζε για μεγάλα διαστήματα και εάν συνέβαλαν στην συγκάλυψη της απουσίας.Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε συγκεκριμένο μέλος του ιατρικού ή διοικητικού προσωπικού για την υπόθεση.Η Κουζνέτσοβα αντιμετωπίζει υποψίες για δύο σοβαρά αδικήματα του ουκρανικού Ποινικού Κώδικα. Το πρώτο αφορά την αποφυγή στρατιωτικής υπηρεσίας με εξαπάτηση σε περίοδο πολέμου και το δεύτερο αφορά απάτη που προκάλεσε σημαντική οικονομική ζημιά.Σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, εφόσον η υπόθεση φτάσει στο δικαστήριο και αποδειχθεί η ενοχή της, η αξιωματικός αντιμετωπίζει ενδεχόμενη ποινή φυλάκισης έως 10 ετών.Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Μάρτιο, όταν η ιστορία είχε δημοσιοποιηθεί για πρώτη φορά, η ίδια είχε τοποθετηθεί μέσω Instagram, αναφέροντας ότι δεν είχε καταδικαστεί, ούτε βρισκόταν υπό αναζήτηση από τις αρχές. Η συγκεκριμένη δήλωση είχε γίνει πριν από τη σημερινή επίσημη γνωστοποίηση της ποινικής έρευνας.Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προδικαστικής έρευνας και δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να διαπιστώνει ενοχή.Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή εξελίσσεται σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία και αντιμετωπίζει διαρκείς ανάγκες σε στρατιωτικό προσωπικό. Το ζήτημα για τις ουκρανικές αρχές δεν είναι η συμμετοχή μιας στρατιωτικού σε τηλεοπτικό διαγωνισμό, αλλά η πιθανή εξαπάτηση του στρατού, η είσπραξη μισθού χωρίς να εργάζεται και η ενδεχόμενη συγκάλυψη από υπηρεσιακούς παράγοντες.