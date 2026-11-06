Βασίλης Ζούλιας για Γιώργο Μαζωνάκη: Δεν υπάρχει γρήγορη λύση, αν είχε κλείσει την πόρτα στο ιατρείο της Καρνεάδου, θα ζούσε
Βασίλης Ζούλιας για Γιώργο Μαζωνάκη: Δεν υπάρχει γρήγορη λύση, αν είχε κλείσει την πόρτα στο ιατρείο της Καρνεάδου, θα ζούσε
Του στερήθηκε η ευκαιρία να αλλάξει τη ζωή του και αυτό με πόνεσε γιατί τον είδα σαν αδελφό μου, υποστήριξε ο σχεδιαστής μόδας
Μία αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη έκανε ο Βασίλης Ζούλιας κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης. Ο σχεδιαστής μόδας εκτίμησε ότι στερήθηκε από τον τραγουδιστή η δυνατότητα να αλλάξει τη ζωή του, επισημαίνοντας πως αυτό ήταν που τον πόνεσε περισσότερο. Όπως είπε επίσης, η θλίψη του οφείλεται στο γεγονός ότι τον έβλεπε σαν εαυτό του.
Ο Βασίλης Ζούλιας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3», την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, και τόνισε πως ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη ανέδειξε πως δεν υπάρχουν εύκολες και γρήγορες λύσεις, αναφερόμενος και στη δική του προσωπική εμπειρία με τις εξαρτήσεις. «Έδειξε αυτός ο θάνατος ότι δεν υπάρχει “γρήγορη λύση”. Και το λέω εγώ, που ξέρω. Φυσικά ήθελα μια εύκολη και γρήγορη λύση, μιας και οι άνθρωποι σαν και μένα θέλουν μια τέτοια λύση ακριβώς όσο εύκολα και γρήγορα φτάνει η μυτιά στον εγκέφαλο και όσο γρήγορα φτάνει η ένεση στην φλέβα», σχολίασε.
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Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι, αν ο τραγουδιστής είχε επιλέξει να αποχωρήσει από το ιατρείο της Καρνεάδου, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί ο θάνατός του. «Τόσο γρήγορα που θέλαμε να αλλάξει το συναίσθημά μας, μιλάω για μένα και όχι για τον Γιώργο, νομίζουμε ότι μπορούμε να αλλάξει το οτιδήποτε. Σε 24 ώρες αυτό δεν γίνεται. Έπρεπε να του πει “γεια σας”, να κλείσει την πόρτα και θα ήταν όλα καλά. Δεν θα ‘χε συμβεί τίποτα και ο Γιώργος θα ζούσε», πρόσθεσε.
Κλείνοντας, ο σχεδιαστής μόδας εξήγησε πως αυτό που τον πόνεσε περισσότερο ήταν πως του στερήθηκε η ευκαιρία να αλλάξει τη ζωή του στο μέλλον. «Ακριβώς επειδή θα ζούσε, θα είχε την ευκαιρία να αλλάξει την επόμενη ημέρα, την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα. Του στερήθηκε αυτό. Αυτό ήταν που με πόνεσε γιατί τον Γιώργο τον είδα σαν αδελφό μου», κατέληξε.
Ο Βασίλης Ζούλιας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3», την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, και τόνισε πως ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη ανέδειξε πως δεν υπάρχουν εύκολες και γρήγορες λύσεις, αναφερόμενος και στη δική του προσωπική εμπειρία με τις εξαρτήσεις. «Έδειξε αυτός ο θάνατος ότι δεν υπάρχει “γρήγορη λύση”. Και το λέω εγώ, που ξέρω. Φυσικά ήθελα μια εύκολη και γρήγορη λύση, μιας και οι άνθρωποι σαν και μένα θέλουν μια τέτοια λύση ακριβώς όσο εύκολα και γρήγορα φτάνει η μυτιά στον εγκέφαλο και όσο γρήγορα φτάνει η ένεση στην φλέβα», σχολίασε.
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι, αν ο τραγουδιστής είχε επιλέξει να αποχωρήσει από το ιατρείο της Καρνεάδου, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί ο θάνατός του. «Τόσο γρήγορα που θέλαμε να αλλάξει το συναίσθημά μας, μιλάω για μένα και όχι για τον Γιώργο, νομίζουμε ότι μπορούμε να αλλάξει το οτιδήποτε. Σε 24 ώρες αυτό δεν γίνεται. Έπρεπε να του πει “γεια σας”, να κλείσει την πόρτα και θα ήταν όλα καλά. Δεν θα ‘χε συμβεί τίποτα και ο Γιώργος θα ζούσε», πρόσθεσε.
Κλείνοντας, ο σχεδιαστής μόδας εξήγησε πως αυτό που τον πόνεσε περισσότερο ήταν πως του στερήθηκε η ευκαιρία να αλλάξει τη ζωή του στο μέλλον. «Ακριβώς επειδή θα ζούσε, θα είχε την ευκαιρία να αλλάξει την επόμενη ημέρα, την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα. Του στερήθηκε αυτό. Αυτό ήταν που με πόνεσε γιατί τον Γιώργο τον είδα σαν αδελφό μου», κατέληξε.
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