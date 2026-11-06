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Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Στα Άνω Λιόσια για το παιχνίδι της Euroleague ο Τζόκοβιτς
Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Στα Άνω Λιόσια για το παιχνίδι της Euroleague ο Τζόκοβιτς
Ο θρυλικός Σέρβος τενίστας βρέθηκε για πρώτη φορά στη Sunel Arena για να δει τον αγαπημένο του Ερυθρό Αστέρα
Ένα εκλεκτό καλεσμένο έχει η ΚΑΕ Ολυμπιακός στα Άνω Λιόσια και στο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα για τη Euroleague.
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που ολοκλήρωσε τη σεζόν του στο τένις στο Παρίσι, είναι και πάλι στην Ελλάδα και πήγε στα Άνω Λιόσια για να δει το παιχνίδι της αγαπημένης του ομάδας με τον Ολυμπιακό.
Ο Νόλε αποθεώθηκε από τον κόσμο όταν εμφανίστηκε στο παρκέ ενώ είχε συνομιλία με τον Παναγιώτη αλλά και τον Γιώργο Αγγελόπουλο.
Μαζί του ήταν ο γιος του Στέφαν.
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που ολοκλήρωσε τη σεζόν του στο τένις στο Παρίσι, είναι και πάλι στην Ελλάδα και πήγε στα Άνω Λιόσια για να δει το παιχνίδι της αγαπημένης του ομάδας με τον Ολυμπιακό.
Ο Νόλε αποθεώθηκε από τον κόσμο όταν εμφανίστηκε στο παρκέ ενώ είχε συνομιλία με τον Παναγιώτη αλλά και τον Γιώργο Αγγελόπουλο.
Μαζί του ήταν ο γιος του Στέφαν.
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