Euroleague: Ο Ερυθρός Αστέρας έριξε τον Ολυμπιακό από την κορυφή, νίκες για Παρτιζάν, Ντουμπάι και Ζαλγκίρις, δείτε βίντεο
Euroleague: Ο Ερυθρός Αστέρας έριξε τον Ολυμπιακό από την κορυφή, νίκες για Παρτιζάν, Ντουμπάι και Ζαλγκίρις, δείτε βίντεο
Οι Πειραιώτες άγγιξαν την ανατροπή από το -22, αλλά ηττήθηκαν με 57-62 στη SUNEL Arena, η Παρτιζάν νίκησε 88-67 τη Μακάμπι, η Ντουμπάι 93-75 τη Βίρτους και η Ζαλγκίρις 83-67 την Μπεσίκτας
Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 62-57 από τον Ερυθρό Αστέρα στη SUNEL Arena, υποχωρώντας από την κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague, μετά την ολοκλήρωση της 10ης αγωνιστικής. Οι «ερυθρόλευκοι» επιχείρησαν μεγάλη ανατροπή από το -22, χωρίς όμως να καταφέρουν να αποφύγουν την τρίτη φετινή ήττα τους.
Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της Παρασκευής (6/11), η Παρτιζάν επικράτησε 88-67 της Μακάμπι Τελ Αβίβ, η Ντουμπάι πέρασε με 93-75 από την έδρα της Βίρτους Μπολόνια, ενώ η Ζαλγκίρις Κάουνας νίκησε 83-67 την Μπεσίκτας στην Τουρκία.
Μετά τις δύο διαδοχικές νίκες απέναντι σε Μπεσίκτας και Αρμάνι Μιλάνο, ο Ολυμπιακός παρουσίασε σοβαρά προβλήματα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, πραγματοποιώντας ένα από τα χειρότερα πρώτα ημίχρονα της ιστορίας του. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκε να κυνηγά από νωρίς το σκορ, με τον Ερυθρό Αστέρα να προηγείται 40-22 στην ανάπαυλα και να φτάνει μέχρι το +22 (46-24) στις αρχές της τρίτης περιόδου.
Οι Πειραιώτες αντέδρασαν με πρωταγωνιστές τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 27 πόντους και 6 ριμπάουντ, και τον Εβάν Φουρνιέ, που πρόσθεσε 12 πόντους. Με σημαντική βελτίωση στην άμυνα, περιόρισαν τους Σέρβους σε μόλις 22 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, 11 σε κάθε μία από τις δύο τελευταίες περιόδους.
Η προσπάθεια ανατροπής έφερε τον Ολυμπιακό σε απόσταση ενός καλαθιού, 55-57, με 1 λεπτό και 39 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ωστόσο, ένα καθοριστικό καλάθι του Κολόκο και ένα τρίποντο του Κρις Τζόουνς έδωσαν τη νίκη στον Ερυθρό Αστέρα.
Παρά τη μεγάλη επιστροφή στο παιχνίδι, τα στατιστικά αποτύπωσαν τις επιθετικές δυσκολίες του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μόλις 5/36 τρίποντα, 18 αμυντικά ριμπάουντ έναντι 31 των φιλοξενούμενων και 9 ασίστ για 13 λάθη. Οι δύο τομείς στους οποίους υπερτέρησαν ήταν τα επιθετικά ριμπάουντ, όπου συγκέντρωσαν οκτώ περισσότερα, και τα λάθη, καθώς ο Ερυθρός Αστέρας υπέπεσε σε 22.
Για τους νικητές, ο Τζόρνταν Ενβόρα ξεχώρισε με 18 πόντους και 13 ριμπάουντ, έχοντας καθοριστική παρουσία στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κρις Τζόουνς πρόσθεσε 10 πόντους, με δύο ιδιαίτερα σημαντικά τρίποντα, ενώ η αποτελεσματική άμυνα της ομάδας του Ίμπον Ναβάρο στα πρώτα 25 λεπτά έθεσε τις βάσεις για την επικράτηση.
Με την τρίτη συνεχόμενη νίκη του, ο Ερυθρός Αστέρας βελτίωσε το ρεκόρ του σε 7-3 και έφτασε τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.
Στην αναμέτρηση πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού ο Τζον Κόντσαρ, ο οποίος αγωνίστηκε για 19 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα, καταγράφοντας 0/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος.
Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της Παρασκευής (6/11), η Παρτιζάν επικράτησε 88-67 της Μακάμπι Τελ Αβίβ, η Ντουμπάι πέρασε με 93-75 από την έδρα της Βίρτους Μπολόνια, ενώ η Ζαλγκίρις Κάουνας νίκησε 83-67 την Μπεσίκτας στην Τουρκία.
Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 57-62: Από το -22 άγγιξε την ανατροπή
Μετά τις δύο διαδοχικές νίκες απέναντι σε Μπεσίκτας και Αρμάνι Μιλάνο, ο Ολυμπιακός παρουσίασε σοβαρά προβλήματα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, πραγματοποιώντας ένα από τα χειρότερα πρώτα ημίχρονα της ιστορίας του. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκε να κυνηγά από νωρίς το σκορ, με τον Ερυθρό Αστέρα να προηγείται 40-22 στην ανάπαυλα και να φτάνει μέχρι το +22 (46-24) στις αρχές της τρίτης περιόδου.
Οι Πειραιώτες αντέδρασαν με πρωταγωνιστές τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 27 πόντους και 6 ριμπάουντ, και τον Εβάν Φουρνιέ, που πρόσθεσε 12 πόντους. Με σημαντική βελτίωση στην άμυνα, περιόρισαν τους Σέρβους σε μόλις 22 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, 11 σε κάθε μία από τις δύο τελευταίες περιόδους.
Η προσπάθεια ανατροπής έφερε τον Ολυμπιακό σε απόσταση ενός καλαθιού, 55-57, με 1 λεπτό και 39 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ωστόσο, ένα καθοριστικό καλάθι του Κολόκο και ένα τρίποντο του Κρις Τζόουνς έδωσαν τη νίκη στον Ερυθρό Αστέρα.
Παρά τη μεγάλη επιστροφή στο παιχνίδι, τα στατιστικά αποτύπωσαν τις επιθετικές δυσκολίες του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μόλις 5/36 τρίποντα, 18 αμυντικά ριμπάουντ έναντι 31 των φιλοξενούμενων και 9 ασίστ για 13 λάθη. Οι δύο τομείς στους οποίους υπερτέρησαν ήταν τα επιθετικά ριμπάουντ, όπου συγκέντρωσαν οκτώ περισσότερα, και τα λάθη, καθώς ο Ερυθρός Αστέρας υπέπεσε σε 22.
Για τους νικητές, ο Τζόρνταν Ενβόρα ξεχώρισε με 18 πόντους και 13 ριμπάουντ, έχοντας καθοριστική παρουσία στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κρις Τζόουνς πρόσθεσε 10 πόντους, με δύο ιδιαίτερα σημαντικά τρίποντα, ενώ η αποτελεσματική άμυνα της ομάδας του Ίμπον Ναβάρο στα πρώτα 25 λεπτά έθεσε τις βάσεις για την επικράτηση.
Με την τρίτη συνεχόμενη νίκη του, ο Ερυθρός Αστέρας βελτίωσε το ρεκόρ του σε 7-3 και έφτασε τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.
Στην αναμέτρηση πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού ο Τζον Κόντσαρ, ο οποίος αγωνίστηκε για 19 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα, καταγράφοντας 0/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος.
Στις εξέδρες της SUNEL Arena βρέθηκε για ακόμη μία φορά ο θρύλος του παγκόσμιου τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, γνωστός για τα αισθήματά του προς τον Ερυθρό Αστέρα στη Σερβία. Ο «Νόλε» φωτογραφήθηκε με τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.
Παράλληλα, οι φίλαθλοι του Ερυθρού Αστέρα είχαν αναρτήσει σε κεντρικό σημείο του πετάλου τους πανό με το μήνυμα: «40 χρόνια Θύρα 7 - DELIJE, Αδέλφια για πάντα».
Τα δεκάλεπτα: 11-19, 22-40, 41-51, 57-62.
Η Παρτιζάν άφησε πίσω της τις δύο διαδοχικές ήττες στη Euroleague, επικρατώντας άνετα της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 88-67 στο Βελιγράδι και ισορροπώντας το ρεκόρ της σε 5-5.
Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την αμυντική τους απόδοση από το δεύτερο δεκάλεπτο και άρχισαν να χτίζουν διαφορά ασφαλείας. Στο 25ο λεπτό το σκορ είχε διαμορφωθεί σε 60-40, με τη Μακάμπι να αδυνατεί να αντιδράσει και την Παρτιζάν να φτάνει χωρίς δυσκολία στη νίκη.
Πρώτος σκόρερ των Σέρβων ήταν ο Ίθαν Τόμπσον με 16 πόντους, ενώ η ισραηλινή ομάδα υποχώρησε στο 2-8, γνωρίζοντας την όγδοη ήττα της σε δέκα αγωνιστικές.
Τα δεκάλεπτα: 28-23, 50-35, 72-52, 88-67.
Η Ντουμπάι συνέχισε την ανοδική πορεία της, πετυχαίνοντας τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη διοργάνωση, αυτή τη φορά με 93-75 επί της Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία.
Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κυριάρχησε από το πρώτο ημίχρονο, συνδυάζοντας αποτελεσματική άμυνα με σταθερή παραγωγικότητα στην επίθεση. Προηγήθηκε 48-34 στην ανάπαυλα και αύξησε τη διαφορά στους 23 πόντους στο τέλος της τρίτης περιόδου, με το σκορ στο 76-53, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τη νίκη.
Οι Καμπεγκέλε και Ράιτ σημείωσαν από 16 πόντους, οδηγώντας επιθετικά την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ.
Με το αποτέλεσμα αυτό, η Ντουμπάι ανέβηκε στο 7-3 και συμμετέχει στην εξαπλή ισοβαθμία της δεύτερης θέσης, μαζί με Ολυμπιακό, Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε, Μπαρτσελόνα και Ερυθρό Αστέρα. Αντίθετα, η Βίρτους υποχώρησε στο 4-6, γνωρίζοντας την έκτη ήττα της.
Τα δεκάλεπτα: 17-21, 34-48, 53-76, 75-93.
Η Ζαλγκίρις Κάουνας συνέχισε το νικηφόρο σερί της, περνώντας με 83-67 από την έδρα της Μπεσίκτας και φτάνοντας τις τέσσερις συνεχόμενες επιτυχίες στη Euroleague.
Οι Λιθουανοί επέβαλαν τον ρυθμό τους χάρη στην εξαιρετική αμυντική λειτουργία τους στα τρία πρώτα δεκάλεπτα. Προηγήθηκαν 45-31 στο ημίχρονο και 62-44 στο τέλος της τρίτης περιόδου, ενώ στο 33ο λεπτό η διαφορά έφτασε ακόμη και τους 25 πόντους (69-44).
Στη συνέχεια, η Ζαλγκίρις μείωσε την έντασή της, χωρίς ωστόσο να απειληθεί η επικράτησή της.
Ο Αζουόλας Τουμπέλις με 14 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, ενώ ο Γιόνας Βαλαντσιούνας σημείωσε νταμπλ νταμπλ με 12 πόντους και 11 ριμπάουντ.
Η Ζαλγκίρις βελτίωσε το ρεκόρ της σε 6-4, ενώ η Μπεσίκτας υποχώρησε στο 4-6.
Τα δεκάλεπτα: 17-20, 31-45, 44-62, 67-83.
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 112-115 -παρ. (101-101κ.α.)
Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία) 90-95
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 84-65
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 90-93
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 95-99
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βαλένθια (Ισπανία) 73-84
Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 67-83
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 57-62
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 75-93
Παρτιζάν (Σερβία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 88-67
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8-2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7-3
Βαλένθια 7-3
Φενέρμπαχτσε 7-3
Μπαρτσελόνα 7-3
Ερυθρός Αστέρας 7-3
Ντουμπάι 7-3
Χάποελ Τελ Αβίβ 6-4
Ρεάλ Μαδρίτης 6-4
Ζαλγκίρις Κάουνας 6-4
Παρτιζάν 5-5
Βίρτους Μπολόνια 4-6
Μπεσίκτας 4-6
Βιλερμπάν 4-6
Αναντολού Εφές 4-6
Παρί 4-6
Μπάγερν Μονάχου 3-7
Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8
Αρμάνι Μιλάνο 1-9
Μπασκόνια 1-9
Τετάρτη (11/11)
21:45: Παρί - Φενέρμπαχτσε
21:45: Παρτίζαν - Μπασκόνια
Πέμπτη (12/11)
21:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:15: Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC
21:30: Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου
21:30: Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις
20:00: Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας
Παρασκευή (13/11)
19:30: Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια
21:15: Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα
21:30: Βιλερμπάν - Μπεσίκτας
Παράλληλα, οι φίλαθλοι του Ερυθρού Αστέρα είχαν αναρτήσει σε κεντρικό σημείο του πετάλου τους πανό με το μήνυμα: «40 χρόνια Θύρα 7 - DELIJE, Αδέλφια για πάντα».
Τα δεκάλεπτα: 11-19, 22-40, 41-51, 57-62.
Παρτιζάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ 88-67: Επιστροφή στις νίκες για τους Σέρβους
Η Παρτιζάν άφησε πίσω της τις δύο διαδοχικές ήττες στη Euroleague, επικρατώντας άνετα της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 88-67 στο Βελιγράδι και ισορροπώντας το ρεκόρ της σε 5-5.
Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την αμυντική τους απόδοση από το δεύτερο δεκάλεπτο και άρχισαν να χτίζουν διαφορά ασφαλείας. Στο 25ο λεπτό το σκορ είχε διαμορφωθεί σε 60-40, με τη Μακάμπι να αδυνατεί να αντιδράσει και την Παρτιζάν να φτάνει χωρίς δυσκολία στη νίκη.
Πρώτος σκόρερ των Σέρβων ήταν ο Ίθαν Τόμπσον με 16 πόντους, ενώ η ισραηλινή ομάδα υποχώρησε στο 2-8, γνωρίζοντας την όγδοη ήττα της σε δέκα αγωνιστικές.
Τα δεκάλεπτα: 28-23, 50-35, 72-52, 88-67.
Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι 75-93: Επιβλητικό πέρασμα από την Ιταλία
Η Ντουμπάι συνέχισε την ανοδική πορεία της, πετυχαίνοντας τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη διοργάνωση, αυτή τη φορά με 93-75 επί της Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία.
Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κυριάρχησε από το πρώτο ημίχρονο, συνδυάζοντας αποτελεσματική άμυνα με σταθερή παραγωγικότητα στην επίθεση. Προηγήθηκε 48-34 στην ανάπαυλα και αύξησε τη διαφορά στους 23 πόντους στο τέλος της τρίτης περιόδου, με το σκορ στο 76-53, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τη νίκη.
Οι Καμπεγκέλε και Ράιτ σημείωσαν από 16 πόντους, οδηγώντας επιθετικά την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ.
Με το αποτέλεσμα αυτό, η Ντουμπάι ανέβηκε στο 7-3 και συμμετέχει στην εξαπλή ισοβαθμία της δεύτερης θέσης, μαζί με Ολυμπιακό, Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε, Μπαρτσελόνα και Ερυθρό Αστέρα. Αντίθετα, η Βίρτους υποχώρησε στο 4-6, γνωρίζοντας την έκτη ήττα της.
Τα δεκάλεπτα: 17-21, 34-48, 53-76, 75-93.
Μπεσίκτας - Ζαλγκίρις Κάουνας 67-83: Τέταρτη διαδοχική νίκη για τους Λιθουανούς
Η Ζαλγκίρις Κάουνας συνέχισε το νικηφόρο σερί της, περνώντας με 83-67 από την έδρα της Μπεσίκτας και φτάνοντας τις τέσσερις συνεχόμενες επιτυχίες στη Euroleague.
Οι Λιθουανοί επέβαλαν τον ρυθμό τους χάρη στην εξαιρετική αμυντική λειτουργία τους στα τρία πρώτα δεκάλεπτα. Προηγήθηκαν 45-31 στο ημίχρονο και 62-44 στο τέλος της τρίτης περιόδου, ενώ στο 33ο λεπτό η διαφορά έφτασε ακόμη και τους 25 πόντους (69-44).
Στη συνέχεια, η Ζαλγκίρις μείωσε την έντασή της, χωρίς ωστόσο να απειληθεί η επικράτησή της.
Ο Αζουόλας Τουμπέλις με 14 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, ενώ ο Γιόνας Βαλαντσιούνας σημείωσε νταμπλ νταμπλ με 12 πόντους και 11 ριμπάουντ.
Η Ζαλγκίρις βελτίωσε το ρεκόρ της σε 6-4, ενώ η Μπεσίκτας υποχώρησε στο 4-6.
Τα δεκάλεπτα: 17-20, 31-45, 44-62, 67-83.
Η 10η αγωνιστική στη EuroleagueΤετάρτη, 4 Νοεμβρίου
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 112-115 -παρ. (101-101κ.α.)
Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία) 90-95
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 84-65
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 90-93
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 95-99
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βαλένθια (Ισπανία) 73-84
Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 67-83
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 57-62
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 75-93
Παρτιζάν (Σερβία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 88-67
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8-2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7-3
Βαλένθια 7-3
Φενέρμπαχτσε 7-3
Μπαρτσελόνα 7-3
Ερυθρός Αστέρας 7-3
Ντουμπάι 7-3
Χάποελ Τελ Αβίβ 6-4
Ρεάλ Μαδρίτης 6-4
Ζαλγκίρις Κάουνας 6-4
Παρτιζάν 5-5
Βίρτους Μπολόνια 4-6
Μπεσίκτας 4-6
Βιλερμπάν 4-6
Αναντολού Εφές 4-6
Παρί 4-6
Μπάγερν Μονάχου 3-7
Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8
Αρμάνι Μιλάνο 1-9
Μπασκόνια 1-9
Η επόμενη αγωνιστική (11η)
Τετάρτη (11/11)
21:45: Παρί - Φενέρμπαχτσε
21:45: Παρτίζαν - Μπασκόνια
Πέμπτη (12/11)
21:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:15: Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC
21:30: Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου
21:30: Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις
20:00: Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας
Παρασκευή (13/11)
19:30: Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια
21:15: Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα
21:30: Βιλερμπάν - Μπεσίκτας
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