Euroleague: Ο Ερυθρός Αστέρας έριξε τον Ολυμπιακό από την κορυφή, νίκες για Παρτιζάν, Ντουμπάι και Ζαλγκίρις, δείτε βίντεο

Παρτιζάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ 88-67: Επιστροφή στις νίκες για τους Σέρβους

Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι 75-93: Επιβλητικό πέρασμα από την Ιταλία

Μπεσίκτας - Ζαλγκίρις Κάουνας 67-83: Τέταρτη διαδοχική νίκη για τους Λιθουανούς

Η 10η αγωνιστική στη Euroleague

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η

Η επόμενη αγωνιστική (11η)

Στις εξέδρες της SUNEL Arena βρέθηκε για ακόμη μία φορά ο θρύλος του παγκόσμιου τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, γνωστός για τα αισθήματά του προς τον Ερυθρό Αστέρα στη Σερβία. Ο «Νόλε» φωτογραφήθηκε με τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.Παράλληλα, οι φίλαθλοι του Ερυθρού Αστέρα είχαν αναρτήσει σε κεντρικό σημείο του πετάλου τους πανό με το μήνυμα: «40 χρόνια Θύρα 7 - DELIJE, Αδέλφια για πάντα».Τα δεκάλεπτα: 11-19, 22-40, 41-51, 57-62.Η Παρτιζάν άφησε πίσω της τις δύο διαδοχικές ήττες στη Euroleague, επικρατώντας άνετα της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 88-67 στο Βελιγράδι και ισορροπώντας το ρεκόρ της σε 5-5.Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την αμυντική τους απόδοση από το δεύτερο δεκάλεπτο και άρχισαν να χτίζουν διαφορά ασφαλείας. Στο 25ο λεπτό το σκορ είχε διαμορφωθεί σε 60-40, με τη Μακάμπι να αδυνατεί να αντιδράσει και την Παρτιζάν να φτάνει χωρίς δυσκολία στη νίκη.Πρώτος σκόρερ των Σέρβων ήταν ο Ίθαν Τόμπσον με 16 πόντους, ενώ η ισραηλινή ομάδα υποχώρησε στο 2-8, γνωρίζοντας την όγδοη ήττα της σε δέκα αγωνιστικές.Τα δεκάλεπτα: 28-23, 50-35, 72-52, 88-67.Η Ντουμπάι συνέχισε την ανοδική πορεία της, πετυχαίνοντας τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη διοργάνωση, αυτή τη φορά με 93-75 επί της Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία.Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κυριάρχησε από το πρώτο ημίχρονο, συνδυάζοντας αποτελεσματική άμυνα με σταθερή παραγωγικότητα στην επίθεση. Προηγήθηκε 48-34 στην ανάπαυλα και αύξησε τη διαφορά στους 23 πόντους στο τέλος της τρίτης περιόδου, με το σκορ στο 76-53, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τη νίκη.Οι Καμπεγκέλε και Ράιτ σημείωσαν από 16 πόντους, οδηγώντας επιθετικά την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ.Με το αποτέλεσμα αυτό, η Ντουμπάι ανέβηκε στο 7-3 και συμμετέχει στην εξαπλή ισοβαθμία της δεύτερης θέσης, μαζί με Ολυμπιακό, Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε, Μπαρτσελόνα και Ερυθρό Αστέρα. Αντίθετα, η Βίρτους υποχώρησε στο 4-6, γνωρίζοντας την έκτη ήττα της.Τα δεκάλεπτα: 17-21, 34-48, 53-76, 75-93.Η Ζαλγκίρις Κάουνας συνέχισε το νικηφόρο σερί της, περνώντας με 83-67 από την έδρα της Μπεσίκτας και φτάνοντας τις τέσσερις συνεχόμενες επιτυχίες στη Euroleague.Οι Λιθουανοί επέβαλαν τον ρυθμό τους χάρη στην εξαιρετική αμυντική λειτουργία τους στα τρία πρώτα δεκάλεπτα. Προηγήθηκαν 45-31 στο ημίχρονο και 62-44 στο τέλος της τρίτης περιόδου, ενώ στο 33ο λεπτό η διαφορά έφτασε ακόμη και τους 25 πόντους (69-44).Στη συνέχεια, η Ζαλγκίρις μείωσε την έντασή της, χωρίς ωστόσο να απειληθεί η επικράτησή της.Ο Αζουόλας Τουμπέλις με 14 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, ενώ ο Γιόνας Βαλαντσιούνας σημείωσε νταμπλ νταμπλ με 12 πόντους και 11 ριμπάουντ.Η Ζαλγκίρις βελτίωσε το ρεκόρ της σε 6-4, ενώ η Μπεσίκτας υποχώρησε στο 4-6.Τα δεκάλεπτα: 17-20, 31-45, 44-62, 67-83.Τετάρτη, 4 ΝοεμβρίουΡεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 112-115 -παρ. (101-101κ.α.)Πέμπτη, 5 ΝοεμβρίουΑναντολού Εφές (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία) 90-95Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 84-65Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 90-93Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 95-99Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βαλένθια (Ισπανία) 73-84Παρασκευή, 6 ΝοεμβρίουΜπεσίκτας (Τουρκία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 67-83ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 57-62Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 75-93Παρτιζάν (Σερβία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 88-67ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8-2ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7-3Βαλένθια 7-3Φενέρμπαχτσε 7-3Μπαρτσελόνα 7-3Ερυθρός Αστέρας 7-3Ντουμπάι 7-3Χάποελ Τελ Αβίβ 6-4Ρεάλ Μαδρίτης 6-4Ζαλγκίρις Κάουνας 6-4Παρτιζάν 5-5Βίρτους Μπολόνια 4-6Μπεσίκτας 4-6Βιλερμπάν 4-6Αναντολού Εφές 4-6Παρί 4-6Μπάγερν Μονάχου 3-7Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8Αρμάνι Μιλάνο 1-9Μπασκόνια 1-9Τετάρτη (11/11)21:45: Παρί - Φενέρμπαχτσε21:45: Παρτίζαν - ΜπασκόνιαΠέμπτη (12/11)21:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ21:15: Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC21:30: Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου21:30: Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις20:00: Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός ΑστέραςΠαρασκευή (13/11)19:30: Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια21:15: Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα21:30: Βιλερμπάν - Μπεσίκτας