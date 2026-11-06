«Οι ασθενείς περιμένουν κι εσείς κάνετε σεξ»: Δήμαρχος στη Βραζιλία εισβάλλει σε νοσοκομείο και ξεμπροστιάζει ζευγάρι γιατρών σε εφημερία, βίντεο

Μετά από πολλά παράπονα για καθυστερήσεις στην εξέταση ασθενών, ο Καρλίνιος ντα Πεντρέιρα επισκέφθηκε αιφνιδιαστικά το νοσοκομείο στην πόλη Μπαρέιρος κάνοντας τσακωτούς δύο εφημερεύοντες γιατρούς κλειδωμένους σε δωμάτιο





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Brezilya’da hastanedeki gecikme şikâyetlerini denetlemek için hastaneye giden belediye başkanı, hastalar sıra beklerken nöbetçi doktoru başka bir kadın doktoru sikerken yakaladı. Olayın ardından belediye, hastaneyi işleten kurumla sözleşmesini feshetti. https://t.co/UtZ3MS6YsE — İDDİAYA GÖRE (@iddiayagore) November 6, 2026

Οι ασθενείς περίμεναν στα επείγοντα και οι δύο γιατροί βρίσκονταν σε κλειδωμένο δωμάτιο Ο δήμαρχος, συνοδευόμενος από συνεργάτες του, επιθεώρησε το τμήμα επειγόντων περιστατικών και τους διαδρόμους του νοσοκομείου, διαπιστώνοντας ότι υπήρχαν ασθενείς που περίμεναν να εξεταστούν.



Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τον χώρο όπου βρίσκονταν οι εφημερεύοντες γιατροί και έφτασε μπροστά σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο ανάπαυσης.



Ο Πεντρέιρα ζήτησε να ανοίξει η πόρτα και, όταν αυτό έγινε, αντίκρισε στο εσωτερικό δύο γιατρούς, έναν άνδρα και μία γυναίκα.



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«Τα επείγοντα είναι γεμάτα κι εσείς εδώ κοιμάστε και κάνετε σεξ» Στο βίντεο που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο δήμαρχος εμφανίζεται ιδιαίτερα εκνευρισμένος, επικρίνοντας τους δύο γιατρούς για τη συμπεριφορά τους.



«Αυτό που κάνετε είναι απαράδεκτο. Τα επείγοντα είναι γεμάτα κι εσείς εδώ κοιμάστε και εσεις κάνετε σεξ», τους είπε, σύμφωνα με τις αναφορές για το περιστατικό.



Ο ίδιος υποστήριξε ότι εκείνο το βράδυ στο νοσοκομείο εφημέρευαν συνολικά τρεις γιατροί, ωστόσο, την ώρα της επιθεώρησης, μόνο ο ένας εξέταζε ασθενείς.



Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στη Βραζιλία , όταν δήμαρχος που πραγματοποίησε αιφνιδιαστικό έλεγχο σε νοσοκομείο , έπειτα από καταγγελίες για πολύωρη αναμονή ασθενών, εντόπισε δύο εφημερεύοντες γιατρούς, έναν άνδρα και μία γυναίκα, μέσα σε κλειδωμένο δωμάτιο και τους κατηγόρησε ότι είχαν σεξουαλική επαφή την ώρα της υπηρεσίας τους.Σύμφωνα με το g1.globo.com , το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Μπαρέιρος, στην πολιτεία Περναμπούκο της Βραζιλίας, το βράδυ της 4ης Νοεμβρίου, όταν ο δήμαρχος Καρλίνιος ντα Πεντρέιρα επισκέφθηκε χωρίς προειδοποίηση το δημοτικό νοσοκομείο Jailton Messias de Albuquerque, προκειμένου να διαπιστώσει τι συνέβαινε με τις μεγάλες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των ασθενών.Η αντίδρασή του ήταν έντονη, ενώ οι στιγμές της αντιπαράθεσης καταγράφηκαν σε βίντεο από άτομα που συμμετείχαν στον έλεγχο.Ο δήμαρχος, συνοδευόμενος από συνεργάτες του, επιθεώρησε το τμήμα επειγόντων περιστατικών και τους διαδρόμους του νοσοκομείου, διαπιστώνοντας ότι υπήρχαν ασθενείς που περίμεναν να εξεταστούν.Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τον χώρο όπου βρίσκονταν οι εφημερεύοντες γιατροί και έφτασε μπροστά σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο ανάπαυσης.Ο Πεντρέιρα ζήτησε να ανοίξει η πόρτα και, όταν αυτό έγινε, αντίκρισε στο εσωτερικό δύο γιατρούς, έναν άνδρα και μία γυναίκα.Ο δήμαρχος τους κατηγόρησε ότι είχαν ερωτική συνεύρεση κατά τη διάρκεια της εφημερίας τους, την ώρα που ασθενείς περίμεναν να εξυπηρετηθούν.Στο βίντεο που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο δήμαρχος εμφανίζεται ιδιαίτερα εκνευρισμένος, επικρίνοντας τους δύο γιατρούς για τη συμπεριφορά τους.«Αυτό που κάνετε είναι απαράδεκτο. Τα επείγοντα είναι γεμάτα κι εσείς εδώ κοιμάστε και εσεις κάνετε σεξ», τους είπε, σύμφωνα με τις αναφορές για το περιστατικό.Ο ίδιος υποστήριξε ότι εκείνο το βράδυ στο νοσοκομείο εφημέρευαν συνολικά τρεις γιατροί, ωστόσο, την ώρα της επιθεώρησης, μόνο ο ένας εξέταζε ασθενείς.

Ο Πεντρέιρα ζήτησε την απομάκρυνση των δύο γιατρών από το νοσοκομείο, ενώ κάλεσε να ειδοποιηθεί και η αστυνομία προκειμένου να μεταβεί στο σημείο.



Ο δήμος κατήγγειλε τη σύμβαση με τον φορέα διαχείρισης του νοσοκομείου Το περιστατικό προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από τη δημοτική αρχή του Μπαρέιρος, η οποία ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην καταγγελία της σύμβασης με τον οργανισμό Associação Beneficente João Paulo II, που είχε αναλάβει τη διαχείριση του νοσοκομείου.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, η διοίκηση της υγειονομικής μονάδας θα περάσει προσωρινά απευθείας στη δημοτική αρχή, μέχρι να ολοκληρωθεί νέα διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της διαχείρισής της.



Παράλληλα, η δημοτική διοίκηση υπογράμμισε ότι βασική της προτεραιότητα είναι να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες, χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία του νοσοκομείου από τις διοικητικές αλλαγές.



Αντιδράσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο: «Απαράδεκτος ο δημόσιος εξευτελισμός των γιατρών» Η υπόθεση προκάλεσε την παρέμβαση του Περιφερειακού Ιατρικού Συμβουλίου του Περναμπούκο (Cremepe), το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση στις 5 Νοεμβρίου, αντιδρώντας στον τρόπο με τον οποίο ο δήμαρχος διατύπωσε δημόσια τις κατηγορίες του εις βάρος των δύο γιατρών.



Το Συμβούλιο επισήμανε ότι οι καταγγελίες για προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου, οι καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των ασθενών και τυχόν παρατυπίες κατά τη διάρκεια των εφημεριών πρέπει ασφαλώς να διερευνώνται.



Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι σχετικοί έλεγχοι οφείλουν να πραγματοποιούνται μέσω των προβλεπόμενων νόμιμων και θεσμικών διαδικασιών.



Παράλληλα, ο επαγγελματικός φορέας χαρακτήρισε απαράδεκτη τη δημόσια ταπείνωση των γιατρών και τόνισε ότι οποιαδήποτε πιθανή πειθαρχική παράβαση πρέπει να εξεταστεί με σεβασμό στο δικαίωμα υπεράσπισης των εμπλεκομένων.



Έτσι, η υπόθεση δεν περιορίστηκε στις καταγγελίες για τη συμπεριφορά των δύο εφημερευόντων γιατρών, αλλά άνοιξε και τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διεξάγονται οι έλεγχοι στις δημόσιες δομές υγείας, καθώς και για την προστασία των δικαιωμάτων του ιατρικού προσωπικού.