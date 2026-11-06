Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Απαγόρευση εισόδου για 10 μήνες στα ελληνικά γήπεδα, προσφεύγουν στο ΑΣΕΑΔ οι πράσινοι

Ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ έκρινε ένοχο τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για δημοσίευση στα social media - Aπαλλάχθηκε η Θάνου





Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ







Ο Παναθηναϊκός θα προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ.



Η σχετική απόφαση:







2. Επιβάλλει στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) χρηματικό πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της».



Αντίθετα απαλλάχθηκε το μέλος του ΔΣ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και νομική σύμβουλός της, Μαργαρίτα Θάνου για την καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός.





H ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός



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«Η αθλητική δικαστής του ΕΣΑΚΕ τιμώρησε με ποινή αποκλεισμού από τους αγωνιστικούς για 10 μήνες και 60.000 ευρώ πρόστιμο για την ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με την οποία υπονόησε ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρεται να αποκαλυφθεί η αλήθεια γιατί είναι δήθεν εμπλεκόμενη στην εκκρεμή ποινική διαδικασία που «πρωταγωνιστεί» τις τελευταίες εβδομάδες στο ελληνικό μπάσκετ και για την εξύβριση του σήματος του Ολυμπιακού, καθώς και του προπονητή της ομάδας. Για τα ίδια συμβάντα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με 30.000 ευρώ πρόστιμο.



Η αθλητική δικαστής μάλιστα, απέρριψε τον ισχυρισμό του ότι δεν κατάλαβε τι είχε αναρτήσει και ότι το κατέβασε ύστερα από μια ώρα, πράγμα ψευδές, καθώς η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατέθεσε screenshot της εν λόγω ανάρτησης το οποίο αποδείκνυε ότι ήταν αναρτημένη τουλάχιστον για 4 ώρες.



Μετά και τη σημερινή τιμωρία, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συμπληρώνει 29 μήνες τιμωρίας από τον περασμένο Ιούνιο έως και σήμερα.



Με 10μηνη απαγόρευση εισόδου στα ελληνικά γήπεδα τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε μετά από καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός για δημοσίευση στα social media που είχε να κάνει με σύνθημα που ακούγονταν από τον κόσμο της ομάδας του για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.Επιπλέον επιβλήθηκε πρόστιμο 60.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και 30.000 ευρώ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός.Ο Παναθηναϊκός θα προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ.Η σχετική απόφαση:«1. Επιβάλλει στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφήμισης, μέσω του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Instagram α) απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για δέκα (10) μήνες και β) χρηματικό πρόστιμο ύψους εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ.2. Επιβάλλει στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) χρηματικό πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της».Αντίθετα απαλλάχθηκε το μέλος του ΔΣ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και νομική σύμβουλός της, Μαργαρίτα Θάνου για την καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός.Για την ποινή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και την απαλλαγή της Μαργαρίτας Θάνου η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε σχετικά:«Η αθλητική δικαστής του ΕΣΑΚΕ τιμώρησε με ποινή αποκλεισμού από τους αγωνιστικούς για 10 μήνες και 60.000 ευρώ πρόστιμο για την ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με την οποία υπονόησε ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρεται να αποκαλυφθεί η αλήθεια γιατί είναι δήθεν εμπλεκόμενη στην εκκρεμή ποινική διαδικασία που «πρωταγωνιστεί» τις τελευταίες εβδομάδες στο ελληνικό μπάσκετ και για την εξύβριση του σήματος του Ολυμπιακού, καθώς και του προπονητή της ομάδας. Για τα ίδια συμβάντα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με 30.000 ευρώ πρόστιμο.Η αθλητική δικαστής μάλιστα, απέρριψε τον ισχυρισμό του ότι δεν κατάλαβε τι είχε αναρτήσει και ότι το κατέβασε ύστερα από μια ώρα, πράγμα ψευδές, καθώς η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατέθεσε screenshot της εν λόγω ανάρτησης το οποίο αποδείκνυε ότι ήταν αναρτημένη τουλάχιστον για 4 ώρες.Μετά και τη σημερινή τιμωρία, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συμπληρώνει 29 μήνες τιμωρίας από τον περασμένο Ιούνιο έως και σήμερα.

Όσον αφορά την καταγγελία που υποβλήθηκε εις βάρος της κυρίας Θάνου, αποφάσισε την απαλλαγή της καθώς κρίθηκε ότι μ’ όσα ανέφερε δημόσια στην κρατική τηλεόραση εκφράζει την προσωπική της θέση με την αμφιλεγόμενη διαιτητική κρίση των διαιτητών που εμπλέκονται στην υπόθεση και ότι δημόσια είχε ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν διαθέτει στοιχεία και ότι ήταν μια προσωπική της αξιολογική κρίση. Η φράση στημένοι διαιτητές, ίσον στημένα πρωταθλήματα ποτέ δεν αποτέλεσε αντικείμενο της δίκης και δεν εξετάστηκε από την αθλητική δικαστή όπως ψευδώς διαρρέεται και αναγράφεται».