Ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο: Δύο τραυματίες, ζημιές σε νηπιαγωγείο και πολυκατοικίες

Εκρήξεις στα προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας, προειδοποιήσεις Ζελένσκι για νέα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, γέφυρες και άλλους στόχους





Την επίθεση γνωστοποίησε αρχικά ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, με ανάρτησή του στο Telegram.







Περίπου μισή ώρα αργότερα, ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι συντρίμμια έπεσαν σε πενταώροφη πολυκατοικία, ενώ σε δεύτερο κτήριο κατοικιών προκλήθηκαν ζημιές στην πρόσοψη.



Η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για προκαταρκτικό απολογισμό.







Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνέχισαν να καλούν τους κατοίκους να παραμένουν σε ασφαλή σημεία, καθώς δεν είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο νέων επιδρομών με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.



Ο Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει για επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και γέφυρες Λίγες ώρες πριν από τη ρωσική επίθεση, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει ότι η Μόσχα ετοιμάζει νέα πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές.



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Οι ουκρανικές Αρχές διατηρούν αυξημένο επίπεδο συναγερμού, καθώς οι επιθέσεις με πυραύλους και drones συνεχίζονται ενώ πλησιάζει ο χειμώνας, περίοδος κατά την οποία οι ενεργειακές υποδομές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τον πληθυσμό.



Νέος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών στις 10 και 11 Νοεμβρίου Η νέα επίθεση στο Κίεβο σημειώθηκε ενώ προετοιμάζεται η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.



Οι συνομιλίες μεταξύ εκπροσώπων του Κιέβου και της Μόσχας, με αμερικανική μεσολάβηση, έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.



Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε τη νύχτα προς το Σάββατο (7/11) στο Κίεβο , προκαλώντας ζημιές σε πολυκατοικίες και σε κτήριο που στεγάζει νηπιαγωγείο. Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν βαλλιστικούς πυραύλους, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ενώ οι Αρχές συνέχισαν να προειδοποιούν τους κατοίκους για τον κίνδυνο νέων επιθέσεων. Το πλήγμα σημειώθηκε λίγα 24ωρα πριν από την προγραμματισμένη επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.Την επίθεση γνωστοποίησε αρχικά ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, με ανάρτησή του στο Telegram.«Εκρήξεις σε προάστια του Κιέβου. Ο εχθρός πλήττει υποδομές με βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε, ενημερώνοντας για τη νέα ρωσική επιδρομή.Περίπου μισή ώρα αργότερα, ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι συντρίμμια έπεσαν σε πενταώροφη πολυκατοικία, ενώ σε δεύτερο κτήριο κατοικιών προκλήθηκαν ζημιές στην πρόσοψη.Η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για προκαταρκτικό απολογισμό.Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ζημιές υπέστη και κτήριο στο οποίο στεγάζεται νηπιαγωγείο, ενώ στην περιοχή Σολομιάνσκι ξέσπασε πυρκαγιά σε μη οικιστικό κτήριο. Σε άλλη πενταώροφη πολυκατοικία έσπασαν τζάμια εξαιτίας του ωστικού κύματος.Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνέχισαν να καλούν τους κατοίκους να παραμένουν σε ασφαλή σημεία, καθώς δεν είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο νέων επιδρομών με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.Λίγες ώρες πριν από τη ρωσική επίθεση, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει ότι η Μόσχα ετοιμάζει νέα πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές.Στο βραδινό διάγγελμά του, ανέφερε ότι υπήρχαν πληροφορίες για ρωσικά σχέδια επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, γέφυρες και άλλες υποδομές της χώρας.Οι ουκρανικές Αρχές διατηρούν αυξημένο επίπεδο συναγερμού, καθώς οι επιθέσεις με πυραύλους και drones συνεχίζονται ενώ πλησιάζει ο χειμώνας, περίοδος κατά την οποία οι ενεργειακές υποδομές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τον πληθυσμό.Η νέα επίθεση στο Κίεβο σημειώθηκε ενώ προετοιμάζεται η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.Οι συνομιλίες μεταξύ εκπροσώπων του Κιέβου και της Μόσχας, με αμερικανική μεσολάβηση, έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Πρόκειται για τον πρώτο αντίστοιχο γύρο επαφών μετά τον Φεβρουάριο, όταν οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν χωρίς αποτέλεσμα.



Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει τις τελευταίες ημέρες αισιοδοξία για την προοπτική επίτευξης μιας «μεγάλης και όμορφης» συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος πλησιάζει πλέον τα πέντε χρόνια.



Ωστόσο, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, με τη νέα πυραυλική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα να καταγράφεται μόλις τρεις ημέρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη των συνομιλιών.