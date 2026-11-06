O Ατματζίδης φωτογραφήθηκε με τον Ρομπέρτο Κάρλος: Ο άνθρωπος πίσω από τον θρύλο, έγραψε
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Ηλίας Ατματσίδης ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης Champions League Ρομπέρτο Κάρλος

O Ατματζίδης φωτογραφήθηκε με τον Ρομπέρτο Κάρλος: Ο άνθρωπος πίσω από τον θρύλο, έγραψε

Στα πλαίσια του αγώνα της ΑΕΚ με την Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League ο παλαίμαχος τερματοφύλακας της Ένωσης έβγαλε φωτογραφία με τον  θρύλος της Ρεάλ

O Ατματζίδης φωτογραφήθηκε με τον Ρομπέρτο Κάρλος: Ο άνθρωπος πίσω από τον θρύλο, έγραψε
Η ΑΕΚ υποδέχθηκε τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια με το σκορ να κάθεται στο 3-2 υπέρ της βασίλισσας. 

Στο λάουντζ του γηπέδου βρέθηκαν δύο τεράστιοι θρύλοι για τις ομάδες τους. Ο Ρομπέρτο Κάρλος από την πλευρά της βασίλισσας και ο Ηλίας Ατματσίδης από την πλευρά της Ένωσης. 

Οι δύο τους δεν πρόλαβαν να αγωνιστούν ως αντίπαλοι στα παιχνίδια της σεζόν 2002-3, καθώς ο Ατματσίδης είχε αποχωρήσει το καλοκαίρι. 

Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας της ΑΕΚ έγραψε στο instagram κάτω από φωτογραφία του με τον Κάρλος: «Απλότητα, ποιότητα και ήθος . Ο Άνθρωπος πίσω από τον θρύλο. Ρόμπερτο Καρλος , σεβασμός!»

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