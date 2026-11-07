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Premier League: Η Έβερτον νίκησε 3-1 την Κόβεντρι με ανατροπή και ανέβηκε στην 5η θέση, δείτε τα γκολ
Premier League: Η Έβερτον νίκησε 3-1 την Κόβεντρι με ανατροπή και ανέβηκε στην 5η θέση, δείτε τα γκολ
Η ομάδα του Ντέιβιντ Μόγες βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά με δύο γκολ του Μπάρι και ένα του Ντιούσμπερι-Χολ πήρε το τρίποντο
Η Έβερτον επικράτησε με 3-1 της Κόβεντρι, πραγματοποιώντας μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης που άνοιξε τη 10η αγωνιστική της Premier League. Η ομάδα του Ντέιβιντ Μόγες πέτυχε την τέταρτη φετινή νίκη της και ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας με 16 βαθμούς, διατηρώντας επαφή με τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League.
Στο «Hill Dickinson Stadium», η Έβερτον επιβεβαίωσε ότι μπορεί να διεκδικήσει υψηλότερους στόχους τη φετινή σεζόν, βρίσκοντας τον τρόπο να πάρει τους τρεις βαθμούς σε ένα παιχνίδι που δεν εξελίχθηκε αρχικά όπως θα ήθελε.
Η Κόβεντρι του Φρανκ Λάμπαρντ ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ στο 52ο λεπτό με τον Γκμπόχο, βάζοντας δύσκολα στους γηπεδούχους. Η αντίδραση της Έβερτον, ωστόσο, ήταν άμεση, με τον Τιερνό Μπάρι να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο επιθετικός των «εφοπλιστών», που πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, ισοφάρισε στο 56' και μόλις πέντε λεπτά αργότερα, στο 61', σκόραρε ξανά, ολοκληρώνοντας την ανατροπή. Η Κόβεντρι δεν κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι και στο 81ο λεπτό ο Ντιούσμπερι-Χολ διαμόρφωσε το τελικό 3-1, εξασφαλίζοντας τη νίκη για την ομάδα του Μόγες.
Με αυτό το αποτέλεσμα, η Έβερτον έφτασε τους 16 βαθμούς σε δέκα αγώνες και ανέβηκε προσωρινά στην πέμπτη θέση, έχοντας πλέον μπροστά της την προοπτική να διεκδικήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, ακόμη και μέσω των θέσεων που οδηγούν στο Champions League. Αντίθετα, η Κόβεντρι παρέμεινε στους 9 βαθμούς, έχοντας γνωρίσει την έκτη φετινή ήττα της.
Λιντς-Τότεναμ 07/11
Άρσεναλ-Χαλ 07/11
Φούλαμ-Νιούκαστλ 07/11
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 07/11
Μπράιτον-Μπρέντφορντ 08/11
Στο «Hill Dickinson Stadium», η Έβερτον επιβεβαίωσε ότι μπορεί να διεκδικήσει υψηλότερους στόχους τη φετινή σεζόν, βρίσκοντας τον τρόπο να πάρει τους τρεις βαθμούς σε ένα παιχνίδι που δεν εξελίχθηκε αρχικά όπως θα ήθελε.
Η Κόβεντρι του Φρανκ Λάμπαρντ ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ στο 52ο λεπτό με τον Γκμπόχο, βάζοντας δύσκολα στους γηπεδούχους. Η αντίδραση της Έβερτον, ωστόσο, ήταν άμεση, με τον Τιερνό Μπάρι να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο επιθετικός των «εφοπλιστών», που πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, ισοφάρισε στο 56' και μόλις πέντε λεπτά αργότερα, στο 61', σκόραρε ξανά, ολοκληρώνοντας την ανατροπή. Η Κόβεντρι δεν κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι και στο 81ο λεπτό ο Ντιούσμπερι-Χολ διαμόρφωσε το τελικό 3-1, εξασφαλίζοντας τη νίκη για την ομάδα του Μόγες.
Με αυτό το αποτέλεσμα, η Έβερτον έφτασε τους 16 βαθμούς σε δέκα αγώνες και ανέβηκε προσωρινά στην πέμπτη θέση, έχοντας πλέον μπροστά της την προοπτική να διεκδικήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, ακόμη και μέσω των θέσεων που οδηγούν στο Champions League. Αντίθετα, η Κόβεντρι παρέμεινε στους 9 βαθμούς, έχοντας γνωρίσει την έκτη φετινή ήττα της.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικήςΈβερτον-Κόβεντρι 3-1 (56', 61' Μπάρι, 81' Ντιούσμπερι-Χολ - 52' Γκμπόχο)
Λιντς-Τότεναμ 07/11
Άρσεναλ-Χαλ 07/11
Φούλαμ-Νιούκαστλ 07/11
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 07/11
Μπράιτον-Μπρέντφορντ 08/11
Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ 08/11
Ίπσουιτς-Μπόρνμουθ 08/11
Σάντερλαντ-Τσέλσι 08/11
Μάντσεστερ Γ.-Άστον Βίλα 08/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Άρσεναλ 24
Μάντσεστερ Σίτι 21
Μπράιτον 19
Τσέλσι 16
Έβερτον 16 -10αγ.
Λίβερπουλ 15
Μπρέντφορντ 14
Μπόρνμουθ 12
Τότεναμ 12
Άστον Βίλα 12
Χαλ 11
Λιντς 11
Νιούκαστλ 11
Ίπσουιτς 11
Φούλαμ 9
Κόβεντρι 9 -10αγ.
Μάντσεστερ Γιουν. 7
Κρίσταλ Πάλας 7
Νότιγχαμ Φόρεστ 6
Σάντερλαντ 5
Έβερτον και Κόβεντρι έχουν δώσει 10 αγώνες, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες 9.
Ίπσουιτς-Μπόρνμουθ 08/11
Σάντερλαντ-Τσέλσι 08/11
Μάντσεστερ Γ.-Άστον Βίλα 08/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Άρσεναλ 24
Μάντσεστερ Σίτι 21
Μπράιτον 19
Τσέλσι 16
Έβερτον 16 -10αγ.
Λίβερπουλ 15
Μπρέντφορντ 14
Μπόρνμουθ 12
Τότεναμ 12
Άστον Βίλα 12
Χαλ 11
Λιντς 11
Νιούκαστλ 11
Ίπσουιτς 11
Φούλαμ 9
Κόβεντρι 9 -10αγ.
Μάντσεστερ Γιουν. 7
Κρίσταλ Πάλας 7
Νότιγχαμ Φόρεστ 6
Σάντερλαντ 5
Έβερτον και Κόβεντρι έχουν δώσει 10 αγώνες, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες 9.
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