Η πρώην σύζυγος του Σκότι Πίπεν, Λάρσα Πίπεν διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο
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Λάρσα Πίπεν Σκότι Πίπεν Ανεύρυσμα εγκεφάλου

Η πρώην σύζυγος του Σκότι Πίπεν, Λάρσα Πίπεν διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

Η 52χρονη Αμερικανίδα έκανε η ίδια γνωστή την είδηση μέσω Instagram story

Η πρώην σύζυγος του Σκότι Πίπεν, Λάρσα Πίπεν διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο
Η πρώην σύζυγος του Σκότι Πίπεν, Λάρσα ανακοίνωσε μέσω story στο Instagram ότι διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο. 

Η 52χρονη τηλεπερσόνα μοιράστηκε την είδηση το πρωί της Πέμπτης, μέσω Instagram Story, αναδημοσιεύοντας δημοσίευμα σχετικά με την αποκάλυψη του Ματ Ντέιμον ότι η σύζυγός του, Λουσιάνα Μπαρόζο, αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα υγείας και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο το 2024.

Η ιστοσελίδα Page Six επικοινώνησε με εκπρόσωπό της, προκειμένου να ζητήσει κάποιο σχόλιο σχετικά με την κατάσταση της υγείας της, χωρίς να έχει γίνει γνωστή κάποια περαιτέρω ενημέρωση.

Η Λάρσα έχει αποκτήσει 4 παιδιά με τον θρύλο του NBA και οι δύο τους χώρισαν το 2021 μετά από σχέση 24 ετών.

 Μετά τον χωρισμό της από τον παλαίμαχο μπασκετμπολίστα, η προσωπική της ζωή απασχόλησε επανειλημμένα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα λόγω της σχέσης της με τον Μάρκους Τζόρνταν, γιο του Μάικλ Τζόρνταν.

Η σχέση τους ολοκληρώθηκε το 2024, ενώ στη συνέχεια η Λάρσα συνδέθηκε με τον μπασκετμπολίστα Τζεφ Κόμπι, με τον οποίο είχε μιλήσει δημόσια ακόμη και για το ενδεχόμενο αρραβώνα.

Η πρώην σύζυγος του Σκότι Πίπεν, Λάρσα Πίπεν διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

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