Πώς θα ανακαλύψετε το προσωπικό σας Wellness Age™ και θα κατανοήσετε καλύτερα τη φυσική σας κατάσταση μέσα από το Technogym Checkup.
Η πρώην σύζυγος του Σκότι Πίπεν, Λάρσα Πίπεν διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο
Η πρώην σύζυγος του Σκότι Πίπεν, Λάρσα Πίπεν διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο
Η 52χρονη Αμερικανίδα έκανε η ίδια γνωστή την είδηση μέσω Instagram story
Η πρώην σύζυγος του Σκότι Πίπεν, Λάρσα ανακοίνωσε μέσω story στο Instagram ότι διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο.
Η 52χρονη τηλεπερσόνα μοιράστηκε την είδηση το πρωί της Πέμπτης, μέσω Instagram Story, αναδημοσιεύοντας δημοσίευμα σχετικά με την αποκάλυψη του Ματ Ντέιμον ότι η σύζυγός του, Λουσιάνα Μπαρόζο, αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα υγείας και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο το 2024.
Η ιστοσελίδα Page Six επικοινώνησε με εκπρόσωπό της, προκειμένου να ζητήσει κάποιο σχόλιο σχετικά με την κατάσταση της υγείας της, χωρίς να έχει γίνει γνωστή κάποια περαιτέρω ενημέρωση.
Η Λάρσα έχει αποκτήσει 4 παιδιά με τον θρύλο του NBA και οι δύο τους χώρισαν το 2021 μετά από σχέση 24 ετών.
Μετά τον χωρισμό της από τον παλαίμαχο μπασκετμπολίστα, η προσωπική της ζωή απασχόλησε επανειλημμένα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα λόγω της σχέσης της με τον Μάρκους Τζόρνταν, γιο του Μάικλ Τζόρνταν.
Η σχέση τους ολοκληρώθηκε το 2024, ενώ στη συνέχεια η Λάρσα συνδέθηκε με τον μπασκετμπολίστα Τζεφ Κόμπι, με τον οποίο είχε μιλήσει δημόσια ακόμη και για το ενδεχόμενο αρραβώνα.
Η 52χρονη τηλεπερσόνα μοιράστηκε την είδηση το πρωί της Πέμπτης, μέσω Instagram Story, αναδημοσιεύοντας δημοσίευμα σχετικά με την αποκάλυψη του Ματ Ντέιμον ότι η σύζυγός του, Λουσιάνα Μπαρόζο, αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα υγείας και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο το 2024.
Η ιστοσελίδα Page Six επικοινώνησε με εκπρόσωπό της, προκειμένου να ζητήσει κάποιο σχόλιο σχετικά με την κατάσταση της υγείας της, χωρίς να έχει γίνει γνωστή κάποια περαιτέρω ενημέρωση.
Η Λάρσα έχει αποκτήσει 4 παιδιά με τον θρύλο του NBA και οι δύο τους χώρισαν το 2021 μετά από σχέση 24 ετών.
Μετά τον χωρισμό της από τον παλαίμαχο μπασκετμπολίστα, η προσωπική της ζωή απασχόλησε επανειλημμένα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα λόγω της σχέσης της με τον Μάρκους Τζόρνταν, γιο του Μάικλ Τζόρνταν.
Η σχέση τους ολοκληρώθηκε το 2024, ενώ στη συνέχεια η Λάρσα συνδέθηκε με τον μπασκετμπολίστα Τζεφ Κόμπι, με τον οποίο είχε μιλήσει δημόσια ακόμη και για το ενδεχόμενο αρραβώνα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα