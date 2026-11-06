Τσίπρας για ποινικούς κώδικες: Ή θα μιλήσουμε με στοιχεία και ονόματα, ή αλλιώς κλείστε το στόμα σας πουλάκια μου

Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Μητσοτάκη για «λάσπη και συκοφαντία», υπερασπίστηκε τη διαδικασία αλλαγής των ποινικών κωδίκων και εξαπέλυσε αιχμές κατά Βελόπουλου και Γεωργιάδη - «Δεν είπα ποτέ ότι το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε με την ακροδεξιά»