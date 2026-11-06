Τσίπρας για ποινικούς κώδικες: Ή θα μιλήσουμε με στοιχεία και ονόματα, ή αλλιώς κλείστε το στόμα σας πουλάκια μου
Τσίπρας για ποινικούς κώδικες: Ή θα μιλήσουμε με στοιχεία και ονόματα, ή αλλιώς κλείστε το στόμα σας πουλάκια μου
Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Μητσοτάκη για «λάσπη και συκοφαντία», υπερασπίστηκε τη διαδικασία αλλαγής των ποινικών κωδίκων και εξαπέλυσε αιχμές κατά Βελόπουλου και Γεωργιάδη - «Δεν είπα ποτέ ότι το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε με την ακροδεξιά»
Σκηνικό πόλωσης απέναντι στην κυβέρνηση για την υπόθεση των ποινικών κωδίκων επιχείρησε από το Παρίσι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας.
Ερωτηθείς σχετικά στο Mega News απάντησε: “θέλω να πω ότι αυτή ότι αυτή η προσπάθεια, της λάσπης, τοξικότητας, συκοφαντίας, έχει πάρα πολύ κοντά ποδάρια, και κάθε φορά που, βρισκόμαστε μπροστά σε, αδιέξοδα οικονομικά και κοινωνικά, κάθε φορά που ανεβαίνει ο πληθωρισμός, ο κ. Μητσοτάκης δυστυχώς επιστρέφει σε αυτή τη γνωστή τακτική της λάσπης, διότι ξέρετε κάτι, η συκοφαντία είναι δίδυμη, αδελφή της διαφθοράς, αν υπήρχε οποιαδήποτε υπόνοια, αν υπήρχε οποιαδήποτε υπόνοια για εμένα και την κυβέρνησή μου, πιστεύετε ότι 7,5 χρόνια τώρα που είναι ο πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στην περίοδο που ήμουν, ιδίως στην περίοδο που ήμουν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ήμουν στη Βουλή, στην αντιπολίτευση, δεν θα είχε αναδείξει αυτή την υπόθεση, εγώ λοιπόν μίλησα με τον πιο σκληρό τρόπο και τον επαναλαμβάνω, αυτή η πλάκα θα τελειώσει, ή θα μιλήσουμε με στοιχεία και ονόματα, ή αλλιώς, θα πω αυτό που είπε η κ. Μπακογιάννη, κλείστε το στόμα σας πουλάκια μου...”
Δείτε το σχετικό απόσπασμα:
Μάλιστα, ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ ανέφερε πως “η διαβούλευση ολοκληρώθηκε και μας παραδόθηκε ένας κώδικας. Και προγραμματίζονταν τότε να ψηφιστεί μετά τις ευρωεκλογές, αποφάσισαν να προχωρήσουμε νωρίτερα ημερομηνιακά, όμως ήταν ανοιχτή η Βουλή. ούτε είχα παραιτηθεί, η Βουλή ήταν ανοιχτή. Είχα προαναγγείλει τις εκλογές και υπήρξαν φωνές από τον νομικό κόσμο και από πολιτικούς μου αντιπάλους που προέτρεπαν την κυβέρνηση τότε να μην αφήσει στα συρτάρια μια τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση. Μεταξύ αυτών ο Ευάγγελος Βενιζέλος”, σημείωσε ο πρώην Πρωθυπουργός.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αλέξης Τσίπρας εξήγησε πως “η ολική αναμόρφωση των ποινικών κωδίκων, που σας εξήγησα μέσα από ποια διαδικασία γίνεται, συμμετοχή επιστημόνων, τα κόμματα όλα συμμετέχουν, πολυετής διαδικασία, και είναι άλλο οι τροποποιήσεις στον κώδικα, που μπορεί να γίνονται κάθε τρεις και λίγο και για την οποία ευθύνη έχει αποκλειστικά η κυβέρνηση να την τροποποιήσει. Μια τέτοια τροποποίηση των κωδίκων έγινε, λίγους μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Ν.Δ. τον Νοέμβριο του 2019”.
Δείτε το πρώτο μέρος της συνέντευξης του κ. Τσίπρα:
Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι αν είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία ο κ. Βελόπουλος θα είναι κυβερνητικός εταίρος τόνισε πως «η Νέα Δημοκρατία θα αναζητήσει κυβερνητικούς συνέταιρους στους πρόθυμους από την άκρα δεξιά της πτέρυγα και φυσικά σε κάποιους πρόθυμους από το κέντρο».
Όταν του επισημάνθηκε πως κι εσείς για εταίρο στην άκρα δεξιά απευθυνθήκατε όταν χρειάστηκε ανέφερε πως: «Ξεχνάτε ότι είχαμε μία διαχωριστική γραμμή στη χώρα: μνημόνιο και αντιμνημόνιο. Δεν είπατε ποτέ σε κανέναν εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ τότε που συγκυβέρνησε με τον Βορίδη και τον Άδωνι και τον Καρατζαφέρη ότι απευθύνθηκε στην ακροδεξιά. Ούτε εγώ το είπα και δεν θα το πω. Διότι η διαχωριστική γραμμή τότε στον τόπο μας ήταν άλλη. Ήταν μία ειδική περίσταση και σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει μείνει στη μνήμη και στη συνείδηση του ελληνικού λαού είναι ότι το 2015 είχαμε πρώτη φορά Αριστερά».
Για τις αιτιάσεις του πρώην Υπουργού του, Σταύρου Κοντονή, “να τον ρωτήσετε” σχολίασε ο πρώην Πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας πως έχει γίνει προκαταρκτική εξέταση και έχει πάει στον κάλαθο των αχρήστων δύο φορές, ενώ για την συνεργασία του κόμματός του με τους ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου, “ ξεχνάτε ότι είχαμε μια διαχωριστική γραμμή στη χώρα, μνημόνιο – αντιμνημόνιο” σημείωσε ο κ. Τσίπρας, λέγοντας ότι “η μνήμη του ελληνικού λαού έχει μείνει ότι το 2015 είχαμε πρώτη φορά Αριστερά”. Όπως ισχυρίστηκε ο πρώην Πρωθυπουργός, “αυτή η κυβέρνηση ψήφισε την “Συμφωνία των πρεσπών”, την ιθαγένεια των παιδιών των μεταναστών, την ταυτότητα φύλου, ενώ συνέχισε λέγοντας πως “υπάρχουν πολλά που μπορεί να με κατηγορήσει κανείς δεν θα επιτρέψω να με κατηγορήσει για ζητήματα ηθικής τάξης”. “Η διαφορά η δικιά μας είναι ότι στεναχωρήσαμε πολλούς” σημείωσε ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας πως “οι δημοσιονομικές πολιτικές που εφαρμόσαμε ήταν σκληρές, το παραδέχομαι”.
Δείτε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του κ. Τσίπρα:
Σε ανάρτησή του στα social media ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε βίντεο από τις διαδηλώσεις στο Παρίσι, γράφοντας: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στο δρόμο διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο, μια καλύτερη ζωή. Και αυτή είναι μια μεγάλη ελπίδα, όχι μόνο για τη Γαλλία, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη.
Μια πραγματικά μεγάλη γιορτή της δημοκρατίας, ένα ειρηνικό ανθρώπινο ποτάμι που διαρρέει το Παρίσι κρατώντας τις αξίες και τα ιδανικά που έχουν καταστήσει τη Γαλλία το διαχρονικό πολιτικό και κοινωνικό εργαστήρι της Ευρώπης.
Είμαστε δίπλα στον γαλλικό λαό και στα δίκαια αιτήματά του που ξεκινούν από την ακρίβεια και το κόστος ζωής και φτάνουν μέχρι την μάχη απέναντι στην ακροδεξιά, γιατί το αυγό του φιδιού δεν επωάζεται μόνο στη χώρα μας, αλλά και στη Γαλλία όπως και στη Γερμανία.
Και όλα αυτά με τον ξεσηκωτικό ρυθμό του Bella Ciao, του ιταλικού παρτιζάνικου τραγουδιού που συνοδεύει τους αγώνες μας και ενισχύει τη θέλησή μας για να μην γυρίσει ποτέ ξανά η Ευρώπη στις σκοτεινές της εποχές.
Ερωτηθείς σχετικά στο Mega News απάντησε: “θέλω να πω ότι αυτή ότι αυτή η προσπάθεια, της λάσπης, τοξικότητας, συκοφαντίας, έχει πάρα πολύ κοντά ποδάρια, και κάθε φορά που, βρισκόμαστε μπροστά σε, αδιέξοδα οικονομικά και κοινωνικά, κάθε φορά που ανεβαίνει ο πληθωρισμός, ο κ. Μητσοτάκης δυστυχώς επιστρέφει σε αυτή τη γνωστή τακτική της λάσπης, διότι ξέρετε κάτι, η συκοφαντία είναι δίδυμη, αδελφή της διαφθοράς, αν υπήρχε οποιαδήποτε υπόνοια, αν υπήρχε οποιαδήποτε υπόνοια για εμένα και την κυβέρνησή μου, πιστεύετε ότι 7,5 χρόνια τώρα που είναι ο πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στην περίοδο που ήμουν, ιδίως στην περίοδο που ήμουν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ήμουν στη Βουλή, στην αντιπολίτευση, δεν θα είχε αναδείξει αυτή την υπόθεση, εγώ λοιπόν μίλησα με τον πιο σκληρό τρόπο και τον επαναλαμβάνω, αυτή η πλάκα θα τελειώσει, ή θα μιλήσουμε με στοιχεία και ονόματα, ή αλλιώς, θα πω αυτό που είπε η κ. Μπακογιάννη, κλείστε το στόμα σας πουλάκια μου...”
Δείτε το σχετικό απόσπασμα:
Μάλιστα, ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ ανέφερε πως “η διαβούλευση ολοκληρώθηκε και μας παραδόθηκε ένας κώδικας. Και προγραμματίζονταν τότε να ψηφιστεί μετά τις ευρωεκλογές, αποφάσισαν να προχωρήσουμε νωρίτερα ημερομηνιακά, όμως ήταν ανοιχτή η Βουλή. ούτε είχα παραιτηθεί, η Βουλή ήταν ανοιχτή. Είχα προαναγγείλει τις εκλογές και υπήρξαν φωνές από τον νομικό κόσμο και από πολιτικούς μου αντιπάλους που προέτρεπαν την κυβέρνηση τότε να μην αφήσει στα συρτάρια μια τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση. Μεταξύ αυτών ο Ευάγγελος Βενιζέλος”, σημείωσε ο πρώην Πρωθυπουργός.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αλέξης Τσίπρας εξήγησε πως “η ολική αναμόρφωση των ποινικών κωδίκων, που σας εξήγησα μέσα από ποια διαδικασία γίνεται, συμμετοχή επιστημόνων, τα κόμματα όλα συμμετέχουν, πολυετής διαδικασία, και είναι άλλο οι τροποποιήσεις στον κώδικα, που μπορεί να γίνονται κάθε τρεις και λίγο και για την οποία ευθύνη έχει αποκλειστικά η κυβέρνηση να την τροποποιήσει. Μια τέτοια τροποποίηση των κωδίκων έγινε, λίγους μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Ν.Δ. τον Νοέμβριο του 2019”.
Δείτε το πρώτο μέρος της συνέντευξης του κ. Τσίπρα:
Βολές στον Βελόπουλο - Δεν είπα ποτέ ότι το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε με την ακροδεξιάΣτην ίδια κατεύθυνση, ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε “αστεία” τη συζήτηση για τους ποινικούς κώδικες, λέγοντας πως το 2015 συστήθηκε ξανά νομοπαρασκευαστική επιτροπή με επικεφαλής το Χριστόφορο Αργυρόπουλο και υποστήριξε ότι το 2018 ξεκίνησε διαβούλευση με όλα τα κόμματα. Ο ίδιος επικαλέστηκε το Χάρη Θεοχάρη ως βουλευτή που υπερψήφισε τη σχετική ρύθμιση, συμπληρώνοντας πως “είναι ντροπή η λάσπη και η συκοφαντία από οπουδήποτε και αν προέρχεται”. Ο Αλέξης Τσίπρας άφησε αιχμές για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, λέγοντας ότι “αποκαλύφθηκε ο ρόλος του μετά τις εκλογές” και πως “ο κ. Μητσοτάκης θα αναζητήσει κυβερνητικούς συνεταίρους σε κάποιους πρόθυμους”. “Ο κ. Βελόπουλος που βρέθηκε σε τεχνητό οφσάιντ” ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός.
Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι αν είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία ο κ. Βελόπουλος θα είναι κυβερνητικός εταίρος τόνισε πως «η Νέα Δημοκρατία θα αναζητήσει κυβερνητικούς συνέταιρους στους πρόθυμους από την άκρα δεξιά της πτέρυγα και φυσικά σε κάποιους πρόθυμους από το κέντρο».
Όταν του επισημάνθηκε πως κι εσείς για εταίρο στην άκρα δεξιά απευθυνθήκατε όταν χρειάστηκε ανέφερε πως: «Ξεχνάτε ότι είχαμε μία διαχωριστική γραμμή στη χώρα: μνημόνιο και αντιμνημόνιο. Δεν είπατε ποτέ σε κανέναν εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ τότε που συγκυβέρνησε με τον Βορίδη και τον Άδωνι και τον Καρατζαφέρη ότι απευθύνθηκε στην ακροδεξιά. Ούτε εγώ το είπα και δεν θα το πω. Διότι η διαχωριστική γραμμή τότε στον τόπο μας ήταν άλλη. Ήταν μία ειδική περίσταση και σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει μείνει στη μνήμη και στη συνείδηση του ελληνικού λαού είναι ότι το 2015 είχαμε πρώτη φορά Αριστερά».
Για τις αιτιάσεις του πρώην Υπουργού του, Σταύρου Κοντονή, “να τον ρωτήσετε” σχολίασε ο πρώην Πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας πως έχει γίνει προκαταρκτική εξέταση και έχει πάει στον κάλαθο των αχρήστων δύο φορές, ενώ για την συνεργασία του κόμματός του με τους ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου, “ ξεχνάτε ότι είχαμε μια διαχωριστική γραμμή στη χώρα, μνημόνιο – αντιμνημόνιο” σημείωσε ο κ. Τσίπρας, λέγοντας ότι “η μνήμη του ελληνικού λαού έχει μείνει ότι το 2015 είχαμε πρώτη φορά Αριστερά”. Όπως ισχυρίστηκε ο πρώην Πρωθυπουργός, “αυτή η κυβέρνηση ψήφισε την “Συμφωνία των πρεσπών”, την ιθαγένεια των παιδιών των μεταναστών, την ταυτότητα φύλου, ενώ συνέχισε λέγοντας πως “υπάρχουν πολλά που μπορεί να με κατηγορήσει κανείς δεν θα επιτρέψω να με κατηγορήσει για ζητήματα ηθικής τάξης”. “Η διαφορά η δικιά μας είναι ότι στεναχωρήσαμε πολλούς” σημείωσε ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας πως “οι δημοσιονομικές πολιτικές που εφαρμόσαμε ήταν σκληρές, το παραδέχομαι”.
Δείτε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του κ. Τσίπρα:
Εύχομαι ότι αυτή η υπόθεση να λήξει ομαλάΣε ερώτηση για την πόντιση καλωδίου σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου, ο κ. Τσίπρας σημείωσε πως “όταν περνάει ένα υποβρύχιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, ακόμα και αν αυτό το καλώδιο περνάει από την υφαλοκρηπίδα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία τέτοια ένδειξη ότι περνάει από την υφαλοκρηπίδα, συνεπώς εδώ βρισκόμαστε, σε μια μεγάλη ένταση και στα πρόθυρα ακόμα και, ακόμα και βίαιων ενεργειών, επιχειρήσεων στην θάλασσα για κάτι το οποίο πραγματικά δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας λόγος, … αναρωτιέμαι, εάν τα πράγματα είναι έτσι, γιατί είναι έτσι; γιατί αυτές οι ενέργειες που κάνει σήμερα η ελληνική κυβέρνηση στο Υπουργείο Εξωτερικών, δεν έγιναν πριν από ένα χρόνο, όταν τουρκικά πολεμικά απέτρεψαν, λίγο έξω από τα χωρικά μας ύδατα, λίγο έξω από την Κάσο, την πόντιση του καλωδίου, και εύχομαι ότι αυτή η υπόθεση να λήξει ομαλά όπως αρμόζει σε δύο γειτονικές χώρες, που πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο, και να προωθούν τέτοιας σημασίας έργα, όπως αυτό της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο, που θέλω να θυμίσω ότι είχε ξεκινήσει με άλλη ονομασία τότε, το Eurasia Interconnector, είχε ξεκινήσει επί των ημερών μου”, όπως περιέγραψε.
Βλέπει την πλάτη κάποιων ο ΆδωνιςΚληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι σήμερα έχει τα γενέθλιά του ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε ότι “θα του πω σε προσωπικό επίπεδο χρόνια πολλά να έχει υγεία και καλό μυαλό γιατί είναι απολύτως βέβαιο ότι όλα αυτά τα κάνει με στόχευση να είναι στην επικαιρότητα, να είναι υψηλότερα στο ψηφοδέλτιο της εκλογικής περιφέρειας γιατί βλέπει την πλάτη κάποιων”, για να καταλήξει ότι “αυτό που μένει δεν είναι η επιτυχία της στιγμής, αυτό που μένει είναι το συνολικό μας δτίημα και το ήθος. Χρόνια του πολλά και αε τα σκεφτεί καλά”.
Σε ανάρτησή του στα social media ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε βίντεο από τις διαδηλώσεις στο Παρίσι, γράφοντας: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στο δρόμο διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο, μια καλύτερη ζωή. Και αυτή είναι μια μεγάλη ελπίδα, όχι μόνο για τη Γαλλία, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη.
Η ανάρτηση από τις διαδηλώσεις στο Παρίσι
Μια πραγματικά μεγάλη γιορτή της δημοκρατίας, ένα ειρηνικό ανθρώπινο ποτάμι που διαρρέει το Παρίσι κρατώντας τις αξίες και τα ιδανικά που έχουν καταστήσει τη Γαλλία το διαχρονικό πολιτικό και κοινωνικό εργαστήρι της Ευρώπης.
Είμαστε δίπλα στον γαλλικό λαό και στα δίκαια αιτήματά του που ξεκινούν από την ακρίβεια και το κόστος ζωής και φτάνουν μέχρι την μάχη απέναντι στην ακροδεξιά, γιατί το αυγό του φιδιού δεν επωάζεται μόνο στη χώρα μας, αλλά και στη Γαλλία όπως και στη Γερμανία.
Και όλα αυτά με τον ξεσηκωτικό ρυθμό του Bella Ciao, του ιταλικού παρτιζάνικου τραγουδιού που συνοδεύει τους αγώνες μας και ενισχύει τη θέλησή μας για να μην γυρίσει ποτέ ξανά η Ευρώπη στις σκοτεινές της εποχές.
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