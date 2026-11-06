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Τέλος ο Ποέτα από την Αρμάνι Μιλάνο: Πλήρωσε το κάκιστο ξεκίνημα των Ιταλών στην Euroleague
Τέλος ο Ποέτα από την Αρμάνι Μιλάνο: Πλήρωσε το κάκιστο ξεκίνημα των Ιταλών στην Euroleague
Οι Ιταλοί έχουν ξεκινήσει με 9 ήττες στις πρώτες δέκα αγωνιστικές της Euroleague και φιγουράρουν στον πάτο της βαθμολογίας
Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Πέπε Ποέτα έπειτα από το άσχημο ξεκίνημα της ιταλικής ομάδας στις δέκα πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague.
Οι Ιταλοί είχαν ξεκινήσει με 9 ήττες στις πρώτες 10 αγωνιστικές της κορυφαίας λίγκας στην Ευρώπης και αν συνυπολογιστούν και οι μεγάλες επενδύσεις που έγιναν το καλοκαίρι, θεωρήθηκε τεράστια αποτυχία.
Aναλυτικά η ανακοίνωση της Αρμάνι:
“Η Pallacanestro Olimpia Milano ανακοινώνει ότι απάλλαξε τον Peppe Poeta από τα καθήκοντά του ως προπονητή της πρώτης ομάδας.
Η Olimpia και οι ιδιοκτήτες της επιθυμούν να ευχαριστήσουν τον Peppe για την αφοσίωση, την προσήλωση και τον ενθουσιασμό που επέδειξε στο έργο του, αρχικά ως βοηθός προπονητή και στη συνέχεια ως προπονητής, ρόλο στον οποίο κατέκτησε ένα Scudetto, ένα Κύπελλο Ιταλίας και ένα Σούπερ Κύπελλο.
Στον Peppe εκφράζονται οι καλύτερες ευχές για το προσωπικό και επαγγελματικό του μέλλον
Η ομάδα έχει ανατεθεί προσωρινά στον προπονητή Marco Ramondino, ο οποίος θα ηγηθεί της ομάδας στο παιχνίδι της Κυριακής”
Οι Ιταλοί είχαν ξεκινήσει με 9 ήττες στις πρώτες 10 αγωνιστικές της κορυφαίας λίγκας στην Ευρώπης και αν συνυπολογιστούν και οι μεγάλες επενδύσεις που έγιναν το καλοκαίρι, θεωρήθηκε τεράστια αποτυχία.
Aναλυτικά η ανακοίνωση της Αρμάνι:
“Η Pallacanestro Olimpia Milano ανακοινώνει ότι απάλλαξε τον Peppe Poeta από τα καθήκοντά του ως προπονητή της πρώτης ομάδας.
Η Olimpia και οι ιδιοκτήτες της επιθυμούν να ευχαριστήσουν τον Peppe για την αφοσίωση, την προσήλωση και τον ενθουσιασμό που επέδειξε στο έργο του, αρχικά ως βοηθός προπονητή και στη συνέχεια ως προπονητής, ρόλο στον οποίο κατέκτησε ένα Scudetto, ένα Κύπελλο Ιταλίας και ένα Σούπερ Κύπελλο.
Στον Peppe εκφράζονται οι καλύτερες ευχές για το προσωπικό και επαγγελματικό του μέλλον
Η ομάδα έχει ανατεθεί προσωρινά στον προπονητή Marco Ramondino, ο οποίος θα ηγηθεί της ομάδας στο παιχνίδι της Κυριακής”
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