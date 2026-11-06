Κοντονής για τους ποινικούς κώδικες του 2019: Αν τολμήσει ο Τσίπρας να μου πει «κλείσε το στόμα σου πουλάκι μου» θα τα πούμε αλλιώς

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έκανε εξυπηρετήσεις - Η αλλαγή στη δωροδοκία αφορούσε τρεις εκκρεμείς δίκες που τις ήξερε το πανελλήνιο - Του είχα πει του Τσίπρα "αν πάμε στη Βουλή με αυτά, θα μας πάρουν με τις πέτρες"