Κοντονής για τους ποινικούς κώδικες του 2019: Αν τολμήσει ο Τσίπρας να μου πει «κλείσε το στόμα σου πουλάκι μου» θα τα πούμε αλλιώς
Κοντονής για τους ποινικούς κώδικες του 2019: Αν τολμήσει ο Τσίπρας να μου πει «κλείσε το στόμα σου πουλάκι μου» θα τα πούμε αλλιώς
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έκανε εξυπηρετήσεις - Η αλλαγή στη δωροδοκία αφορούσε τρεις εκκρεμείς δίκες που τις ήξερε το πανελλήνιο - Του είχα πει του Τσίπρα "αν πάμε στη Βουλή με αυτά, θα μας πάρουν με τις πέτρες"
Στην αντεπίθεση πέρασε ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ Σταύρος Κοντονής για το ζήτημα με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα που ψηφίστηκαν το 2019, λίγο πριν κλείσει η Βουλή για τις εκλογές.
Σε συνέντευξή του στον Alpha 98,9 και αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Κοντονής είπε «αν τολμήσει να μου πει “ή δώσε στοιχεία ονόματα και διευθύνσεις ή κλείσε το στόμα σου πουλάκι μου”, θα τα πούμε αλλιώς».
Ακούστε το ηχητικό:
Σε ερώτημα για όσα λέει ο κ. Τσίπρας, ότι οι καταγγελίες Κοντονή «πήγαν στον κάλαθο των αχρήστων», ο ίδιος εξήγησε ότι ποτέ δεν μίλησε για χρηματισμό, αλλά ότι έκανε πολιτικές δηλώσεις.
«Γνωρίζει πάρα πολύ καλά γιατί αυτές οι υποθέσεις πήγανε στο αρχείο, διότι εγώ έκανα πολιτικές δηλώσεις και σε καμία περίπτωση δεν αναφέρθηκα σε ενδεχόμενο ή υποτιθέμενο ή διερευνώμενο χρηματισμό μελών της κυβέρνησης ή του ιδίου ή οποιοδήποτε άλλο. Το ξέρει πολύ καλά και απορώ με την έμπνευση να σας παραπέμψει σε μένα», είπε.
Πρόσθεσε ότι ο ίδιος δεν θα δημοσιοποιήσει τους διαλόγους του με τον πρώην πρωθυπουργό και υπενθύμισε ότι «η διάταξη -ιδίως για δωροδοκία, αλλά και για την εγκληματική οργάνωση- αφορούσε τρεις εκκρεμείς δίκες που τις ήξερε το πανελλήνιο. Του είχα πει τότε ότι “αν πάμε στη Βουλή με αυτά, θα μας πάρουν με τις πέτρες»» Σε ερώτηση τι του απάντησε ο κ. Τσίπρας, ο κ. Κοντονής είπε: «Δεν θα αποκαλύψω τι μου απάντησε» αλλά πρόσθεσε «να μην προκληθώ περαιτέρω».
Σε ερώτημα που του τέθηκε για το αν η αλλαγή των κωδίκων αφορούσε αυτές τις τρεις υποθέσεις, ο κ. Κοντονής απάντησε ότι «η αλλαγή των κωδίκων έγινε από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Ο κώδικας της Ποινικής Δικονομίας ήταν καλύτερος, αλλά ο Ποινικός Κώδικας είχε σοβαρότατα λάθη. Και έπρεπε εκεί η κυβέρνηση η οποία έχει την πολιτική ευθύνη να μην προχωρήσει στην ψήφιση – και έκανε ακριβώς το αντίθετο, γιατί έγιναν εξυπηρετήσεις».
Τόνισε δε ότι αν του πει ο πρώην πρωθυπουργός να δώσει στοιχεία «θα τα πούμε αλλιώς» και ότι θα δώσει στη δημοσιότητα τη συνομιλία.
«Στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ μίλησα για να μάθουν και να ξέρουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ τι είχε συμβεί εκείνη την περίοδο και μάλιστα τις τελευταίες ώρες της διακυβέρνησης. Και είπα και το ξαναλέω ότι αποτελεί όνειδος για την κυβέρνηση αυτό που έγινε».
Μάλιστα, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανήρτησε τη συνέντευξη του κ. Κοντονή σχολιάζοντας: «Ακούστε αυτή την συνέντευξη του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης του @atsipras του κ. Κοντονή για τα όσα έχει καταγγείλει και τα μηνύματα που έχει στο κινητό του….είπαμε Αλέξη μου μίλα για ό,τι θες αλλά την εντιμότητα άστην απέξω».
Σε συνέντευξή του στον Alpha 98,9 και αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Κοντονής είπε «αν τολμήσει να μου πει “ή δώσε στοιχεία ονόματα και διευθύνσεις ή κλείσε το στόμα σου πουλάκι μου”, θα τα πούμε αλλιώς».
Ακούστε το ηχητικό:
Σε ερώτημα για όσα λέει ο κ. Τσίπρας, ότι οι καταγγελίες Κοντονή «πήγαν στον κάλαθο των αχρήστων», ο ίδιος εξήγησε ότι ποτέ δεν μίλησε για χρηματισμό, αλλά ότι έκανε πολιτικές δηλώσεις.
«Γνωρίζει πάρα πολύ καλά γιατί αυτές οι υποθέσεις πήγανε στο αρχείο, διότι εγώ έκανα πολιτικές δηλώσεις και σε καμία περίπτωση δεν αναφέρθηκα σε ενδεχόμενο ή υποτιθέμενο ή διερευνώμενο χρηματισμό μελών της κυβέρνησης ή του ιδίου ή οποιοδήποτε άλλο. Το ξέρει πολύ καλά και απορώ με την έμπνευση να σας παραπέμψει σε μένα», είπε.
Πρόσθεσε ότι ο ίδιος δεν θα δημοσιοποιήσει τους διαλόγους του με τον πρώην πρωθυπουργό και υπενθύμισε ότι «η διάταξη -ιδίως για δωροδοκία, αλλά και για την εγκληματική οργάνωση- αφορούσε τρεις εκκρεμείς δίκες που τις ήξερε το πανελλήνιο. Του είχα πει τότε ότι “αν πάμε στη Βουλή με αυτά, θα μας πάρουν με τις πέτρες»» Σε ερώτηση τι του απάντησε ο κ. Τσίπρας, ο κ. Κοντονής είπε: «Δεν θα αποκαλύψω τι μου απάντησε» αλλά πρόσθεσε «να μην προκληθώ περαιτέρω».
Σε ερώτημα που του τέθηκε για το αν η αλλαγή των κωδίκων αφορούσε αυτές τις τρεις υποθέσεις, ο κ. Κοντονής απάντησε ότι «η αλλαγή των κωδίκων έγινε από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Ο κώδικας της Ποινικής Δικονομίας ήταν καλύτερος, αλλά ο Ποινικός Κώδικας είχε σοβαρότατα λάθη. Και έπρεπε εκεί η κυβέρνηση η οποία έχει την πολιτική ευθύνη να μην προχωρήσει στην ψήφιση – και έκανε ακριβώς το αντίθετο, γιατί έγιναν εξυπηρετήσεις».
Τόνισε δε ότι αν του πει ο πρώην πρωθυπουργός να δώσει στοιχεία «θα τα πούμε αλλιώς» και ότι θα δώσει στη δημοσιότητα τη συνομιλία.
«Στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ μίλησα για να μάθουν και να ξέρουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ τι είχε συμβεί εκείνη την περίοδο και μάλιστα τις τελευταίες ώρες της διακυβέρνησης. Και είπα και το ξαναλέω ότι αποτελεί όνειδος για την κυβέρνηση αυτό που έγινε».
Μάλιστα, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανήρτησε τη συνέντευξη του κ. Κοντονή σχολιάζοντας: «Ακούστε αυτή την συνέντευξη του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης του @atsipras του κ. Κοντονή για τα όσα έχει καταγγείλει και τα μηνύματα που έχει στο κινητό του….είπαμε Αλέξη μου μίλα για ό,τι θες αλλά την εντιμότητα άστην απέξω».
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