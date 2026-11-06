Περισσότερα από 100.000 ευρώ έχουν μαζευτεί για την οικογένεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ: Μοράτα, Ιγκλέσιας, Πέδρο Πόρο έδωσαν χρήματα

No conocía a Jesús de Miguel ni tenía relación con él... Pero Fran Sol explica su maravillosa iniciativa de crear un crowdfunding para ayudar a su familia ❤️ "Todo ese dinero irá destinado a su mujer, su hija, su familia". #TRENDING https://t.co/EOdFowcdHo — DAZN España (@DAZN_ES) November 4, 2026

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🖊️ Desde el Hércules CF queremos mostrar todo nuestro apoyo a nuestro jugador Fran Sol y a su familia por la iniciativa solidaria que ha puesto en marcha para ayudar a los seres queridos de Jesús de Miguel. Nos sumamos a esta campaña y animamos a toda la familia herculana y al mundo del fútbol a colaborar y aportar su granito de arena. En momentos tan difíciles, cualquier gesto de cariño y solidaridad cuenta. No podemos aliviar el dolor de una pérdida así, pero sí podemos estar cerca de quienes más lo necesitan. Todo lo recaudado irá destinado a su hijo, su mujer y sus padres. 🔗 𝑬𝑵𝑳𝑨𝑪𝑬 𝑷𝑨𝑹𝑨 𝑨𝒀𝑼𝑫𝑨𝑹: https://t.co/3kFXTossv5 🤝 Juntos somos más fuertes. Estamos con vosotros — Hércules CF 💙🤍💯 (@cfhercules) November 4, 2026

Το ισπανικό ποδόσφαιρο συνεχίζει να είναι σοκαρισμένο και να θρηνεί την απώλεια του σέντερ φορ της Τενερίφη, Χεσούς Ντε Μιγκέλ Αλμέιδα.Ο Ισπανός μετά από σφοδρή σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο έπεσε αναίσθητος και την επόμενη μέρα έφυγε από τη ζωή.Όλη η ποδοσφαιρική κοινότητα βρίσκεται σε σοκ γι' αυτό και ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για να μαζευτούν χρήματα για την οικογένεια του αδικοχαμένου Αλμέιδα.Ξεκίνησε, λοιπόν, μια εκστρατεία crowdfunding, που οργανώθηκε από τον ποδοσφαιριστή της Χέρκουλες, Φραν Σολ, έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 100.000 ευρώ χάρη στην υποστήριξη του κόσμου του ποδοσφαίρου.Παίκτες όπως οι Μοράτα, Μπόρχα Ιγκλέσιας, Μπάρτρα, Μπαένα, Πόρο, Ρεμίρο και Αλένια έχουν κάνει δωρεές, αν και οι μεγαλύτερες συνεισφορές έχουν γίνει από τους πρόεδρους της Κάντιθ και της Θέουτα.Ο πρόεδρος της Κάντιθ, Καρλ Κρίστιαν Σεπτιέν Στούτε, συνεισέφερε 15.000 ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος της Θέουτα, Λουχάι Χαμίντο, δώρισε 3.500, σε μια πολύ γενναιόδωρη χειρονομία εκ μέρους τους.«Όλα αυτά τα χρήματα θα πάνε στη σύζυγό του, στην κόρη του, στην οικογένειά του », λέει ο Φραν Σολ.«Ήταν κάτι αυθόρμητο. Δεν ήθελα να ασχοληθώ με το Instagram και αντί να δημοσιεύω φωτογραφίες και να προσφέρω ηθική υποστήριξη, σκέφτηκα να κάνω αυτή την πρωτοβουλία που γίνεται και σε άλλες χώρες», είπε ο παίκτης της Χέρκουλες.