Περισσότερα από 100.000 ευρώ έχουν μαζευτεί για την οικογένεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ: Μοράτα, Ιγκλέσιας, Πέδρο Πόρο έδωσαν χρήματα
SPORTS
Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα Δωρεά La Liga Μπόρχα Ιγκλέσιας Άλβαρο Μοράτα

Περισσότερα από 100.000 ευρώ έχουν μαζευτεί για την οικογένεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ: Μοράτα, Ιγκλέσιας, Πέδρο Πόρο έδωσαν χρήματα

Ο Φραν Σολ ποδοσφαιριστής της Χέρκουλες οργάνωσε ένα crowfunding για την οικονομική βοήθεια στην οικογένεια του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή της Τενερίφη

Περισσότερα από 100.000 ευρώ έχουν μαζευτεί για την οικογένεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ: Μοράτα, Ιγκλέσιας, Πέδρο Πόρο έδωσαν χρήματα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το ισπανικό ποδόσφαιρο συνεχίζει να είναι σοκαρισμένο και να θρηνεί την απώλεια του σέντερ φορ της Τενερίφη, Χεσούς Ντε Μιγκέλ Αλμέιδα. 

Ο Ισπανός μετά από σφοδρή σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο έπεσε αναίσθητος και την επόμενη μέρα έφυγε από τη ζωή. 

Όλη η ποδοσφαιρική κοινότητα βρίσκεται σε σοκ γι' αυτό και ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για να μαζευτούν χρήματα για την οικογένεια του αδικοχαμένου Αλμέιδα. 

Ξεκίνησε, λοιπόν, μια εκστρατεία crowdfunding, που οργανώθηκε από τον ποδοσφαιριστή της Χέρκουλες, Φραν Σολ, έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 100.000 ευρώ χάρη στην υποστήριξη του κόσμου του ποδοσφαίρου.


Παίκτες όπως οι Μοράτα, Μπόρχα Ιγκλέσιας, Μπάρτρα, Μπαένα, Πόρο, Ρεμίρο και Αλένια έχουν κάνει δωρεές, αν και οι μεγαλύτερες συνεισφορές έχουν γίνει από τους πρόεδρους της Κάντιθ και της Θέουτα.

Ο πρόεδρος της Κάντιθ, Καρλ Κρίστιαν Σεπτιέν Στούτε, συνεισέφερε 15.000 ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος της Θέουτα, Λουχάι Χαμίντο, δώρισε 3.500, σε μια πολύ γενναιόδωρη χειρονομία εκ μέρους τους.

Κλείσιμο
«Όλα αυτά τα χρήματα θα πάνε στη σύζυγό του, στην κόρη του, στην οικογένειά του », λέει ο Φραν Σολ.


«Ήταν κάτι αυθόρμητο. Δεν ήθελα να ασχοληθώ με το Instagram και αντί να δημοσιεύω φωτογραφίες και να προσφέρω ηθική υποστήριξη, σκέφτηκα να κάνω αυτή την πρωτοβουλία που γίνεται και σε άλλες χώρες», είπε ο παίκτης της Χέρκουλες.

Η LaLiga υποστηρίζει επίσης την πρωτοβουλία μέσω των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης και είναι πιθανό αυτός ο αριθμός να αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ημέρες.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές

Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης