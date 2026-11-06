Λουκία Παπαδάκη: Η μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής μου είναι το μεγάλωμα του γιου μου
Λουκία Παπαδάκη: Η μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής μου είναι το μεγάλωμα του γιου μου
Έχει όλα τα στοιχεία της απόγνωσης και του αδιεξόδου αλλά είναι μαγική, πρόσθεσε η ηθοποιός
Το μεγάλωμα του γιου της υποστήριξε η Λουκία Παπαδάκη πως είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής της. Όπως ανέφερε η ηθοποιός κρύβει απόγνωση και αδιέξοδα, ωστόσο πρόκειτα για μία μαγική διαδικασία.
Η Λουκία Παπαδάκη δήλωσε ακόμη πως πολλές φορές απορεί πώς τα κατάφερε, ωστόσο επισήμανε πως πολλές γυναίκες μεγαλώνουν τα παιδιά τους σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες.
«Είμαι περιπετειώδης άνθρωπος. Είμαι τολμηρός άνθρωπος. Δοκιμάζω πράγματα. Βουτάω», είπε αρχικά η Λουκία Παπαδάκη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και όταν ρωτήθηκε ποια θεωρεί πως είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής της, απάντησε: «Ήθελα δεν ήθελα, είπα το "ναι" συνειδητά στο μεγάλωμα του γιου μου. Δεν υπάρχει, νομίζω, μεγαλύτερη περιπέτεια από το να μεγαλώνεις παιδιά. Και δεν το λέω ως κλισέ. Γυρνάω πίσω και σκέφτομαι και λέω “Παναγία μου, πώς το κάνουμε αυτό;”. Όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη. Πώς το κάνουμε; Δεν είναι συνειδητό».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός συμπλήρωσε παρόλα αυτά: «Είναι μαγική περιπέτεια. Έχει όλα τα στοιχεία της απογνώσεως και του αδιεξόδου, αλλά έχει ένα συγκλονιστικό στοιχείο. Βγαίνει ένας καινούργιος άνθρωπος».
Όπως εξήγησε, το γεγονός πως μεγάλωσε μόνη της τον γιο της, έφερε ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες, ωστόσο τα προβλήματα αυτά μοιάζουν μικρά όταν σκέφτεται πως υπάρχουν γυναίκες που αγωνιούν καθημερινά να κρατήσουν τα παιδιά τους ζωντανά: «Είναι πιο δύσκολο όταν μεγαλώνεις ένα παιδί μόνος σου, κυρίως σε πρακτικά πράγματα. Αυτά τα πρακτικά, τα οποία νομίζει κανένας ότι ξεπερνιούνται, δεν ξεπερνιούνται. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εκατομμύρια γυναίκες αυτή τη στιγμή που μιλάμε λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και σε πολύ δυσκολότερες συνθήκες. Σε βαρύτατες συνθήκες. Και η μοναδική τους αποστολή είναι αυτή. Να προστατέψουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους», είπε.
Και πρόσθεσε: «Τουλάχιστον εμείς ή όποιες γυναίκες σε χώρες ειρήνης και ευημερίας, γιατί έχουμε και ειρήνη και ευημερία. Δεν ακούγεται έτσι, αλλά έτσι είναι. Γιατί δεν ξέρουμε καθόλου το πώς είναι το ανάποδο. Είναι απλώς δυσκολίες καθημερινότητας. Δεν έχουμε αγωνία για τη ζωή μας. Δεν έχουμε αγωνία για το αν θα επιβιώσει το παιδί μας ένα 24ωρο ή αν θα το πάρει κάποιος να το σφάξει ή αν θα έχει να φάει για μέρες ή αν θα έχει νερό να πιει».
Η Λουκία Παπαδάκη τόνισε πως οι άνθρωποι «καμία φορά ξεχνιόμαστε στον μικρόκοσμό μας», για να καταλήξει: «Στον κόσμο που ζούμε και σε αυτή τη λαίλαπα πληροφοριών και τσιτάτων που κολλιούνται πάνω μας ασυναίσθητα, καλό είναι κάποια στιγμή να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη και να λέμε “Έι, αυτά δεν είναι προβλήματα. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Τα σοβαρά είναι αλλού"».
Η Λουκία Παπαδάκη δήλωσε ακόμη πως πολλές φορές απορεί πώς τα κατάφερε, ωστόσο επισήμανε πως πολλές γυναίκες μεγαλώνουν τα παιδιά τους σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες.
«Είμαι περιπετειώδης άνθρωπος. Είμαι τολμηρός άνθρωπος. Δοκιμάζω πράγματα. Βουτάω», είπε αρχικά η Λουκία Παπαδάκη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και όταν ρωτήθηκε ποια θεωρεί πως είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής της, απάντησε: «Ήθελα δεν ήθελα, είπα το "ναι" συνειδητά στο μεγάλωμα του γιου μου. Δεν υπάρχει, νομίζω, μεγαλύτερη περιπέτεια από το να μεγαλώνεις παιδιά. Και δεν το λέω ως κλισέ. Γυρνάω πίσω και σκέφτομαι και λέω “Παναγία μου, πώς το κάνουμε αυτό;”. Όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη. Πώς το κάνουμε; Δεν είναι συνειδητό».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός συμπλήρωσε παρόλα αυτά: «Είναι μαγική περιπέτεια. Έχει όλα τα στοιχεία της απογνώσεως και του αδιεξόδου, αλλά έχει ένα συγκλονιστικό στοιχείο. Βγαίνει ένας καινούργιος άνθρωπος».
Όπως εξήγησε, το γεγονός πως μεγάλωσε μόνη της τον γιο της, έφερε ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες, ωστόσο τα προβλήματα αυτά μοιάζουν μικρά όταν σκέφτεται πως υπάρχουν γυναίκες που αγωνιούν καθημερινά να κρατήσουν τα παιδιά τους ζωντανά: «Είναι πιο δύσκολο όταν μεγαλώνεις ένα παιδί μόνος σου, κυρίως σε πρακτικά πράγματα. Αυτά τα πρακτικά, τα οποία νομίζει κανένας ότι ξεπερνιούνται, δεν ξεπερνιούνται. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εκατομμύρια γυναίκες αυτή τη στιγμή που μιλάμε λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και σε πολύ δυσκολότερες συνθήκες. Σε βαρύτατες συνθήκες. Και η μοναδική τους αποστολή είναι αυτή. Να προστατέψουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους», είπε.
Και πρόσθεσε: «Τουλάχιστον εμείς ή όποιες γυναίκες σε χώρες ειρήνης και ευημερίας, γιατί έχουμε και ειρήνη και ευημερία. Δεν ακούγεται έτσι, αλλά έτσι είναι. Γιατί δεν ξέρουμε καθόλου το πώς είναι το ανάποδο. Είναι απλώς δυσκολίες καθημερινότητας. Δεν έχουμε αγωνία για τη ζωή μας. Δεν έχουμε αγωνία για το αν θα επιβιώσει το παιδί μας ένα 24ωρο ή αν θα το πάρει κάποιος να το σφάξει ή αν θα έχει να φάει για μέρες ή αν θα έχει νερό να πιει».
Η Λουκία Παπαδάκη τόνισε πως οι άνθρωποι «καμία φορά ξεχνιόμαστε στον μικρόκοσμό μας», για να καταλήξει: «Στον κόσμο που ζούμε και σε αυτή τη λαίλαπα πληροφοριών και τσιτάτων που κολλιούνται πάνω μας ασυναίσθητα, καλό είναι κάποια στιγμή να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη και να λέμε “Έι, αυτά δεν είναι προβλήματα. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Τα σοβαρά είναι αλλού"».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα