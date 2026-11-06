ΚΑΕ Ολυμπιακός: Μετά τη σημερινή ποινή ο Γιαννακόπουλος συμπληρώνει 29 μήνες τιμωρίας από τον Ιούνιο

απέρριψε τον ισχυρισμό του Γιαννακόπουλου ότι δεν κατάλαβε τι είχε αναρτήσει και ότι το κατέβασε ύστερα από μια ώρα ενώ τόνισε ότι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός συμπλήρωσε 29 μήνες τιμωρίας από τον Ιούνιο έως σήμερα.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της 10μηνης απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε επίσημα για την τιμωρία του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Συγκεκριμένα στην ενημέρωσή της ανέφερε ότι η αθλητική δικαστής«Η αθλητική δικαστής του ΕΣΑΚΕ τιμώρησε με ποινή αποκλεισμού από τους αγωνιστικούς για 10 μήνες και 60.000 ευρώ πρόστιμο για την ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με την οποία υπονόησε ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρεται να αποκαλυφθεί η αλήθεια γιατί είναι δήθεν εμπλεκόμενη στην εκκρεμή ποινική διαδικασία που «πρωταγωνιστεί» τις τελευταίες εβδομάδες στο ελληνικό μπάσκετ και για την εξύβριση του σήματος του Ολυμπιακού, καθώς και του προπονητή της ομάδας. Για τα ίδια συμβάντα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με 30.000 ευρώ πρόστιμο.Η αθλητική δικαστής μάλιστα, απέρριψε τον ισχυρισμό του ότι δεν κατάλαβε τι είχε αναρτήσει και ότι το κατέβασε ύστερα από μια ώρα, πράγμα ψευδές, καθώς η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατέθεσε screenshot της εν λόγω ανάρτησης το οποίο αποδείκνυε ότι ήταν αναρτημένη τουλάχιστον για 4 ώρες.Μετά και τη σημερινή τιμωρία, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συμπληρώνει 29 μήνες τιμωρίας από τον περασμένο Ιούνιο έως και σήμερα.Όσον αφορά την καταγγελία που υποβλήθηκε εις βάρος της κυρίας Θάνου, αποφάσισε την απαλλαγή της καθώς κρίθηκε ότι μ’ όσα ανέφερε δημόσια στην κρατική τηλεόραση εκφράζει την προσωπική της θέση με την αμφιλεγόμενη διαιτητική κρίση των διαιτητών που εμπλέκονται στην υπόθεση και ότι δημόσια είχε ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν διαθέτει στοιχεία και ότι ήταν μια προσωπική της αξιολογική κρίση. Η φράση στημένοι διαιτητές, ίσον στημένα πρωταθλήματα ποτέ δεν αποτέλεσε αντικείμενο της δίκης και δεν εξετάστηκε από την αθλητική δικαστή όπως ψευδώς διαρρέεται και αναγράφεται».