Η απάντηση του Γιαννακόπουλου στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μετά την τιμωρία του: «Η διαφορά σε βολές παραμένει μεγαλύτερη»
Η απάντηση του Γιαννακόπουλου στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μετά την τιμωρία του: «Η διαφορά σε βολές παραμένει μεγαλύτερη»
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αντέδρασε στην ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός σχετικά με τον 10μηνο αποκλεισμό του
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε στην ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την απόφαση του Αθλητικού Δικαστή για τη βαριά ποινή της αποβολής του από τα δέκα γήπεδα για τους επόμενους δέκα μήνες.
Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε story γράφοντας πως «Η διαφορά σε βολές παραμένει ακόμη μεγαλύτερη».
Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε story γράφοντας πως «Η διαφορά σε βολές παραμένει ακόμη μεγαλύτερη».
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