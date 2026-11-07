Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Φοιτητής έπεσε θύμα απάτης μέσω IRIS, του δεσμεύτηκε ο τραπεζικός λογαριασμός

Άγνωστος παρίστανε τον συμφοιτητή του και του ζήτησε να παραλάβει χρήματα από δήθεν συγγενή του, τα οποία προέρχονταν από άλλη απάτη





Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, που εκδόθηκε με σύσταση της Πρυτανικής Αρχής, το περιστατικό σημειώθηκε πρόσφατα στους χώρους του ιδρύματος.







Συγκεκριμένα, του είπε ότι ο πατέρας του επρόκειτο να του στείλει χρήματα μέσω IRIS και τον παρακάλεσε να δεχθεί το ποσό στον δικό του τραπεζικό λογαριασμό, ώστε στη συνέχεια να του το παραδώσει σε μετρητά.



Ο φοιτητής, πιστεύοντας ότι βοηθούσε κάποιον που αντιμετώπιζε πραγματική δυσκολία, συμφώνησε και έδωσε τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, ο οποίος ήταν συνδεδεμένος με την τραπεζική εφαρμογή.







Τα χρήματα προέρχονταν από απάτη με εισιτήρια ποδοσφαιρικού αγώνα Η πραγματική προέλευση των χρημάτων αποκαλύφθηκε αργότερα.



Όπως διαπιστώθηκε, ο αποστολέας δεν ήταν ο πατέρας του αγνώστου, όπως εκείνος είχε ισχυριστεί, αλλά ένας τρίτος πολίτης, ο οποίος είχε επίσης εξαπατηθεί από τον ίδιο δράστη.



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Αντί όμως να χρησιμοποιήσει δικό του τραπεζικό λογαριασμό για την είσπραξη, έδωσε τα στοιχεία του ανυποψίαστου φοιτητή, ο οποίος, χωρίς να γνωρίζει την προέλευση του ποσού, το εισέπραξε και το παρέδωσε στον δράστη.



Με αυτόν τον τρόπο, ο λογαριασμός του νεαρού χρησιμοποιήθηκε ως ενδιάμεσος σταθμός στη διακίνηση χρημάτων που προέρχονταν από εγκληματική δραστηριότητα.



Δεσμεύτηκε ο λογαριασμός του φοιτητή Οι συνέπειες για τον φοιτητή ήταν σοβαρές, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, είχε ενεργήσει με καλή πρόθεση.



Επείγουσα προειδοποίηση προς τους φοιτητές του εξέδωσε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς , μετά από περιστατικό οικονομικής εξαπάτησης εντός των εγκαταστάσεών του, με τη χρήση της υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων IRIS . Άγνωστος προσποιήθηκε ότι ήταν φοιτητής και έπεισε νεαρό να δεχθεί χρήματα στον τραπεζικό του λογαριασμό και να του τα παραδώσει σε μετρητά. Όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, το ποσό προερχόταν από άλλη απάτη, με αποτέλεσμα να δεσμευτεί ο λογαριασμός του φοιτητή και ο ίδιος να βρεθεί αντιμέτωπος με τις διωκτικές Αρχές, παρότι, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, είχε ενεργήσει καλόπιστα.Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, που εκδόθηκε με σύσταση της Πρυτανικής Αρχής, το περιστατικό σημειώθηκε πρόσφατα στους χώρους του ιδρύματος.Ο άγνωστος δράστης πλησίασε έναν φοιτητή, παρουσιάστηκε ως συμφοιτητής του και επικαλέστηκε μια έκτακτη ανάγκη. Ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να λάβει χρήματα στο κινητό του λόγω της παλαιότητας της συσκευής του και ζήτησε από τον νεαρό να τον εξυπηρετήσει.Συγκεκριμένα, του είπε ότι ο πατέρας του επρόκειτο να του στείλει χρήματα μέσω IRIS και τον παρακάλεσε να δεχθεί το ποσό στον δικό του τραπεζικό λογαριασμό, ώστε στη συνέχεια να του το παραδώσει σε μετρητά.Ο φοιτητής, πιστεύοντας ότι βοηθούσε κάποιον που αντιμετώπιζε πραγματική δυσκολία, συμφώνησε και έδωσε τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, ο οποίος ήταν συνδεδεμένος με την τραπεζική εφαρμογή.Μόλις επιβεβαίωσε ότι τα χρήματα είχαν πιστωθεί στον λογαριασμό του, προχώρησε σε ανάληψη και παρέδωσε ολόκληρο το ποσό στον άγνωστο, χέρι με χέρι.Η πραγματική προέλευση των χρημάτων αποκαλύφθηκε αργότερα.Όπως διαπιστώθηκε, ο αποστολέας δεν ήταν ο πατέρας του αγνώστου, όπως εκείνος είχε ισχυριστεί, αλλά ένας τρίτος πολίτης, ο οποίος είχε επίσης εξαπατηθεί από τον ίδιο δράστη.Ο επιτήδειος είχε προηγουμένως εμφανιστεί ως πωλητής εισιτηρίων για ποδοσφαιρικό αγώνα μέσω διαδικτύου και είχε πείσει το άλλο θύμα να καταβάλει χρήματα για μια ψευδή πώληση.Αντί όμως να χρησιμοποιήσει δικό του τραπεζικό λογαριασμό για την είσπραξη, έδωσε τα στοιχεία του ανυποψίαστου φοιτητή, ο οποίος, χωρίς να γνωρίζει την προέλευση του ποσού, το εισέπραξε και το παρέδωσε στον δράστη.Με αυτόν τον τρόπο, ο λογαριασμός του νεαρού χρησιμοποιήθηκε ως ενδιάμεσος σταθμός στη διακίνηση χρημάτων που προέρχονταν από εγκληματική δραστηριότητα.Οι συνέπειες για τον φοιτητή ήταν σοβαρές, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, είχε ενεργήσει με καλή πρόθεση.

Ο προσωπικός τραπεζικός λογαριασμός του δεσμεύτηκε άμεσα, ενώ ο ίδιος βρέθηκε αντιμέτωπος με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες από τις διωκτικές Αρχές.



Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ο λογαριασμός του χρησιμοποιήθηκε ως ενδιάμεσος σταθμός για τη νομιμοποίηση προϊόντος εγκλήματος, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει ότι συμμετείχε σε μια αλυσίδα εξαπάτησης.



Η επείγουσα προειδοποίηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς Με αφορμή το περιστατικό, η Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, κατόπιν σύστασης της Πρυτανικής Αρχής, καλεί τους φοιτητές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν άγνωστα άτομα ζητούν βοήθεια για τραπεζικές συναλλαγές.



Στην ανακοίνωση τονίζεται:



«Μην γνωστοποιείτε ποτέ προσωπικά στοιχεία, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών (IBAN), κωδικούς ή αριθμούς τηλεφώνου συνδεδεμένους με τραπεζικές εφαρμογές (IRIS/e-banking) σε άγνωστα άτομα, ακόμη και αν επικαλούνται επείγουσες καταστάσεις».



Παράλληλα, το πανεπιστήμιο ζητά από όσους αντιληφθούν ανάλογες ύποπτες ενέργειες ή προσεγγιστούν από πρόσωπα με παρόμοια προσχήματα να ειδοποιήσουν αμέσως τη Φύλαξη του Ιδρύματος.



Στόχος της επείγουσας ενημέρωσης είναι να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά, που μπορεί να οδηγήσουν ανυποψίαστους φοιτητές όχι μόνο σε οικονομικές απώλειες, αλλά και σε σοβαρές νομικές περιπέτειες.