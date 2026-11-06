Εύκολα στα ημιτελικά στο Χονγκ Κονγκ η Σάκκαρη, 2-0 την Σάνσοβιτς, βίντεο

«Συνολικά η εμφάνισή μου ήταν θετική. Η κίνησή μου ήταν καλή και αυτό πάντα παίζει σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι μου. Το σερβίς μου, η αφοσίωσή μου, τα χτυπήματά μου. Γενικά ήμουν γενναία στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και είμαι ευχαριστημένη με την εμφάνισή μου» είπε η σπουδαία τενίστρια.

Εύκολα στον ημιτελικό του τουρνουά WTA 250 του Χονγκ Κοκνγκ προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 6-2,6-3 της Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς και προκρίθηκε για 3η φορά στη σεζόν στους «4».Η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει το πρωί του Σαββάτου (09:30 - 10:00) με την Αλεξάνδρα Εάλα (No17) για μια θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.Σάκκαρη και Εάλα δεν έχουν βρεθεί ξανά αντίπαλες στο κορτ.