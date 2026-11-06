Εύκολα στα ημιτελικά στο Χονγκ Κονγκ η Σάκκαρη, 2-0 την Σάνσοβιτς, βίντεο
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Μαρία Σάκκαρη Τένις Χονγκ Κονγκ

Εύκολα στα ημιτελικά στο Χονγκ Κονγκ η Σάκκαρη, 2-0 την Σάνσοβιτς, βίντεο

Η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει το πρωί του Σαββάτου με την Αλεξάνδρα Εάλα για μια θέση στον τελικό του τουρνουά WTA 250

Εύκολα στα ημιτελικά στο Χονγκ Κονγκ η Σάκκαρη, 2-0 την Σάνσοβιτς, βίντεο
Εύκολα στον ημιτελικό του τουρνουά WTA 250 του Χονγκ Κοκνγκ προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 6-2,6-3 της Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς και προκρίθηκε για 3η φορά στη σεζόν στους «4». 

«Συνολικά η εμφάνισή μου ήταν θετική. Η κίνησή μου ήταν καλή και αυτό πάντα παίζει σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι μου. Το σερβίς μου, η αφοσίωσή μου, τα χτυπήματά μου. Γενικά ήμουν γενναία στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και είμαι ευχαριστημένη με την εμφάνισή μου» είπε η σπουδαία τενίστρια. 

Η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει το πρωί του Σαββάτου (09:30 - 10:00) με την Αλεξάνδρα Εάλα (No17) για μια θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. 

Σάκκαρη και Εάλα δεν έχουν βρεθεί ξανά αντίπαλες στο κορτ. 


Quarterfinals in Hong Kong featuring Eala, Sakkari, and more! | WTA Match Highlights

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