Αλλους δύο φόνους ομολόγησε ο 44χρονος Αλβανός που συνελήφθη για τη διπλή δολοφονία στο Λουτράκι

Ερευνάται η συμμετοχή του και σε άλλα δύο εγκλήματα - Πολύ σκληρός κακοποιός ο 44χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία - Εχει καταδικαστεί ερήμην για την υπόθεση του Λουτρακίου





Παράλληλα, οι αλβανικές Αρχές είχαν βγάλει την παρακάτω αγγελία αναζήτησης που αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος άνδρας έχει καταδικαστεί σε 22 χρόνια φυλάκιση για ανθρωποκτονία.







Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 43χρονος, που συνελήφθη στα Πατήσια, ενώ κυκλοφορούσε με πλαστά στοιχεία ταυτότητας και πριν κάνει μία ακόμη επίθεση, είναι σκληρός κακοποιός, που αναλαμβάνει πληρωμένα συμβόλαια. Ηδη, ερευνάται η συμμετοχή του σε δύο συγκεκριμένες δολοφονίες που έχουν τα χαρακτηριστικά «συμβολαίου θανάτου». Σε βάρος του εκκρεμούσαν έξι καταδικαστικές αποφάσεις για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, ληστεία κατά συρροή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά.







Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ., εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 43χρονος.



Ειδικότερα, οι ανωτέρω αποφάσεις αφορούσαν διπλή ανθρωποκτονία που έλαβε χώρα στις 10 προς 11-10-2020 σε εξοχική κατοικία στο Λουτράκι Κορινθίας, όπου ο συλληφθείς φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα με χρήση τσεκουριού την ουκρανικής καταγωγής πρώην σύντροφό του και τον τότε σύντροφό της, έναν φαρμακοποιό από την περιοχή.



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Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από την αστυνομία, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμα που διέμενε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



πιστόλι, ασημένιου χρώματος με ξύλινη λαβή,

-2- πλήρως λειτουργικές χειροβομβίδες,

-2- πυροδοτικοί μηχανισμοί αυτών,

Αλλους δύο φόνους τους οποίους έκανε στην Αλβανία φέρεται να ομολόγησε ο 43χρονος Αλβανός, που έχει καταδικαστεί ερήμην για τη δολοφονία της πρώην φίλης του και του τότε συντρόφου της , το 2020, στο Λουτράκι, σε δις ισόβια. Οι δύο φόνοι που ομολόγησε είχαν γίνει πριν από το 2002 και προκειμένου να παραμείνει ατιμώρητος διέφυγε στην Ελλάδα. Στην Αλβανία, πάντως, ήταν καταζητούμενος με Ερυθρά Αγγελία, μέσω Interpol για απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία.Παράλληλα, οι αλβανικές Αρχές είχαν βγάλει την παρακάτω αγγελία αναζήτησης που αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος άνδρας έχει καταδικαστεί σε 22 χρόνια φυλάκιση για ανθρωποκτονία.Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 43χρονος, που συνελήφθη στα Πατήσια, ενώ κυκλοφορούσε με πλαστά στοιχεία ταυτότητας και πριν κάνει μία ακόμη επίθεση, είναι σκληρός κακοποιός, που αναλαμβάνει πληρωμένα συμβόλαια. Ηδη, ερευνάται η συμμετοχή τουπου έχουν τα χαρακτηριστικά «συμβολαίου θανάτου». Σε βάρος του εκκρεμούσαν έξι καταδικαστικές αποφάσεις για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, ληστεία κατά συρροή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά.Για τον εντοπισμό του προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, ενώ ακολούθησε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διαμέρισμα στην περιοχή των Κάτω Πατησίων.Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ., εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 43χρονος.Ειδικότερα, οι ανωτέρω αποφάσεις αφορούσαν διπλή ανθρωποκτονία που έλαβε χώρα στις 10 προς 11-10-2020 σε εξοχική κατοικία στο Λουτράκι Κορινθίας, όπου ο συλληφθείς φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα με χρήση τσεκουριού την ουκρανικής καταγωγής πρώην σύντροφό του και τον τότε σύντροφό της, έναν φαρμακοποιό από την περιοχή.Ακολούθως, αφαίρεσε χρήματα και κοσμήματα από τα θύματα και στη συνέχεια μετέφερε και πυρπόλησε το αυτοκίνητο της γυναίκας σε απομονωμένο σημείο.πιστόλι, ασημένιου χρώματος με ξύλινη λαβή,-2- πλήρως λειτουργικές χειροβομβίδες,-2- πυροδοτικοί μηχανισμοί αυτών,

-3- ζευγάρια μεταλλικών χειροπεδών,

άδεια διαμονής έτερου προσώπου, η οποία έφερε την φωτογραφία του 43χρονου

Ο 44χρονος συνελήφθη επίσης για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και για πλαστογραφία και παράβαση των νομοθεσιών περί όπλων και περί αλλοδαπών.



Επίσης, στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε αλληλογραφία, με τις αρμόδιες Αρχές Αλβανίας μέσω του Τμήματος INTERPOL της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, από την οποία προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε και Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της εν λόγω χώρας για απόπειρα ένοπλης ληστείας κατά συναυτουργία.



Παράλληλα, συνελήφθη και 41χρονη αλλοδαπή, η οποία κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.



Επισημαίνεται ότι, ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών, ληστείας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, του Κ.Ο.Κ. και της νομοθεσίας περί παιγνίων.