ΠΑΟΚ: Δένει για 4+1 χρόνια τον Ζίβκοβιτς, αναμένεται η ανακοίνωση
SPORTS
ΠΑΟΚ Αντρίγια Ζίβκοβιτς

ΠΑΟΚ: Δένει για 4+1 χρόνια τον Ζίβκοβιτς, αναμένεται η ανακοίνωση

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δίνει νέο συμβόλαιο στον αρχηγό της ο οποίος μετράει 291 συμμετοχές με την ασπρόμαυρη φανέλα

ΠΑΟΚ: Δένει για 4+1 χρόνια τον Ζίβκοβιτς, αναμένεται η ανακοίνωση
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Παίκτης του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να είναι και τα επόμενα πέντε χρόνια ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Το συμβόλαιο του Σέρβου, ο οποίος είναι αρχηγός στην ομάδα, έληγε το προσεχές καλοκαίρι και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία μαζί του για να υπογράψει νέο το οποίο θα έχει διάρκεια 4+1 χρόνια.

Ο 30χρονος άσος έγινε μέλος του ΠΑΟΚ το 2020 και έχει παίξει 291 ματς με την φανέλα του. Σ' αυτό το διάστημα έχει πετύχει 69 γκολ και έχει και 75 ασίστ. 

Άμεσα αναμένονται οι ανακοινώσεις της συμφωνίας, η οποία έρχεται δύο ημέρες πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στον Πειραιά.
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