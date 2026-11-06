Πώς θα ανακαλύψετε το προσωπικό σας Wellness Age™ και θα κατανοήσετε καλύτερα τη φυσική σας κατάσταση μέσα από το Technogym Checkup.
ΠΑΟΚ: Δένει για 4+1 χρόνια τον Ζίβκοβιτς, αναμένεται η ανακοίνωση
ΠΑΟΚ: Δένει για 4+1 χρόνια τον Ζίβκοβιτς, αναμένεται η ανακοίνωση
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δίνει νέο συμβόλαιο στον αρχηγό της ο οποίος μετράει 291 συμμετοχές με την ασπρόμαυρη φανέλα
Παίκτης του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να είναι και τα επόμενα πέντε χρόνια ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς.
Το συμβόλαιο του Σέρβου, ο οποίος είναι αρχηγός στην ομάδα, έληγε το προσεχές καλοκαίρι και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία μαζί του για να υπογράψει νέο το οποίο θα έχει διάρκεια 4+1 χρόνια.
Ο 30χρονος άσος έγινε μέλος του ΠΑΟΚ το 2020 και έχει παίξει 291 ματς με την φανέλα του. Σ' αυτό το διάστημα έχει πετύχει 69 γκολ και έχει και 75 ασίστ.
Άμεσα αναμένονται οι ανακοινώσεις της συμφωνίας, η οποία έρχεται δύο ημέρες πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στον Πειραιά.
Το συμβόλαιο του Σέρβου, ο οποίος είναι αρχηγός στην ομάδα, έληγε το προσεχές καλοκαίρι και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία μαζί του για να υπογράψει νέο το οποίο θα έχει διάρκεια 4+1 χρόνια.
Ο 30χρονος άσος έγινε μέλος του ΠΑΟΚ το 2020 και έχει παίξει 291 ματς με την φανέλα του. Σ' αυτό το διάστημα έχει πετύχει 69 γκολ και έχει και 75 ασίστ.
Άμεσα αναμένονται οι ανακοινώσεις της συμφωνίας, η οποία έρχεται δύο ημέρες πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στον Πειραιά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα