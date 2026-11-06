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Με ανατροπή ο Ολυμπιακός 15-12 τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της Α1 πόλο ανδρών, βίντεο
Με ανατροπή ο Ολυμπιακός 15-12 τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της Α1 πόλο ανδρών, βίντεο
Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 5-1 αλλά ηττήθηκε ξανά στον Πειραιά σ' αγώνα της Α1 πόλο ανδρών
O Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι της 7ης ημέρας της Α1 Ανδρών στο πόλο αφού επικράτησε 15-12 του Παναθηναϊκού στον Πειραιά.
Οι πράσινοι προηγήθηκαν 5-1 στην 1η περίοδο αλλά ο Ολυμπιακός επέστρεψε και προηγήθηκε με 6-5 για να κρατήσει το πλεονέκτημα έως το φινάλε.
Ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 13-12 όμως ο Ολυμπιακός μ' ένα 2-0 έφτασε στη νίκη.
O Ολυμπιακός ηττήθηκε τελευταία φορά από τον Παναθηναϊκό τον Φεβρουάριο του 2001 και έκτοτε τρέχει σερί 64 νικών.
Τα οκτάλεπτα: 4-5, 5-2, 3-3, 3-2
Τα γκολ:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Φάτοβιτς 4, Ανγκιαλ 2, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 2, Σολανάκης 2, Παπαναστασίου, Γκίλλας, Αλαφραγκής
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Γκιουβέτσης 3, Καλογερόπουλος 3, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης, Παπανικολάου, Παπασηφάκης, Ντόλτσε, Κοπελιάδης
Οι πράσινοι προηγήθηκαν 5-1 στην 1η περίοδο αλλά ο Ολυμπιακός επέστρεψε και προηγήθηκε με 6-5 για να κρατήσει το πλεονέκτημα έως το φινάλε.
Ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 13-12 όμως ο Ολυμπιακός μ' ένα 2-0 έφτασε στη νίκη.
O Ολυμπιακός ηττήθηκε τελευταία φορά από τον Παναθηναϊκό τον Φεβρουάριο του 2001 και έκτοτε τρέχει σερί 64 νικών.
Τα οκτάλεπτα: 4-5, 5-2, 3-3, 3-2
Τα γκολ:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Φάτοβιτς 4, Ανγκιαλ 2, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 2, Σολανάκης 2, Παπαναστασίου, Γκίλλας, Αλαφραγκής
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Γκιουβέτσης 3, Καλογερόπουλος 3, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης, Παπανικολάου, Παπασηφάκης, Ντόλτσε, Κοπελιάδης
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