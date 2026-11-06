Με ανατροπή ο Ολυμπιακός 15-12 τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της Α1 πόλο ανδρών, βίντεο
SPORTS
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Α1 Πόλο Ανδρών

Με ανατροπή ο Ολυμπιακός 15-12 τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της Α1 πόλο ανδρών, βίντεο

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 5-1 αλλά ηττήθηκε ξανά στον Πειραιά σ' αγώνα της Α1 πόλο ανδρών

Με ανατροπή ο Ολυμπιακός 15-12 τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της Α1 πόλο ανδρών, βίντεο
6 ΣΧΟΛΙΑ
O Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι της 7ης ημέρας της Α1 Ανδρών στο πόλο αφού επικράτησε 15-12 του Παναθηναϊκού στον Πειραιά.

Οι πράσινοι προηγήθηκαν 5-1 στην 1η περίοδο αλλά ο Ολυμπιακός επέστρεψε και προηγήθηκε με 6-5 για να κρατήσει το πλεονέκτημα έως το φινάλε. 



Ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 13-12 όμως ο Ολυμπιακός μ' ένα 2-0 έφτασε στη νίκη.

O Ολυμπιακός ηττήθηκε τελευταία φορά από τον Παναθηναϊκό τον Φεβρουάριο του 2001 και έκτοτε τρέχει σερί 64 νικών. 


Τα οκτάλεπτα: 4-5, 5-2, 3-3, 3-2
Τα γκολ:
Κλείσιμο
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Φάτοβιτς 4, Ανγκιαλ 2, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 2, Σολανάκης 2, Παπαναστασίου, Γκίλλας, Αλαφραγκής
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Γκιουβέτσης 3, Καλογερόπουλος 3, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης, Παπανικολάου, Παπασηφάκης, Ντόλτσε, Κοπελιάδης
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές

Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης