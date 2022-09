Κιλιάν Εμπαπέ: Τον γύρο του κόσμου κάνουν φωτογραφίες με το τρανς μοντέλο

Máximo respeito ao Mbappé e a sua namorada que estão pouco se fodendo para os comentários preconceituosos e estão sendo felizes, apesar do meio futebolístico ser do jeito que é.



Simplesmente Mbappé quebrando esse tabu ridículo no meio do futebol. ❤️ pic.twitter.com/zRb7DVg9Zq