UEFA: Κορυφαίος προπονητής ο Αντσελότι και MVP ο Μπενζεμά

🥇 The 2021/22 UEFA Women's Player of the Year is… ALEXIA PUTELLAS!



⚽ The #UWCL top scorer is a back-to-back winner! She became Spain's first 100-cap woman before injury ruined her #WEURO2022 dream.



❤️ Well done, Alexia - we hope you're back on the pitch soon!#UEFAawards pic.twitter.com/OFVub7gWD6 — UEFA (@UEFA) August 25, 2022

🥇 "I'm very honoured and humbled. This award is for everyone involved with the England team…"



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @Lionesses coach Sarina Wiegman sends this message after winning the UEFA Women's Coach of the Year award.#UEFAawards pic.twitter.com/qjvHze3wKg — UEFA (@UEFA) August 25, 2022

άφησε πίσω του τους Κουρτουά - Ντε Μπρόινε και βραβεύτηκε από την UEFA ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής για τη σεζόν 2021/2022.Ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης με τα γκολ του οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του Champions League αλλά και της La Liga και άξια είναι ο κορυφαίος της χρονιάς.Όπως έγινε γνωστό, 34χρονος συγκέντρωσε συνολικά 523 πόντους και άφησε δεύτερο τον Ντε Μπρόινε με 122, σε μια χαοτική διαφορά 401 πόντων που αποτελεί την μεγαλύτερη ever στα βραβεία της UEFA!Σταμάτησε στα 15 γκολ και έκανε σπουδαία πράγματα στους αγώνες με Τσέλσι, Σίτι και Παρί. Στις γυναίκες, ητης Μπαρτσελόνα ήταν η κορυφαία της σεζόν.Κορυφαίος προπονητής από την UEFA αναδείχθηκε ο Κάρλος Αντσελότι. Ο Ιταλός οδήγησε τη Ρεάλ στον 14ο τίτλο της στο Champions League και άφησε πίσω του τους Κλοπ και Γκουαρδιόλα.Στις γυναίκες, η Σαρίνα Βίγκμαν που οδήγησε την εθνική Αγγλίας στην κατάκτηση του Euro κέρδισε το αντίστοιχο βραβείο.