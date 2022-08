Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Οι οπαδοί της αδειάζουν το Ολντ Τράφορντ

If you love Manchester United .I request every one to join

#EmptyOldTrafford@ManUtd pic.twitter.com/sCwUG6r1sh — mondretyhaneesh (@mondretyhaneesh) August 9, 2022

If AC Milan can do it and are back on their feet, #MUFC we can do it too #EmptyOldTrafford



Retweet aggressively if you love MAN UNITED... enoughisenough pic.twitter.com/lsUtBfSRNl — Olu4all (@Olu4all1) August 8, 2022

So it's agreed then?



No-one goes inside for the Liverpool game.



We stay outside & make our feelings known for 90 mins.#EmptyOldTrafford pic.twitter.com/vHPZXxb2RS — Boycott Movement Against the Glazers (@BoycottGlazers) August 9, 2022

Το μεγαλύτερο και πιο ηχηρό μήνυμα στα χρονικά τωνθέλουν να στείλουν οι οπαδοί τηςαποχωρώντας από τις εξέδρες του «Ολντ Τράφορντ» στο ντέρμπι με τηγια να δείξουν στους Αμερικανούς ότι δεν αντέχουν άλλο!Το έχουν πράξει ξανά, με ελάχιστους ν' αποχωρούν από τις εξέδρες, όμως, αυτή τη φορά το κάλεσμα είναι γεμάτο αποφασιστικότητα και ελπίδα πως θα γίνει αποδεκτό απ' όλους.Ο κόσμος τηςπροσπαθεί όπως μπορεί να διώξει τους Αμερικανούς από το ιδιοκτησιακό καθεστώς και οργανώνεται η πιο μαζική αποχώρηση από τις εξέδρες και μάλιστα σε σημαδιακό παιχνίδι!Το επόμενο εντός έδρας ματς των «κόκκινων διαβόλων» είναι το μεγάλο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στις 22 του μηνός και οι φίλοι της ομάδας ζητούν απ' όλους να σηκωθούν να φύγουν, όπως το έχουν πράξει στο παρελθόν οι υποστηρικτές των Μίλαν και Βαλένθια σε «Σαν Σίρο» και «Μεστάγια».Θυμίζουμε η Γιουνάιτεντ στην πρεμιέρα της στην Premier League ηττήθηκε με 2-1 από τη Μπράιτον εντός έδρας ενώ οι οπαδοί γιούχαραν και τονΠριν από το παιχνίδι με τη Μπράιτον οι οπαδοί έκαναν πορεία διαμαρτυρίας με αίτημα την αποχώρηση της οικογένειας από το κλαμπ ενώ πριν από λίγους μήνες είχαννα αγοράσει την ομάδα και να μην δώσει τα λεφτά στο Twitter!Το σύνθημα τώρα στους κόλπους των οπαδών της ομάδας είναι: «Εάν αγαπάς τη Μάντσεστερ κάνε αποχή».