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Σε ριγκ μετατράπηκε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στην Παραγουάη λόγω Black Friday: Ξύλο για τηλεοράσεις και κινητά
Σε ριγκ μετατράπηκε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στην Παραγουάη λόγω Black Friday: Ξύλο για τηλεοράσεις και κινητά
Χιλιάδες Βραζιλιάνοι πέρασαν τα σύνορα για εκπτώσεις έως 70% -Σπρωξίματα, καβγάδες και σκηνές έντασης με το άνοιγμα των καταστημάτων στη Σιουδάδ ντελ Έστε
Σκηνές έντασης, με σπρωξίματα, καβγάδες και καταναλωτές να πιάνονται στα χέρια για τηλεοράσεις και κινητά τηλέφωνα, εκτυλίχθηκαν σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στην πόλη Σιουδάδ ντελ Έστε της Παραγουάης, κατά την έναρξη των εκπτώσεων για την Black Friday 2026.
Χιλιάδες Βραζιλιάνοι πέρασαν τα σύνορα των δύο χωρών, διασχίζοντας τη Γέφυρα της Φιλίας, προκειμένου να προλάβουν τις μεγάλες προσφορές που ανακοίνωσαν τα καταστήματα της πόλης, με τις εκπτώσεις σε ορισμένα προϊόντα να φτάνουν ακόμη και το 70%.
Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (19/11), σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές έξω από εμπορικά καταστήματα, με τους καταναλωτές να περιμένουν να ανοίξουν οι πόρτες για να εξασφαλίσουν προϊόντα σε χαμηλές τιμές.
Στα πλάνα εμφανίζονται καταναλωτές να συνωστίζονται, να σπρώχνουν ο ένας τον άλλον και να διαπληκτίζονται, ενώ ορισμένοι φτάνουν στο σημείο να παίξουν ξύλο, στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν προϊόντα που πωλούνται με μεγάλη έκπτωση.
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι τηλεοράσεις, τα κινητά τηλέφωνα και οι κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, με τους αγοραστές να σπεύδουν στα καταστήματα για να προλάβουν τις διαθέσιμες προσφορές.
Οι εικόνες από τη Σιουδάδ ντελ Έστε κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας τον συνωστισμό που επικράτησε με την έναρξη της εκπτωτικής περιόδου.
Χιλιάδες Βραζιλιάνοι πέρασαν τα σύνορα των δύο χωρών, διασχίζοντας τη Γέφυρα της Φιλίας, προκειμένου να προλάβουν τις μεγάλες προσφορές που ανακοίνωσαν τα καταστήματα της πόλης, με τις εκπτώσεις σε ορισμένα προϊόντα να φτάνουν ακόμη και το 70%.
Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (19/11), σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές έξω από εμπορικά καταστήματα, με τους καταναλωτές να περιμένουν να ανοίξουν οι πόρτες για να εξασφαλίσουν προϊόντα σε χαμηλές τιμές.
Σπρωξίματα και καβγάδες μέσα στο κατάστημαΧαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από βίντεο που δημοσιοποίησε το βραζιλιάνικο μέσο Veja, στο οποίο καταγράφονται σκηνές έντασης μέσα σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών.
Milhares de brasileiros atravessaram a Ponte da Amizade para aproveitar a Black Friday em Ciudad del Este, no Paraguai. A abertura das lojas, na quinta-feira (19), foi marcada por filas, correria e disputas por produtos em promoção. Vídeos publicados nas redes sociais também… pic.twitter.com/t776mlyw1j— VEJA (@VEJA) November 20, 2026
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι τηλεοράσεις, τα κινητά τηλέφωνα και οι κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, με τους αγοραστές να σπεύδουν στα καταστήματα για να προλάβουν τις διαθέσιμες προσφορές.
Οι εικόνες από τη Σιουδάδ ντελ Έστε κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας τον συνωστισμό που επικράτησε με την έναρξη της εκπτωτικής περιόδου.
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