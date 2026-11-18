Φρένο στα σενάρια νέων αποχωρήσεων υφυπουργών βάζει η κυβέρνηση, «τείχος προστασίας» για Λιάκο και Τσάφο
Φρένο στα σενάρια νέων αποχωρήσεων υφυπουργών βάζει η κυβέρνηση, «τείχος προστασίας» για Λιάκο και Τσάφο
Η κυβέρνηση προσπαθεί να απεγκλωβιστεί από μια ατζέντα που δεν την ευνοεί, καθώς επιτείνει την αίσθηση διαφθοράς που της καταλογίζεται ως αρνητικό στοιχείο από τους πολίτες
Να βάλει τέλος στην προοπτική ενός νέου κύκλου «καρατομήσεων» κυβερνητικών στελεχών, στον απόηχο της υπόθεσης Τσαβδαρίδη, επιχειρεί το Μέγαρο Μαξίμου, διαμηνύοντας σε όλους τους τόνους ότι δεν τίθεται ζήτημα παραμονής στο κυβερνητικό σχήμα ούτε για τον υφυπουργό Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκο ούτε για τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο μετά τις αποκαλύψεις για την αδερφή του πρώτου και για τα ομόλογα της Exxon Mobil που είχε ο δεύτερος κατά τα χρόνια πριν αναλάβει υπουργικά καθήκοντα.
Το μήνυμα που επιχειρεί να εκπέμψει το Μέγαρο Μαξίμου είναι σαφές: αφενός η κυβέρνηση δεν προτίθεται να ανοίξει νέο κύκλο αποχωρήσεων, καθώς τότε δεν θα είναι ορατό το τέλος, αφετέρου ότι δεν υιοθετεί τη λογική της πολιτικής ευθύνης για πράξεις ή επαγγελματικές δραστηριότητες συγγενικών προσώπων.
Το μήνυμα του Μεγάρου Μαξίμου που αποτελεί σαφή άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη μετέφερε χθες με σαφήνεια και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης (Open), ξεκαθαρίζοντας μεν ότι και επί της ουσίας δεν υπάρχει κανένα θέμα με τους δύο υφυπουργούς, επιχειρώντας δε να αποσυνδέσει τις περιπτώσεις τους από την υπόθεση Τσαβδαρίδη.
Ειδικά για τον Νίκο Τσάφο, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι ο υφυπουργός δεν είχε μετοχές της Exxon Mobil, αλλά ομόλογα, τα οποία ρευστοποίησε όταν ανέλαβε κυβερνητική θέση και απέκτησε νομοθετικές αρμοδιότητες. Επέμεινε, μάλιστα, ότι κατά την προηγούμενη περίοδο, όταν ασκούσε καθήκοντα συμβούλου, δεν είχε αποφασιστικό ρόλο, ούτε αρμοδιότητα υπογραφής ή ανάθεσης έργων. «Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κ. Τσάφο», τόνισε χαρακτηριστικά, παρά τα πυρά της αντιπολίτευσης.
Ανάλογη ήταν η γραμμή και για τον νέο υφυπουργό Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκο, με αφορμή τις επαγγελματικές δραστηριότητες της αδελφής του, η οποία διατηρεί λογιστικό γραφείο με συνεργασίες, μεταξύ άλλων, με δήμους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για νόμιμες συνεργασίες που ξεκίνησαν πολλά χρόνια πριν από την εκλογή του υφυπουργού, το 2019, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για επαγγελματική δραστηριότητα συγγενικού προσώπου και όχι του ίδιου του κυβερνητικού στελέχους. Μάλιστα, όταν τέθηκε το ερώτημα εάν θα ήταν προτιμότερο ο Βαγγέλης Λιάκος να έχει αναλάβει διαφορετικό χαρτοφυλάκιο, δεδομένου ότι είναι υφυπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητα την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο κ. Μαρινάκης επέμεινε ότι δεν υπάρχει ζήτημα οικογενειακής ευθύνης.
Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, και ο ίδιος ο κ. Λιάκος είναι σαφής ότι από εδώ και πέρα και για όσο αυτός είναι σε αυτή τη θέση, η αδερφή του δεν πρόκειται να αναλάβει υποθέσεις που αφορούν ΟΤΑ και εποπτεύονται πολιτικά από τον στενό συγγενή της.
Σε κάθε περίπτωση, είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να απεγκλωβιστεί από μια ατζέντα που δεν την ευνοεί, καθώς επιτείνει την αίσθηση διαφθοράς που της καταλογίζεται ως αρνητικό στοιχείο από τους πολίτες. Και επειδή στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν ότι ένας αέναος κύκλος απομακρύνσεων, ιδίως για ήσσονος σημασίας ζητήματα, δεν οδηγεί σε «κορεσμό» της ανάγκης για «αίμα στην αρένα», σπεύδει να βάλει φρένο στα αιτήματα καρατομήσεων. Όπως έκανε και για το αίτημα κομμάτων της αντιπολίτευσης να μην είναι υποψήφιος ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ξεκαθαρίζοντας ότι ο πρώην υφυπουργός θα είναι κανονικά στο ψηφοδέλτιο της Ημαθίας.
Το μήνυμα που επιχειρεί να εκπέμψει το Μέγαρο Μαξίμου είναι σαφές: αφενός η κυβέρνηση δεν προτίθεται να ανοίξει νέο κύκλο αποχωρήσεων, καθώς τότε δεν θα είναι ορατό το τέλος, αφετέρου ότι δεν υιοθετεί τη λογική της πολιτικής ευθύνης για πράξεις ή επαγγελματικές δραστηριότητες συγγενικών προσώπων.
Το μήνυμα του Μεγάρου Μαξίμου που αποτελεί σαφή άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη μετέφερε χθες με σαφήνεια και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης (Open), ξεκαθαρίζοντας μεν ότι και επί της ουσίας δεν υπάρχει κανένα θέμα με τους δύο υφυπουργούς, επιχειρώντας δε να αποσυνδέσει τις περιπτώσεις τους από την υπόθεση Τσαβδαρίδη.
Ειδικά για τον Νίκο Τσάφο, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι ο υφυπουργός δεν είχε μετοχές της Exxon Mobil, αλλά ομόλογα, τα οποία ρευστοποίησε όταν ανέλαβε κυβερνητική θέση και απέκτησε νομοθετικές αρμοδιότητες. Επέμεινε, μάλιστα, ότι κατά την προηγούμενη περίοδο, όταν ασκούσε καθήκοντα συμβούλου, δεν είχε αποφασιστικό ρόλο, ούτε αρμοδιότητα υπογραφής ή ανάθεσης έργων. «Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κ. Τσάφο», τόνισε χαρακτηριστικά, παρά τα πυρά της αντιπολίτευσης.
Ανάλογη ήταν η γραμμή και για τον νέο υφυπουργό Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκο, με αφορμή τις επαγγελματικές δραστηριότητες της αδελφής του, η οποία διατηρεί λογιστικό γραφείο με συνεργασίες, μεταξύ άλλων, με δήμους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για νόμιμες συνεργασίες που ξεκίνησαν πολλά χρόνια πριν από την εκλογή του υφυπουργού, το 2019, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για επαγγελματική δραστηριότητα συγγενικού προσώπου και όχι του ίδιου του κυβερνητικού στελέχους. Μάλιστα, όταν τέθηκε το ερώτημα εάν θα ήταν προτιμότερο ο Βαγγέλης Λιάκος να έχει αναλάβει διαφορετικό χαρτοφυλάκιο, δεδομένου ότι είναι υφυπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητα την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο κ. Μαρινάκης επέμεινε ότι δεν υπάρχει ζήτημα οικογενειακής ευθύνης.
Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, και ο ίδιος ο κ. Λιάκος είναι σαφής ότι από εδώ και πέρα και για όσο αυτός είναι σε αυτή τη θέση, η αδερφή του δεν πρόκειται να αναλάβει υποθέσεις που αφορούν ΟΤΑ και εποπτεύονται πολιτικά από τον στενό συγγενή της.
Σε κάθε περίπτωση, είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να απεγκλωβιστεί από μια ατζέντα που δεν την ευνοεί, καθώς επιτείνει την αίσθηση διαφθοράς που της καταλογίζεται ως αρνητικό στοιχείο από τους πολίτες. Και επειδή στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν ότι ένας αέναος κύκλος απομακρύνσεων, ιδίως για ήσσονος σημασίας ζητήματα, δεν οδηγεί σε «κορεσμό» της ανάγκης για «αίμα στην αρένα», σπεύδει να βάλει φρένο στα αιτήματα καρατομήσεων. Όπως έκανε και για το αίτημα κομμάτων της αντιπολίτευσης να μην είναι υποψήφιος ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ξεκαθαρίζοντας ότι ο πρώην υφυπουργός θα είναι κανονικά στο ψηφοδέλτιο της Ημαθίας.
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