Φρένο στα σενάρια νέων αποχωρήσεων υφυπουργών βάζει η κυβέρνηση, «τείχος προστασίας» για Λιάκο και Τσάφο

Η κυβέρνηση προσπαθεί να απεγκλωβιστεί από μια ατζέντα που δεν την ευνοεί, καθώς επιτείνει την αίσθηση διαφθοράς που της καταλογίζεται ως αρνητικό στοιχείο από τους πολίτες