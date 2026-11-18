Στη Λευκωσία ο Μητσοτάκης για την 4η Διακυβερνητική Σύνοδο με την Κύπρο: Στο τραπέζι το καλώδιο και στο φόντο η ΑΟΖ
Στη Λευκωσία ο Μητσοτάκης για την 4η Διακυβερνητική Σύνοδο με την Κύπρο: Στο τραπέζι το καλώδιο και στο φόντο η ΑΟΖ
Συνολικά 24 υπουργοί και υφυπουργοί συμμετέχουν στην Σύνοδο - Τον Έλληνα πρωθυπουργό συνοδεύουν 13 υπουργοί, ενώ στην κυπριακή αποστολή περιλαμβάνονται 11 κυβερνητικά στελέχη
Με το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου να εξακολουθεί να απαιτεί λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης επιλέγουν σήμερα να δώσουν από τη Λευκωσία μια εικόνα κανονικότητας και στενού συντονισμού. Και μάλιστα με σχεδόν δύο κυβερνήσεις γύρω από το ίδιο τραπέζι. Συνολικά 24 υπουργοί και υφυπουργοί συμμετέχουν στην 4η Διακυβερνητική Σύνοδο, σε μια συγκυρία κατά την οποία η ηλεκτρική διασύνδεση παραμένει στο επίκεντρο των τουρκικών αντιδράσεων.
Η συνάντηση πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την επανεκκίνηση των ερευνών βυθού, με Αθήνα και Λευκωσία να εκφράζουν ικανοποίηση για την εξέλιξη. Την ίδια ώρα, η πολυπληθής κυβερνητική παρουσία στην κυπριακή πρωτεύουσα υπογραμμίζει την πρόθεση των δύο πλευρών να προχωρήσουν τη συνεργασία τους σε όλα τα επίπεδα, χωρίς αυτή να επισκιάζεται από τις δυσκολίες του μεγάλου ενεργειακού έργου.
Στις τελευταίες εξελίξεις έχει συμβάλει και η ενεργότερη γαλλική παρουσία. Οι διαδοχικές επαφές στο Δουβλίνο, η προσωπική εμπλοκή του Εμανουέλ Μακρόν και η συμμετοχή της γαλλικής Nexans στο έργο έχουν ενισχύσει τον ρόλο του Παρισιού. Για την Αθήνα και τη Λευκωσία, το ζητούμενο είναι να διατηρηθεί αυτή η δυναμική, να συνεχιστούν οι εργασίες και να αξιοποιηθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή διάσταση της διασύνδεσης.
Στην ατζέντα των δύο ηγετών βρίσκεται και το Κυπριακό, ενώ έχει ενδιαφέρον και μια διπλωματική διευκρίνιση από τη Λευκωσία για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με την Ελλάδα. Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, φροντίζοντας όμως να υπενθυμίσει ότι οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί σε στενό συντονισμό με την Αθήνα. Μια προσεκτική τοποθέτηση, που αφήνει ανοιχτή την εκκρεμότητα της ΑΟΖ, χωρίς να δημιουργεί προσδοκίες για άμεσες κινήσεις.
Στην ελληνική αποστολή βρίσκονται ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, καθώς και οι υπουργοί Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Γιώργος Φλωρίδης, Σοφία Ζαχαράκη, Λίνα Μενδώνη, Δόμνα Μιχαηλίδου, Όλγα Κεφαλογιάννη, Δημήτρης Παπαστεργίου και Ευάγγελος Τουρνάς. Συμμετέχουν επίσης οι υφυπουργοί Μάριος Θεμιστοκλέους, Κώστας Καραγκούνης και Στέφανος Γκίκας.
Πέρα από τον συμβολισμό, το πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά παράλληλων υπουργικών συναντήσεων. Στο επίκεντρο βρίσκονται η τεχνητή νοημοσύνη και η πολιτική προστασία, ενώ οι συζητήσεις επεκτείνονται στην υγεία, την παιδεία, τη ναυτιλία, τον τουρισμό και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Πρόκειται για πεδία στα οποία οι δύο χώρες έχουν ήδη αναπτύξει συνεργασίες, στο πλαίσιο του μηχανισμού που θεσμοθετήθηκε το 2023.
Ξεχωριστή θέση έχει και ο συντονισμός ενόψει της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, με την Αθήνα να αξιοποιεί την πρόσφατη εμπειρία της Λευκωσίας. Η Σύνοδος θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή συμφωνιών, την έκδοση Κοινής Διακήρυξης και τις δηλώσεις των δύο ηγετών. Για το καλώδιο, πάντως, το ενδιαφέρον θα παραμείνει στραμμένο στα επόμενα βήματα. Στη συνέχιση των ερευνών, στην ευρωπαϊκή στήριξη του έργου και κυρίως στον τρόπο με τον οποίο Αθήνα και Λευκωσία θα διαχειριστούν τις τουρκικές αντιδράσεις.
Η συνάντηση πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την επανεκκίνηση των ερευνών βυθού, με Αθήνα και Λευκωσία να εκφράζουν ικανοποίηση για την εξέλιξη. Την ίδια ώρα, η πολυπληθής κυβερνητική παρουσία στην κυπριακή πρωτεύουσα υπογραμμίζει την πρόθεση των δύο πλευρών να προχωρήσουν τη συνεργασία τους σε όλα τα επίπεδα, χωρίς αυτή να επισκιάζεται από τις δυσκολίες του μεγάλου ενεργειακού έργου.
Το γαλλικό κλειδίΣτο κατ' ιδίαν τετ α τετ Μητσοτάκη–Χριστοδουλίδη, το καλώδιο αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η επανεκκίνηση των ερευνών έχει βελτιώσει το κλίμα, χωρίς πάντως να έχουν εκλείψει οι δυσκολίες που προκαλούν οι τουρκικές διεκδικήσεις.
Στις τελευταίες εξελίξεις έχει συμβάλει και η ενεργότερη γαλλική παρουσία. Οι διαδοχικές επαφές στο Δουβλίνο, η προσωπική εμπλοκή του Εμανουέλ Μακρόν και η συμμετοχή της γαλλικής Nexans στο έργο έχουν ενισχύσει τον ρόλο του Παρισιού. Για την Αθήνα και τη Λευκωσία, το ζητούμενο είναι να διατηρηθεί αυτή η δυναμική, να συνεχιστούν οι εργασίες και να αξιοποιηθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή διάσταση της διασύνδεσης.
Στην ατζέντα των δύο ηγετών βρίσκεται και το Κυπριακό, ενώ έχει ενδιαφέρον και μια διπλωματική διευκρίνιση από τη Λευκωσία για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με την Ελλάδα. Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, φροντίζοντας όμως να υπενθυμίσει ότι οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί σε στενό συντονισμό με την Αθήνα. Μια προσεκτική τοποθέτηση, που αφήνει ανοιχτή την εκκρεμότητα της ΑΟΖ, χωρίς να δημιουργεί προσδοκίες για άμεσες κινήσεις.
Δύο κυβερνήσειςΗ πολυπληθής παρουσία υπουργών και από τις δύο κυβερνήσεις δείχνει πόση σημασία δίνουν Αθήνα και Λευκωσία στη σημερινή Σύνοδο. Τον Έλληνα πρωθυπουργό συνοδεύουν 13 υπουργοί και υφυπουργοί, ενώ από την κυπριακή πλευρά συμμετέχουν άλλα 11 κυβερνητικά στελέχη.
Στην ελληνική αποστολή βρίσκονται ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, καθώς και οι υπουργοί Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Γιώργος Φλωρίδης, Σοφία Ζαχαράκη, Λίνα Μενδώνη, Δόμνα Μιχαηλίδου, Όλγα Κεφαλογιάννη, Δημήτρης Παπαστεργίου και Ευάγγελος Τουρνάς. Συμμετέχουν επίσης οι υφυπουργοί Μάριος Θεμιστοκλέους, Κώστας Καραγκούνης και Στέφανος Γκίκας.
Πέρα από τον συμβολισμό, το πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά παράλληλων υπουργικών συναντήσεων. Στο επίκεντρο βρίσκονται η τεχνητή νοημοσύνη και η πολιτική προστασία, ενώ οι συζητήσεις επεκτείνονται στην υγεία, την παιδεία, τη ναυτιλία, τον τουρισμό και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Πρόκειται για πεδία στα οποία οι δύο χώρες έχουν ήδη αναπτύξει συνεργασίες, στο πλαίσιο του μηχανισμού που θεσμοθετήθηκε το 2023.
Ξεχωριστή θέση έχει και ο συντονισμός ενόψει της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, με την Αθήνα να αξιοποιεί την πρόσφατη εμπειρία της Λευκωσίας. Η Σύνοδος θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή συμφωνιών, την έκδοση Κοινής Διακήρυξης και τις δηλώσεις των δύο ηγετών. Για το καλώδιο, πάντως, το ενδιαφέρον θα παραμείνει στραμμένο στα επόμενα βήματα. Στη συνέχιση των ερευνών, στην ευρωπαϊκή στήριξη του έργου και κυρίως στον τρόπο με τον οποίο Αθήνα και Λευκωσία θα διαχειριστούν τις τουρκικές αντιδράσεις.
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