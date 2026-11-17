Το ΠΑΣΟΚ υπερψηφίζει πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για Εξεταστική Επιτροπή για τα κόκκινα δάνεια

Η Χ. Τρικούπη συναινεί, παρά τις αιχμές κατά Τσίπρα πως από τη «σεισάχθεια» και το «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», άνοιξε την αγορά των «κόκκινων» δανείων στα funds