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58χρονος στη Θεσσαλονίκη κατέρρευσε και πέθανε μετά από καβγά για φθορές σε αυτοκίνητο, δύο συλλήψεις
58χρονος στη Θεσσαλονίκη κατέρρευσε και πέθανε μετά από καβγά για φθορές σε αυτοκίνητο, δύο συλλήψεις
Το περιστατικό σημειώθηκε στη Σταυρούπολη, όπου ο 58χρονος διαπληκτίστηκε με δύο άνδρες, ηλικίας 46 και 83 ετών – Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση
Τραγική κατάληξη είχε ένας λεκτικός διαπληκτισμός μεταξύ τριών αντρών που σημειώθηκε την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα ένας 58χρονος άνδρας να χάσει τη ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν στις 6 το απόγευμα στην περιοχή της Σταυρούπολης, όταν ο 58χρονος που έχασε τη ζωή του ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με δύο ημεδαπούς, ηλικίας 46 και 83 ετών αντίστοιχα. Αφορμή του καβγά φέρεται να ήταν φθορές που είχαν προκληθεί σε αυτοκίνητο, το οποίο ανήκει στον κουνιάδο του 58χρονου.
Κατά τη διάρκεια του λεκτικού επεισοδίου, ο 58χρονος κατέρρευσε χάνοντας τις αισθήσεις του. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο που τον μετέφερε εσπευσμένα σε εφημερεύον νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Παύλου Μελά προχώρησαν στη σύλληψη του 46χρονου και του 83χρονου, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν στις 6 το απόγευμα στην περιοχή της Σταυρούπολης, όταν ο 58χρονος που έχασε τη ζωή του ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με δύο ημεδαπούς, ηλικίας 46 και 83 ετών αντίστοιχα. Αφορμή του καβγά φέρεται να ήταν φθορές που είχαν προκληθεί σε αυτοκίνητο, το οποίο ανήκει στον κουνιάδο του 58χρονου.
Κατά τη διάρκεια του λεκτικού επεισοδίου, ο 58χρονος κατέρρευσε χάνοντας τις αισθήσεις του. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο που τον μετέφερε εσπευσμένα σε εφημερεύον νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Παύλου Μελά προχώρησαν στη σύλληψη του 46χρονου και του 83χρονου, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση.
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