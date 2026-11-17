Αιφνιδιασμός από τον Τσίπρα και εσωκομματικός προβληματισμός για το ιδρυτικό συνέδριο της ΕΛΑΣ – Αμήχανοι οι νέοι, ανακουφισμένοι οι παλιοί

Η αιφνιδιαστική απόφαση για ιδρυτικό αντί προγραμματικού συνεδρίου στα τέλη Φεβρουαρίου αλλάζει τους εσωκομματικούς συσχετισμούς - Επικεφαλής του μπλοκ της ΕΛΑΣ ο Τσίπρας στη σημερινή πορεία για το Πολυτεχνείο