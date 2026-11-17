Αιφνιδιασμός από τον Τσίπρα και εσωκομματικός προβληματισμός για το ιδρυτικό συνέδριο της ΕΛΑΣ – Αμήχανοι οι νέοι, ανακουφισμένοι οι παλιοί
Αιφνιδιασμός από τον Τσίπρα και εσωκομματικός προβληματισμός για το ιδρυτικό συνέδριο της ΕΛΑΣ – Αμήχανοι οι νέοι, ανακουφισμένοι οι παλιοί
Η αιφνιδιαστική απόφαση για ιδρυτικό αντί προγραμματικού συνεδρίου στα τέλη Φεβρουαρίου αλλάζει τους εσωκομματικούς συσχετισμούς - Επικεφαλής του μπλοκ της ΕΛΑΣ ο Τσίπρας στη σημερινή πορεία για το Πολυτεχνείο
Κίνηση προς πολλές κατευθύνσεις θεωρείται η επιλογή του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα να εξαγγείλει αιφνιδιαστικά χθες τη διεξαγωγή ιδρυτικού – αντί προγραμματικού- συνεδρίου στα τέλη Φλεβάρη, αλλάζοντας άρδην τα δεδομένα για τα στελέχη του πολιτικού κόμματός του.
Αν και, όπως ανέφερε σε σχετική ανάρτησή του ο πρώην Πρωθυπουργός, «ο πρώτος κύκλος της δημιουργίας της ΕΛΑΣ έκλεισε. Ώρα να προχωρήσουμε τολμηρά στον κύκλο της οργανωτικής συγκρότησης», χαρακτηρίζοντας μάλιστα το επικείμενο συνέδριο ως «σάλπισμα της τελικής αντεπίθεσης για τη μεγάλη προοδευτική νίκη», εντούτοις σε μεγάλη μερίδα του στελεχιακού δυναμικού του νέου κόμματος επικράτησε προβληματισμός.
Παράλληλα, το γεγονός ότι οι Ελασίτες θα κληθούν να μετρηθούν με παλιότερα πολιτικά στελέχη στις κάλπες των δυνητικών εκλογικών τους περιφερειών εκτιμάται πως θα αποτελέσει και μια «πρόβα τζενεράλε» της «μάχης των σταυρών» στις εθνικές εκλογές, μάχη που προβλέπεται αδυσώπητη σε συγκεκριμένες περιφέρειες, όπως αυτές του Βόρειου και Νότιου Τομέα, αλλά και της δυτικής Αττικής για τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ.
Την ίδια ώρα, όμως, ένα αμιγώς πολιτικό και ιδεολογικό συνέδριο δίνει, κατά ορισμένους, νέα ώθηση σε γνωστά και έμπειρα πολιτικά στελέχη, σε μια στιγμή που τα νέα πρόσωπα είχαν κατακλύσει την ΕΛ.Α.Σ και μαζί τα συλλογικά όργανά της. Υπό αυτό το πρίσμα, η σταυροδοσία για την ανάδειξη της νέας Πολιτικής Επιτροπής δεν αποκλείεται να επαναφέρει στο προσκήνιο πρώην βουλευτές, αλλά και κεντρικά πολιτικά στελέχη της προηγούμενης περιόδου, δίνοντας άλλα χαρακτηριστικά στο νέο κομματικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
Παρότι στελέχη της Αμαλίας έσπευσαν να ξεκαθαρίσουν χθες ότι δεν υφίσταται θέμα με τον στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, εντούτοις πληροφορίες θέλουν πρόσωπα που δεν ανήκουν στην «ομάδα Μαραντζίδη», όπως αποκαλείται ο κύκλος στελεχών της ΕΛ.Α.Σ υπό την επιρροή του γνωστού ακαδημαϊκού με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, να δημοσιοποιούν το επόμενο χρονικό διάστημα τις αντιδράσεις τους.
Ήδη, χθες αντιπροσωπεία της ΕΛ.Α.Σ κατέθεσε στεφάνι στο Πολυτεχνείο με επικεφαλής της αντιπροσωπείας το Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Μίλτο Χατζηγιαννάκη, ενώ το παρών έδωσε και ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος ανέλαβε χθες επίσημα τα νέα του καθήκοντα αμισθί, στο επικοινωνιακό επιτελείο της Αμαλίας.
Αν και, όπως ανέφερε σε σχετική ανάρτησή του ο πρώην Πρωθυπουργός, «ο πρώτος κύκλος της δημιουργίας της ΕΛΑΣ έκλεισε. Ώρα να προχωρήσουμε τολμηρά στον κύκλο της οργανωτικής συγκρότησης», χαρακτηρίζοντας μάλιστα το επικείμενο συνέδριο ως «σάλπισμα της τελικής αντεπίθεσης για τη μεγάλη προοδευτική νίκη», εντούτοις σε μεγάλη μερίδα του στελεχιακού δυναμικού του νέου κόμματος επικράτησε προβληματισμός.
Αμήχανοι οι νέοιΑφενός, γιατί στο ιδρυτικό συνέδριο αναμένεται να τεθεί ζήτημα εκλογής Προέδρου και Πολιτικής Επιτροπής, ώστε τα καθοδηγητικά όργανα να έχουν πλήρη νομιμοποίηση, ενώ ο δρόμος προς το Συνέδριο θα είναι μακρύς, αφού πρωτίστως τα κορυφαία στελέχη, κυρίως νέα, θα βρεθούν για πρώτη φορά αντιμέτωπα με την κάλπη της εκλογής τους ως Σύνεδροι, δεδομένο που μέχρι χθες δεν υπήρχε στον κομματικό ορίζοντα.
Παράλληλα, το γεγονός ότι οι Ελασίτες θα κληθούν να μετρηθούν με παλιότερα πολιτικά στελέχη στις κάλπες των δυνητικών εκλογικών τους περιφερειών εκτιμάται πως θα αποτελέσει και μια «πρόβα τζενεράλε» της «μάχης των σταυρών» στις εθνικές εκλογές, μάχη που προβλέπεται αδυσώπητη σε συγκεκριμένες περιφέρειες, όπως αυτές του Βόρειου και Νότιου Τομέα, αλλά και της δυτικής Αττικής για τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ.
Ανακουφισμένοι οι παλιοίΑπό την άλλη, μάλλον με ανακούφιση υποδέχτηκαν το άκουσμα του Ιδρυτικού Συνεδρίου παλιότερα πολιτικά στελέχη, προερχόμενα κατά βάση από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, εκτιμώντας πως μια τέτοιας έκταση συνεδριακή διαδικασία θα αναδείξει τα πολιτικά προτάγματα της ΕΛ.Α.Σ, ενώ θα αποτελέσει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για το νέο κόμμα, ώστε να απευθύνει ανοιχτό προσκλητήριο σε κόμματα, κινήσεις και προσωπικότητες, όπως μετέδωσε το protothema.gr.
Την ίδια ώρα, όμως, ένα αμιγώς πολιτικό και ιδεολογικό συνέδριο δίνει, κατά ορισμένους, νέα ώθηση σε γνωστά και έμπειρα πολιτικά στελέχη, σε μια στιγμή που τα νέα πρόσωπα είχαν κατακλύσει την ΕΛ.Α.Σ και μαζί τα συλλογικά όργανά της. Υπό αυτό το πρίσμα, η σταυροδοσία για την ανάδειξη της νέας Πολιτικής Επιτροπής δεν αποκλείεται να επαναφέρει στο προσκήνιο πρώην βουλευτές, αλλά και κεντρικά πολιτικά στελέχη της προηγούμενης περιόδου, δίνοντας άλλα χαρακτηριστικά στο νέο κομματικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
Στο επίκεντρο η «ομάδα Μαραντζίδη»Παράλληλα, τα φίλια πυρά που εκτοξεύτηκαν κατά του Νίκου Μαραντζίδη με αφορμή την ηχηρή παραίτηση της Χρυσής Γκαβανίδου από το Εθνικό Συμβούλιο είχαν ως αποτέλεσμα να εκτοξευθεί το καπάκι από την εσωκομματική κατσαρόλα, αφού παράπονα και γκρίνιες καταγράφονται και για σειρά άλλων υποψήφιων προς ένταξη στελεχών στην ΕΛ.Α.Σ που τελικά απορρίφθηκαν.
Παρότι στελέχη της Αμαλίας έσπευσαν να ξεκαθαρίσουν χθες ότι δεν υφίσταται θέμα με τον στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, εντούτοις πληροφορίες θέλουν πρόσωπα που δεν ανήκουν στην «ομάδα Μαραντζίδη», όπως αποκαλείται ο κύκλος στελεχών της ΕΛ.Α.Σ υπό την επιρροή του γνωστού ακαδημαϊκού με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, να δημοσιοποιούν το επόμενο χρονικό διάστημα τις αντιδράσεις τους.
Στο Πολυτεχνείο ο ΤσίπραςΣε κάθε περίπτωση, ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να τεθεί σήμερα επικεφαλής του μπλοκ του κόμματός του στην πορεία για την 53η επέτειο από την εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου, με τα στελέχη του κόμματός του να δίνουν ραντεβού στις τέσσερις το απόγευμα, Σταδίου με Πεσματζόγλου, στο κέντρο της Αθήνας.
Ήδη, χθες αντιπροσωπεία της ΕΛ.Α.Σ κατέθεσε στεφάνι στο Πολυτεχνείο με επικεφαλής της αντιπροσωπείας το Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Μίλτο Χατζηγιαννάκη, ενώ το παρών έδωσε και ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος ανέλαβε χθες επίσημα τα νέα του καθήκοντα αμισθί, στο επικοινωνιακό επιτελείο της Αμαλίας.
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