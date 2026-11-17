Αναφερόμενος στη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία και την Αίγυπτο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι πρόκειται αποκλειστικά για γνωστοποίηση ενημερωτικού χαρακτήρα από τη γαλλική πλευρά σχετικά με τις εργασίες του σκάφους