Άγρια σύγκρουση Καιρίδη - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Τι είπατε; Να έχετε το θάρρος να πείτε»
Άγρια σύγκρουση Καιρίδη - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Τι είπατε; Να έχετε το θάρρος να πείτε»
Η πρόεδρος της Πλεύσης είπε μία φράση που ακούστηκε ως «τι ζώο» για τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ - «Είναι το λιγότερο που μπορώ να πω» απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και στη συνέχεια διευκρίνισε: «Είπα τι ζω»
Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ακούστηκε να λέει μια φράση που ήχησε ανάμεσα στο «τί ζώο» (για τον κ. Καιρίδη) και «τι ζω», όπως υποστήριξε στη συνέχεια η ίδια ότι είπε.
Ο κ. Καιρίδης, μιλώντας σε συζήτηση για την κύρωση συμφωνίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αναφέρθηκε στο Πολυτεχνείο, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να εξηγηθεί «γιατί κατέρρευσε η Δημοκρατία και πώς αποκαταστάθηκε».
«Έγινε πραξικόπημα, δεν κατέρρευσε», παρενέβη από τα βουλευτικά έδρανα η κυρία Κωνσταντοπούλου, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ να απαντά «έτσι, γιατί φτάσαμε σε πραξικόπημα συνταγματαρχών».
Τότε η κυρία Κωνσταντοπούλου ακούστηκε να τον αποκαλεί «ζώον», προκαλώντας την έντονη αντίδραση του κ. Καιρίδη, αλλά και του προεδρεύοντος Γιάννη Πλακιωτάκη. «Παρακαλώ κυρία πρόεδρε, να ανακαλέσετε», της είπε ο αντιπρόεδρος της Βουλής.
«Τι είπατε; Να έχετε το θάρρος να πείτε. Τι είπατε;», επέμεινε ο κ. Καιρίδης. Η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε ότι είπε «τι ζω».
«Το παίρνετε πίσω», της είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να λέει ότι δεν το παίρνει πίσω. «Είπα τι ζω, θέλετε να σας το ξαναπώ;», είπε.
Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Καιρίδης χαρακτήρισε «απογοητευτική, αναμενόμενη, τοξική και διχαστική» την ομιλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου, την οποία κατηγόρησε ότι «με ευκολία αποκαλεί εκλεγμένους συναδέλφους μας “φασιστές”», αυτή που ηγείται κοινοβουλευτικής ομάδας διορισμένων».
«Η σημερινή επέτειος είναι ευκαιρία να ενωθούμε», είπε, προσθέτοντας ότι το πραξικόπημα υπήρξε όνειδος, ενώ από το 1974 και μετά, η Ελλάδα βρέθηκε στις πιο προηγμένες δημοκρατίες παγκοσμίως», είπε ο κ. Καιρίδης.
«Να φύγουμε από τις εξαλλοσύνες, τους λαϊκισμούς και τις ακρότητες και να απομονώσουμε όλους τους καραγκιόζηδες, τους κλόουν και τους εμπόρους που προσπαθούν να πουλήσουν εθνικοφροσύνη και εθνική ευαισθησία και να χαλάσουν την εθνική προσπάθεια», ήταν το μήνυμα του.
Ο κ. Καιρίδης, μιλώντας σε συζήτηση για την κύρωση συμφωνίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αναφέρθηκε στο Πολυτεχνείο, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να εξηγηθεί «γιατί κατέρρευσε η Δημοκρατία και πώς αποκαταστάθηκε».
«Έγινε πραξικόπημα, δεν κατέρρευσε», παρενέβη από τα βουλευτικά έδρανα η κυρία Κωνσταντοπούλου, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ να απαντά «έτσι, γιατί φτάσαμε σε πραξικόπημα συνταγματαρχών».
Τότε η κυρία Κωνσταντοπούλου ακούστηκε να τον αποκαλεί «ζώον», προκαλώντας την έντονη αντίδραση του κ. Καιρίδη, αλλά και του προεδρεύοντος Γιάννη Πλακιωτάκη. «Παρακαλώ κυρία πρόεδρε, να ανακαλέσετε», της είπε ο αντιπρόεδρος της Βουλής.
«Τι είπατε; Να έχετε το θάρρος να πείτε. Τι είπατε;», επέμεινε ο κ. Καιρίδης. Η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε ότι είπε «τι ζω».
«Το παίρνετε πίσω», της είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να λέει ότι δεν το παίρνει πίσω. «Είπα τι ζω, θέλετε να σας το ξαναπώ;», είπε.
Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Καιρίδης χαρακτήρισε «απογοητευτική, αναμενόμενη, τοξική και διχαστική» την ομιλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου, την οποία κατηγόρησε ότι «με ευκολία αποκαλεί εκλεγμένους συναδέλφους μας “φασιστές”», αυτή που ηγείται κοινοβουλευτικής ομάδας διορισμένων».
«Να απομονώσουμε τους καραγκιόζηδες και τους κλόουν»
«Η σημερινή επέτειος είναι ευκαιρία να ενωθούμε», είπε, προσθέτοντας ότι το πραξικόπημα υπήρξε όνειδος, ενώ από το 1974 και μετά, η Ελλάδα βρέθηκε στις πιο προηγμένες δημοκρατίες παγκοσμίως», είπε ο κ. Καιρίδης.
«Να φύγουμε από τις εξαλλοσύνες, τους λαϊκισμούς και τις ακρότητες και να απομονώσουμε όλους τους καραγκιόζηδες, τους κλόουν και τους εμπόρους που προσπαθούν να πουλήσουν εθνικοφροσύνη και εθνική ευαισθησία και να χαλάσουν την εθνική προσπάθεια», ήταν το μήνυμα του.
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