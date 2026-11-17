Η πρόεδρος της Πλεύσης είπε μία φράση που ακούστηκε ως «τι ζώο» για τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ - «Είναι το λιγότερο που μπορώ να πω» απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και στη συνέχεια διευκρίνισε: «Είπα τι ζω»