Στο επίκεντρο η τεχνητή νοημοσύνη και η συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου σε κρίσιμους τομείς - Θα συζητηθεί και η ηλεκτρική διασύνδεση, ενώ εκτός επίσημης ατζέντας παραμένει η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών





Στις εργασίες θα συμμετάσχουν συνολικά 24 υπουργοί και υφυπουργοί από τις δύο κυβερνήσεις, 13 από την Ελλάδα και 11 από την Κύπρο, με βασικό αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.







Η τεχνητή νοημοσύνη Η επιλογή της τεχνητής νοημοσύνης ως βασικού θέματος συνδέεται και με την πρόσφατη έγκριση από την κυπριακή κυβέρνηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη 2026-2032.



Η Λευκωσία επιδιώκει να αξιοποιήσει την εμπειρία της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη κοινών εφαρμογών.







Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην πολιτική προστασία, κυρίως στην πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, στην προστασία κρίσιμων υποδομών και στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.



Η σχετική συζήτηση συμπίπτει με την προώθηση νομοσχεδίων στην κυπριακή Βουλή για την αναδιοργάνωση του συστήματος πολιτικής προστασίας.



Κλείσιμο Στο τραπέζι το καλώδιο Πέρα από την επίσημη θεματολογία, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνάντηση Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη, καθώς οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν την πορεία του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου.



Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η πρόοδος των εργασιών, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη του έργου, συνεχίζεται κανονικά και ότι το ζήτημα αναμένεται να συζητηθεί.



Αντίθετα, η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου δεν περιλαμβάνεται στην επίσημη ημερήσια διάταξη.



Ερωτηθείς σχετικά, ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις ή ενέργειες θα γίνουν σε στενό συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση.



Στη Λευκωσία μεταβαίνει αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης , συνοδευόμενος από 13 υπουργούς και υφυπουργούς, για την 4η Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας και Κύπρου, στην οποία θα συμπροεδρεύσει με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη Στις εργασίες θα συμμετάσχουν συνολικά 24 υπουργοί και υφυπουργοί από τις δύο κυβερνήσεις, 13 από την Ελλάδα και 11 από την Κύπρο, με βασικό αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.Όπως ανακοίνωσε ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, κεντρικό θέμα της φετινής Συνόδου θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στη δημόσια διοίκηση, την υγεία, την παιδεία, την ασφάλεια και άλλους τομείς.Η επιλογή της τεχνητής νοημοσύνης ως βασικού θέματος συνδέεται και με την πρόσφατη έγκριση από την κυπριακή κυβέρνηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη 2026-2032.Η Λευκωσία επιδιώκει να αξιοποιήσει την εμπειρία της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη κοινών εφαρμογών.Σύμφωνα με τον K. Λετυμπιώτη, θα εξεταστούν δυνατότητες συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια τάξη, την υγεία, την παιδεία, την εργασία, τη ναυτιλία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό.Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην πολιτική προστασία, κυρίως στην πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, στην προστασία κρίσιμων υποδομών και στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.Η σχετική συζήτηση συμπίπτει με την προώθηση νομοσχεδίων στην κυπριακή Βουλή για την αναδιοργάνωση του συστήματος πολιτικής προστασίας.Πέρα από την επίσημη θεματολογία, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνάντηση Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη, καθώς οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν την πορεία του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου.Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η πρόοδος των εργασιών, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη του έργου, συνεχίζεται κανονικά και ότι το ζήτημα αναμένεται να συζητηθεί.Αντίθετα, η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου δεν περιλαμβάνεται στην επίσημη ημερήσια διάταξη.Ερωτηθείς σχετικά, ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις ή ενέργειες θα γίνουν σε στενό συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση.

Απέρριψε επίσης την άποψη ότι η μη οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών οφείλεται σε επιφυλακτικότητα ή φόβο απέναντι στις τουρκικές αντιδράσεις, τονίζοντας ότι ο σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα και στο Δίκαιο της Θάλασσας είναι δεδομένος.



Οι προηγούμενες συμφωνίες Η Διακυβερνητική Σύνοδος αποτελεί θεσμό που καθιερώθηκε το 2023, έπειτα από πρωτοβουλία του Νίκου Χριστοδουλίδη, η οποία συμφωνήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψη του Κύπριου Προέδρου στην Αθήνα τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς.



Η πρώτη Σύνοδος πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2023, η δεύτερη στη Λευκωσία τον Νοέμβριο του 2024 και η τρίτη στην Αθήνα στις 12 Νοεμβρίου 2025.



Σύμφωνα με την κυπριακή κυβέρνηση, η συνεργασία έχει ήδη αποδώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων η ανάπτυξη της κυπριακής εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης», που αριθμεί περισσότερους από 170.000 χρήστες, και η διασύνδεσή της με την αντίστοιχη ελληνική εφαρμογή.



Στα αποτελέσματα περιλαμβάνονται επίσης συμφωνίες στον τομέα των μεταμοσχεύσεων, η συνεργασία για την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών και η δημιουργία Μονάδας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην κυπριακή Προεδρία.



Συντονισμός στην ΕΕ Σημαντικό μέρος των συνομιλιών θα αφορά και τον συντονισμό Ελλάδας και Κύπρου στα ευρωπαϊκά ζητήματα, ιδιαίτερα μετά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026 και ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027.



Οι δύο κυβερνήσεις επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την εμπειρία και τη συνεργασία τους για την προώθηση κοινών ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατ' ιδίαν συνάντηση Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη, διμερείς επαφές μεταξύ των υπουργών και υφυπουργών και συνεδρίαση της Ολομέλειας υπό την προεδρία των δύο ηγετών.



Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να υπογραφούν μνημόνια συνεργασίας και συμφωνίες, ενώ οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με την έκδοση Κοινής Διακήρυξης και συνέντευξη Τύπου των δύο ηγετών.

Μανώλης Καλατζής 17.11.2026, 14:55