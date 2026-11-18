Η αξία τους είναι αυξημένη κατά 10% και τα εισοδηματικά όρια έχουν διευρυνθεί κατά 2.000 ευρώ

τη Β΄ πρόσκληση του προγράμματος χορήγησης vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και



Η αξία των vouchers αυξάνεται κατά 10%, ενώ τα εισοδηματικά όρια διευρύνονται κατά 2.000 ευρώ τόσο για την πλήρη όσο και για τη μειωμένη ενίσχυση. Παράλληλα, καταργείται το εισοδηματικό κριτήριο για τις τρίτεκνες οικογένειες που διεκδικούν voucher μειωμένης αξίας.



Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου και αφορούν οικογένειες που δεν έλαβαν voucher κατά την Α΄ πρόσκληση.



Αυξημένα ποσά για τα vouchers Η αύξηση κατά 10% αφορά όλες τις κατηγορίες ενίσχυσης. Ενδεικτικά, το voucher για βρεφική θέση με σίτιση αυξάνεται από 3.239 σε 3.563 ευρώ, ενώ για νηπιακή θέση με σίτιση διαμορφώνεται από 2.612 σε 2.873 ευρώ.



Αντίστοιχα, το voucher μειωμένης αξίας αυξάνεται από 2.178 σε 2.396 ευρώ.



Μάλιστα, η αναπροσαρμογή εφαρμόζεται αυτόματα και στα vouchers που έχουν ήδη χορηγηθεί, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση. Επιπλέον, τα vouchers μειωμένης αξίας μετατρέπονται αυτόματα σε πλήρους αξίας, εφόσον οι οικογένειες πληρούν πλέον τα νέα εισοδηματικά κριτήρια.



Τα νέα εισοδηματικά όρια Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, τα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση voucher πλήρους αξίας διαμορφώνονται ως εξής: στις 29.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά, στις 32.000 ευρώ για τρίτεκνες οικογένειες, στις 35.000 ευρώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά και στις 38.000 ευρώ για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα παιδιά.



Για τα vouchers μειωμένης αξίας, το εισοδηματικό όριο για οικογένειες με έως δύο παιδιά αυξάνεται στις 37.000 ευρώ.



Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αλλαγή για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς πλέον μπορούν να λάβουν voucher μειωμένης αξίας χωρίς εισοδηματικό περιορισμό, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του προγράμματος.



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Μιχαηλίδου: «Δίνουμε τη δυνατότητα σε περισσότερες οικογένειες» Τη διεύρυνση του προγράμματος και την αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης υπογράμμισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.



Όπως δήλωσε, η πρόσβαση των παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς είναι σημαντική τόσο για την ανάπτυξή τους όσο και για τη δυνατότητα των γονέων να συνδυάζουν την οικογενειακή με την επαγγελματική τους ζωή.



«Αυξάνουμε κατά 10% την αξία των vouchers και διευρύνουμε κατά 2.000 ευρώ τα εισοδηματικά όρια, τόσο για την πλήρη όσο και για τη μειωμένη ενίσχυση. Παράλληλα, καταργούμε το εισοδηματικό κριτήριο για τις τρίτεκνες οικογένειες στα vouchers μειωμένης αξίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Από σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων γιαχορήγησης vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς , με σημαντικές αλλαγές στα ποσά της ενίσχυσης και στα εισοδηματικά κριτήρια.αυξάνεται κατά 10%, ενώ τα εισοδηματικά όρια διευρύνονται κατά 2.000 ευρώ τόσο για την πλήρη όσο και για τη μειωμένη ενίσχυση. Παράλληλα, καταργείται το εισοδηματικό κριτήριο για τις τρίτεκνες οικογένειες που διεκδικούν voucher μειωμένης αξίας.Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου και αφορούν οικογένειες που δεν έλαβαν voucher κατά την Α΄ πρόσκληση.Η αύξηση κατά 10% αφορά όλες τις κατηγορίες ενίσχυσης. Ενδεικτικά, το voucher για βρεφική θέση με σίτιση αυξάνεται από 3.239 σε 3.563 ευρώ, ενώ για νηπιακή θέση με σίτιση διαμορφώνεται από 2.612 σε 2.873 ευρώ.Αντίστοιχα, το voucher μειωμένης αξίας αυξάνεται από 2.178 σε 2.396 ευρώ.Μάλιστα, η αναπροσαρμογή εφαρμόζεται αυτόματα και στα vouchers που έχουν ήδη χορηγηθεί, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση. Επιπλέον, τα vouchers μειωμένης αξίας μετατρέπονται αυτόματα σε πλήρους αξίας, εφόσον οι οικογένειες πληρούν πλέον τα νέα εισοδηματικά κριτήρια.Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, τα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση voucher πλήρους αξίας διαμορφώνονται ως εξής: στις 29.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά, στις 32.000 ευρώ για τρίτεκνες οικογένειες, στις 35.000 ευρώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά και στις 38.000 ευρώ για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα παιδιά.Για τα vouchers μειωμένης αξίας, το εισοδηματικό όριο για οικογένειες με έως δύο παιδιά αυξάνεται στις 37.000 ευρώ.Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αλλαγή για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς πλέον μπορούν να λάβουν voucher μειωμένης αξίας χωρίς εισοδηματικό περιορισμό, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του προγράμματος.Η ρύθμιση επεκτείνει στις τρίτεκνες οικογένειες την απαλλαγή από τα εισοδηματικά κριτήρια, η οποία είχε ήδη εφαρμοστεί για τις πολύτεκνες.Τη διεύρυνση του προγράμματος και την αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης υπογράμμισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.Όπως δήλωσε, η πρόσβαση των παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς είναι σημαντική τόσο για την ανάπτυξή τους όσο και για τη δυνατότητα των γονέων να συνδυάζουν την οικογενειακή με την επαγγελματική τους ζωή.«Αυξάνουμε κατά 10% την αξία των vouchers και διευρύνουμε κατά 2.000 ευρώ τα εισοδηματικά όρια, τόσο για την πλήρη όσο και για τη μειωμένη ενίσχυση. Παράλληλα, καταργούμε το εισοδηματικό κριτήριο για τις τρίτεκνες οικογένειες στα vouchers μειωμένης αξίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πώς και πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις Η Β΄ πρόσκληση χρηματοδοτείται αποκλειστικά από πόρους του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και αφορά τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Ιουλίου 2027.



Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν γονείς, ανάδοχοι γονείς, καθώς και πρόσωπα που ασκούν νόμιμα τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια παιδιών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έλαβαν voucher κατά την Α΄ πρόσκληση.



Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από τις 18 έως και τις 26 Νοεμβρίου 2026, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr), με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.