Αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναμένουν αυτοκριτική από την κυρία Κασιμάτη για δηλώσεις της που πλήγωσαν την παραταξη









Η αυτοκριτική









Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ανάρτησή του «το ΠΑΣΟΚ εάν πραγματικά θέλει να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, οφείλει να απευθυνθεί και στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της, αντί να περιορίζεται στην αναζήτηση δυνάμεων από τα απομεινάρια του ΣΥΡΙΖΑ». Μάλιστα ο κ. Σακελλίων δηλώνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανάγκη να γίνει ένα κλειστό κλαμπ παλιών και νέων στελεχών- έχει ανάγκη να ξαναγίνει μεγάλο κόμμα εξουσίας».



Οι επισημάνσεις του βρίσκουν σύμφωνους και άλλους στο ΠΑΣΟΚ που πιστεύουν στην στροφή προς το Κέντρο, όπου η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη κατάφερε και το 2023 να επικρατήσει με άνεση, εξασφαλίζοντας τη «μερίδα του λέοντος». Αντιθέτως, άλλα στελέχη πιστεύουν ότι η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ πρώην βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα ανοίγει «γέφυρες» προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του, ειδικά σε εκλογικές περιφέρειες που το κόμμα τους δεν κατάφερε να εκλέξει βουλευτή.



Η Τζάκρη Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη καταγραφεί διαφορετικές απόψεις και για την πιθανή «επιστροφή» της



Οι πληροφορίες επιμένουν ότι η κυρία Τζάκρη έχει συζητήσει για την «επιστροφή» της με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη και αναμένει τις αποφάσεις. Να σημειωθεί ότι επειδή το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ δεν επιτρέπει την υποψηφιότητα κάποιου στελέχους που έχει ξεπεράσει τα 20 έτη στα κοινοβουλευτικά έδρανα, η Θεοδώρα Τζάκρη είτε θα ενταχθεί ως συνεργαζόμενη, είτε με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που θα συνεδριάσει για την έγκριση των ψηφοδελτίων στις αρχές του Δεκεμβρίου.



Η ανάρτηση Σακελλίων Ο κ. Σακελλίων πάντως υποστηρίζει τη θέση στροφής προς το Κέντρο επιμένοντας στην ανάγκη προσέλκυσης δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της ΝΔ, εξηγώντας αναλυτικά στη δήλωσή του ότι: «Διαβάζω πολλά για την πρόσφατη επιστροφή μιας βουλευτού στο ΠΑΣΟΚ. Ας ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν, μερικά πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να γίνει ξανά πλειοψηφικό κόμμα αν φοβάται τη διεύρυνση. Η διεύρυνση είναι αναγκαία προϋπόθεση για να αποτελέσει αξιόπιστη πρόταση εξουσίας. Όποιος προσχωρεί σε ένα κόμμα αποδέχεται τις αρχές και την ιδεολογία του. Δεν σημαίνει ότι το κόμμα προσαρμόζει την ταυτότητά του σε κάθε νέο πρόσωπο. Και όταν κάποιος έχει προηγουμένως απαξιώσει δημόσια τον χώρο στον οποίο σήμερα επιστρέφει, καλό είναι να εξηγήσει τι άλλαξε. Η πολιτική συνέπεια απαιτεί αυτοκριτική. Δεν πιστεύω στα κομματικά στεγανά ούτε στις απαγορεύσεις συνύπαρξης. Στο ΠΑΣΟΚ πάντα συνυπήρξαμε άνθρωποι με διαφορετικές απόψεις, ακόμη και έντονες αντιθέσεις. Απο πολιτικές, συμπεριφοράς μέχρι πολιτισμικές. Δεν μας εμπόδισε να παλεύουμε μαζί για το ΠΑΣΟΚ και να παλεύουμε μεταξύ μας για το ποιο ΠΑΣΟΚ θέλουμε. Έτσι μεγαλώνουν τα κόμματα. Και φυσικά, όποιος βουλευτής προσχωρεί όχι απλά δικαιούται, αλλά οφείλει να διεκδικήσει την επανεκλογή του. Στην κάλπη στο τέλος θα κριθεί τι πραγματικά είχε να προσφέρει. Υπάρχει, όμως, ένα ζήτημα που αποφεύγουμε να συζητήσουμε, σχετικά με τη διεύρυνση: Η διεύρυνση προς τα αριστερά έχει εξαντλήσει τα όριά της. Το μεγάλο πολιτικό στοίχημα βρίσκεται στο Κέντρο και την Κεντροδεξιά. Αν θέλουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να απευθυνθούμε στους δικούς της απογοητευμένους ψηφοφόρους. Όχι μόνο σε ό,τι απέμεινε από τα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανάγκη να γίνει ένα κλειστό κλαμπ παλιών και νέων στελεχών. Έχει ανάγκη να ξαναγίνει μεγάλο κόμμα εξουσίας. Να ανοίξει τις πόρτες του, να ενώσει δυνάμεις, να εμπνεύσει ξανά εμπιστοσύνη και να δώσει προοπτική σε μια ευρύτερη κοινωνική πλειοψηφία. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τη διεύρυνση. Πρέπει να τη μετατρέψουμε σε δύναμη ανανέωσης, ενότητας και πολιτικής αλλαγής. Ένα μεγάλο ΠΑΣΟΚ, με αυτοπεποίθηση, ανοιχτούς ορίζοντες και πρωταγωνιστικό ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας».



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Η Χαριλάου Τρικούπη από την πλευρά της συνεχίζει το κάλεσμα προς πάσα κατεύθυνση, όμως από το Κέντρο έχουν προσέλθει μόνο πρώην βουλευτές, όπως είναι ο Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, ο οποίος είχε ενταχθεί στο κόμμα του Ανδρέα Λοβέρδου. Ο κ. Παπαθεοδώρου θα είναι υποψήφιος στην Α’ Αθήνας.



Ψηφίζουν «ναι» για την Εξεταστική του ΣΥΡΙΖΑ Την πρόθεσή τους να υπερψηφίσουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων γνωστοποίησαν χθες εν τω μεταξύ αρμόδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ, επιδιώκοντας να ανοίξει στη Βουλή η συζήτηση για τις πολιτικές ευθύνες και τις αποφάσεις που διαμόρφωσαν το σημερινό τοπίο στην αγορά των δανείων.



Με τη διεύρυνση να σκοντάφτει σε «μεταγραφές» που προκαλούν αντιδράσεις στο εσωτερικό κινείται το ΠΑΣΟΚ , επιχειρώντας να προσελκύσει ευρύτερες δυνάμεις από τον κεντροαριστερό χώρο προς τις εκλογές. Η τελευταία «επιστροφή» της Νίνας Κασιμάτη είναι πάντως η πρώτη που δημιούργησε τις μεγαλύτερες εντάσεις, παρότι τα περισσότερα στελέχη αποφεύγουν σε πρώτη φάση να δημοσιοποιήσουν την αντίθεσή τους με τη συγκεκριμένη επιλογή της Χαριλάου Τρικούπη σε προεκλογικό χρόνο. Αιχμές, ωστόσο, για τον κατεύθυνση και τα όρια της διεύρυνσης άφησε χθες το βράδυ με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα το στέλεχος της Επιτροπής Συμπαράταξης, Γιώργος Σακελλίων , ο οποίος στην εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη ηγεσίας το 2024 είχε στηρίξει την υποψηφιότητα της Άννας Διαμαντοπούλου. Οι «παπανδρεϊκοί» (και όχι μόνο) που είχαν οργιστεί με ανάρτηση εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου από τη Νίνα Κασιμάτη το 2010- λίγο πριν αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ- φαίνεται ότι επιλέγουν τη σιωπή. Αυτό όμως που αναμένουν αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ από την κυρία Κασιμάτη (προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ που εκλέγεται στη «δύσκολη» για το ΠΑΣΟΚ Β’ Πειραιά) έχει να κάνει με την στοιχειώδη αυτοκριτική για προηγούμενες δηλώσεις της «που πλήγωσαν τον κόσμο της «παράταξης».Ο Γιώργος Σακελλίων επέλεξε να δημοσιοποιήσει τις «ενστάσεις» του καλώντας την κυρία Κασιμάτη να κάνει την αυτοκριτική της και τη Χαριλάου Τρικούπη να ξεκαθαρίσει τις προτεραιότητές της. Χωρίς να αμφισβητεί την ανάγκη διεύρυνσης ή το δικαίωμα όσων επιστρέφουν να διεκδικήσουν εκ νέου την εκλογή τους υποστηρίζει ότι η διεύρυνση προς τα αριστερά έχει πλέον εξαντλήσει τα όριά της και επισημαίνει ότι το μεγάλο στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πλέον στον χώρο του Κέντρου και της Κεντροδεξιάς.Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ανάρτησή του «το ΠΑΣΟΚ εάν πραγματικά θέλει να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, οφείλει να απευθυνθεί και στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της, αντί να περιορίζεται στην αναζήτηση δυνάμεων από τα απομεινάρια του ΣΥΡΙΖΑ». Μάλιστα ο κ. Σακελλίων δηλώνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανάγκη να γίνει ένα κλειστό κλαμπ παλιών και νέων στελεχών- έχει ανάγκη να ξαναγίνει μεγάλο κόμμα εξουσίας».Οι επισημάνσεις του βρίσκουν σύμφωνους και άλλους στο ΠΑΣΟΚ που πιστεύουν στην στροφή προς το, όπου η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη κατάφερε και το 2023 να επικρατήσει με άνεση, εξασφαλίζοντας τη «μερίδα του λέοντος». Αντιθέτως, άλλα στελέχη πιστεύουν ότι η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ πρώην βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα ανοίγει «γέφυρες» προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του, ειδικά σε εκλογικές περιφέρειες που το κόμμα τους δεν κατάφερε να εκλέξει βουλευτή.Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη καταγραφεί διαφορετικές απόψεις και για την πιθανή «επιστροφή» της Θεοδώρας Τζάκρη , η οποία εκλέγεται στην Πέλλα από το 2004, αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στο κόμμα Κασσελάκη πρόσφατα και υπογραμμίζει σε κάθε ευκαιρία την ανάγκη στράτευσης στο ΠΑΣΟΚ για τη μάχη εναντίον της κυβερνητικής παράταξης στις προσεχείς εκλογές.Οι πληροφορίες επιμένουν ότι η κυρία Τζάκρη έχει συζητήσει για την «επιστροφή» της με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη και αναμένει τις αποφάσεις. Να σημειωθεί ότι επειδή το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ δεν επιτρέπει την υποψηφιότητα κάποιου στελέχους που έχει ξεπεράσει τα 20 έτη στα κοινοβουλευτικά έδρανα, η Θεοδώρα Τζάκρη είτε θα ενταχθεί ως συνεργαζόμενη, είτε με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που θα συνεδριάσει για την έγκριση των ψηφοδελτίων στις αρχές του Δεκεμβρίου.Ο κ. Σακελλίων πάντως υποστηρίζει τη θέση στροφής προς το Κέντρο επιμένοντας στην ανάγκη προσέλκυσης δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της ΝΔ, εξηγώντας αναλυτικά στη δήλωσή του ότι: «Διαβάζω πολλά για την πρόσφατη επιστροφή μιας βουλευτού στο ΠΑΣΟΚ. Ας ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν, μερικά πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να γίνει ξανά πλειοψηφικό κόμμα αν φοβάται τη διεύρυνση. Η διεύρυνση είναι αναγκαία προϋπόθεση για να αποτελέσει αξιόπιστη πρόταση εξουσίας. Όποιος προσχωρεί σε ένα κόμμα αποδέχεται τις αρχές και την ιδεολογία του. Δεν σημαίνει ότι το κόμμα προσαρμόζει την ταυτότητά του σε κάθε νέο πρόσωπο. Και όταν κάποιος έχει προηγουμένως απαξιώσει δημόσια τον χώρο στον οποίο σήμερα επιστρέφει, καλό είναι να εξηγήσει τι άλλαξε. Η πολιτική συνέπεια απαιτεί αυτοκριτική. Δεν πιστεύω στα κομματικά στεγανά ούτε στις απαγορεύσεις συνύπαρξης. Στο ΠΑΣΟΚ πάντα συνυπήρξαμε άνθρωποι με διαφορετικές απόψεις, ακόμη και έντονες αντιθέσεις. Απο πολιτικές, συμπεριφοράς μέχρι πολιτισμικές. Δεν μας εμπόδισε να παλεύουμε μαζί για το ΠΑΣΟΚ και να παλεύουμε μεταξύ μας για το ποιο ΠΑΣΟΚ θέλουμε. Έτσι μεγαλώνουν τα κόμματα. Και φυσικά, όποιος βουλευτής προσχωρεί όχι απλά δικαιούται, αλλά οφείλει να διεκδικήσει την επανεκλογή του. Στην κάλπη στο τέλος θα κριθεί τι πραγματικά είχε να προσφέρει. Υπάρχει, όμως, ένα ζήτημα που αποφεύγουμε να συζητήσουμε, σχετικά με τη διεύρυνση: Η διεύρυνση προς τα αριστερά έχει εξαντλήσει τα όριά της. Το μεγάλο πολιτικό στοίχημα βρίσκεται στο Κέντρο και την Κεντροδεξιά. Αν θέλουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να απευθυνθούμε στους δικούς της απογοητευμένους ψηφοφόρους. Όχι μόνο σε ό,τι απέμεινε από τα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανάγκη να γίνει ένα κλειστό κλαμπ παλιών και νέων στελεχών. Έχει ανάγκη να ξαναγίνει μεγάλο κόμμα εξουσίας. Να ανοίξει τις πόρτες του, να ενώσει δυνάμεις, να εμπνεύσει ξανά εμπιστοσύνη και να δώσει προοπτική σε μια ευρύτερη κοινωνική πλειοψηφία. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τη διεύρυνση. Πρέπει να τη μετατρέψουμε σε δύναμη ανανέωσης, ενότητας και πολιτικής αλλαγής. Ένα μεγάλο ΠΑΣΟΚ, με αυτοπεποίθηση, ανοιχτούς ορίζοντες και πρωταγωνιστικό ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας».Η Χαριλάου Τρικούπη από την πλευρά της συνεχίζει το κάλεσμα προς πάσα κατεύθυνση, όμως από το Κέντρο έχουν προσέλθει μόνο πρώην βουλευτές, όπως είναι ο Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, ο οποίος είχε ενταχθεί στο κόμμα του Ανδρέα Λοβέρδου. Ο κ. Παπαθεοδώρου θα είναι υποψήφιος στην Α’ Αθήνας.Την πρόθεσή τους να υπερψηφίσουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων γνωστοποίησαν χθες εν τω μεταξύ αρμόδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ, επιδιώκοντας να ανοίξει στη Βουλή η συζήτηση για τις πολιτικές ευθύνες και τις αποφάσεις που διαμόρφωσαν το σημερινό τοπίο στην αγορά των δανείων.

«Το ΠΑΣΟΚ μελέτησε το αίτημα εξεταστικής επιτροπής και θα το υπερψηφίσει για να δώσει τον χώρο να εξεταστεί και το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους από τη Βουλή και να γίνει η δέουσα αποτίμηση. Αν και η πρόσφατη εμπειρία από τη λειτουργία τέτοιων επιτροπών με τη δεδομένη κυβερνητική πλειοψηφία, δείχνει ότι θα εμποδιστεί να βγουν χρήσιμα και ακριβή συμπεράσματα» δηλώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, που για τα κόκκινα δάνεια επιρρίπτει ευθύνες τόσο στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που άνοιξε τον δρόμο για τη μεταβίβαση των «κόκκινων» δανείων στα funds, όσο και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία κατηγορούν ότι διεύρυνε το υφιστάμενο πλαίσιο, χωρίς ουσιαστική προστασία των δανειοληπτών.



Αναλυτικά οι πηγές από τη Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν:



«Το ΠΑΣΟΚ έχει επιδείξει μια απολύτως συνεπή στάση απέναντι στην ασυδοσία των funds και υπέρ της προστασίας των δανειοληπτών.



-Με τη θέσπιση του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας εν μέσω των πιο δύσκολων χρόνων της οικονομικής κρίσης,



-Με τη σθεναρή αντίδραση απέναντι στη νομοθέτηση της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου που άνοιξε τον δρόμο για την πώληση των «κόκκινων» δανείων στα funds καθώς και απέναντι στις νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας καταψηφίζοντας τα σχέδια «Ηρακλής» επισημαίνοντας τους κινδύνους για τους δανειολήπτες αλλά και τα δημόσια οικονομικά.



Πριν μια εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τη δική του πρόταση νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους για να μπει τέλος στο πάρτι των funds, να τεθούν κανόνες, να προστατευτεί εκ νέου η κύρια κατοικία και η αγροτική γη και να δοθεί λύση στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.



Οι δανειολήπτες γνωρίζουν πλέον πολύ καλά την πολιτική αξιοπιστία καθενός μας. Η παράταξη μας δεν εργαλειοποίησε ποτέ τα αδιέξοδα της κοινωνίας μοιράζοντας ανέξοδες υποσχέσεις και εξαπατώντας τους πολίτες προς χάριν της εξουσίας.



Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνησή του που μολονότι υπόσχονταν «σεισάχθεια» και «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», άνοιξαν την αγορά των «κόκκινων» δανείων στα funds, κατάργησαν ουσιαστικά το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτησαν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Το μονοπάτι που άνοιξαν οι ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ το μετέτρεψε σε λεωφόρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με πλήρη απουσία προστασίας της πρώτης κατοικίας και τον εξαναγκασμό των δανειοληπτών σε πτώχευση με απώλεια του συνόλου της περιουσίας, παρότι η ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019, έδινε τη δυνατότητα για ειδικά μέτρα προστασίας, και διαμόρφωσε ένα πλαίσιο εξαιρετικά ευνοϊκό για τα funds και τους servicers, φτάνοντας μέχρι την παροχή ειδικών φορολογικών προνομίων. Κανείς δεν γνωρίζει τι συμφωνίες που ενέκρινε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και οδήγησαν μαζί με το νομοθετικό πλαίσιο του κυρίου Τσίπρα στη σημερινή δυστοκία των μαζικών πλειστηριασμών .



Κάποιοι επιχειρούν να κρύψουν τις ευθύνες τους στον τομέα της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους παραπέμποντας σε προηγούμενα νομοθετικά πλαίσια. Η σπέκουλα όμως έχει κοντά ποδάρια γιατί ξέρουν και οι πέτρες ότι η πολιτική ξηλώματος του προστατευτικού πλαισίου είναι μια και ενιαία από το 2015 έως τώρα. Κανένα ξένο fund δεν ήρθε στην Ελλάδα πριν το 2017, αντίθετα και παρά τα ανερυθρίαστα ψέματα, επί διακυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου από τα επίσημα στοιχεία της Αρχής Διαχείρισης Δανείων και Πιστώσεων προκύπτει πως από το 2017 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2019 είχαν μεταβιβασθεί 18,5 δισεκατομμύρια σε ξένα funds. Ενώ μετά το 2019 πωλήθηκαν πάνω από 90 δισεκατομμύρια ευρώ «κόκκινα» δάνεια».